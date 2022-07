Der Umbau im Freibad Solothurn stösst bei Stammgäste auf Kritik

Rundgang Der Teufel steckt im Detail: Das sagen regelmässige «Badigänger» über das frisch renovierte Freibad in Solothurn Die Badisaison ist angelaufen. Der Umbau stösst aber bei einigen eingefleischten Badigängern auf Missfallen. Ein Stammgast führt durch «sein» Bad und zeigt, was ihn stört. Mit seiner Meinung steht er nicht alleine da. Judith Frei Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Antonio Schluep zeigt, was beim Umbau der Badi alles nicht gut gemacht wurde. Hanspeter Bärtschi

Seit rund 70 Jahren geht Antonio Schlup regelmässig ins Freibad in Solothurn. Manchmal sogar zweimal am Tag, am Mittag und dann noch mal abends. Zuerst netzt er sich im Sportbecken an, dann geht er noch für einen Schwumm in die Aare. «Das ist das höchste der Gefühle», sagt er.

Diese Saison hat sich sein Gefühl beim Betreten der Badi aber schon etwas geändert. Denn der 1963 fertiggestellte Bau wurde renoviert und dabei sei nicht viel richtig gemacht worden, so die Meinung von Schlup.

Nicht nur er ist über die Veränderung konsterniert. Der Langendorfer Walter Bloch schreibt in seinem Leserbrief:

«Ich habe Heimweh nach der alten Badi.»

In das gleiche Horn bläst Mark Bracher:

«Wie kann man 7,8 Millionen Franken ohne Detailtreue verbauen.»

Ein Gang durch die Badi

Gemäss Architekt Antonio Schlup ist es schon vom Parkplatz ersichtlich, was man beim Umbau falsch gemacht hat: «Der luftige Bau von Hans Luder wurde kaputtgemacht.» Luder habe es verstanden, dass sich der Bau trotz dem vielen Beton leicht präsentiert. Die eingesetzten Milchgläser im oberen Viertel der Wände, wo Luder nichts vorgesehen habe, zerstöre diese Leichtigkeit. Das sehe man gut beim Garderobentrakt rechts von der Kasse.

Dem Bau wurde durch das Glas die Leichtigkeit genommen. Hanspeter Bärtschi

Das Gleiche gelte für das Kassenhäuschen und Kiosk. Der Glasbau im Eingangsbereich ist mit einer Folie überklebt worden, die eine Wasseroberfläche zeigt. Auf der Visualisierung sehe das «lässig» aus, aber in der Ausführung wirke es kalt und abweisend, findet Schlup.

Auf dem Bildschirm sehe der Kiosk gut aus, in der Realität nicht, findet Schlup. Hanspeter Bärtschi

Für den Architekten ist das Ausdruck der Art und Weise, wie bei dieser Badi gearbeitet wurde. Der Bezug zur Praktikabilität und auch die Liebe zum Detail fehle, nur auf dem Bildschirm würde es gut aussehen.

Einige Entscheide seien auch schlicht gefährlich. Dabei bezieht er sich auf den rutschigen Boden.

Ausserdem habe man die Dinge verschlimmbessert. Dabei meint er den Wechsel der Frauengarderobe vom Erdgeschoss in den ersten Stock. Das habe man gemacht – so hat es Schlup gehört –, dass sich kein Mann in die Frauenkabine verirrt oder auf dem Weg in seine Garderobe im ersten Stock einen Blick auf die sich umkleidende Frauen werfen könne.

Neu sind die Frauengarderoben oben und die Männer ziehen sich unten um. Hanspeter Bärtschi

Diese Probleme habe es während der letzten 58 Jahre nicht gegeben, ist er überzeugt. Jetzt können aber die Frauen nicht einfach ihre Kinderwagen in die Garderoben schieben.

Auch Mark Bracher hat kein Verständnis für diesen Wechsel und nennt es eine Lachnummer: «Nun sehen die Frauen den Männern rein und die Restaurantgäste können die Weiblichkeit bewundern.»

«Unnötiger Luxus», Schlups Verdikt. Hanspeter Bärtschi

Was Schlup aber besonders ärgert, ist wie der Dusch- und Garderobenbereich umgestaltet wurde. Auf der einen Seite sei es unnötiger Luxus, dabei meint er den abgetrennten Raum mit den zur Verfügung gestellten Föhns und die Lavabos. Auf der anderen Seite fehle es an Haken und Abstellflächen, wo Kleider und Badetuch aufgehängt werden können.

Und der Gipfel der Ärgerlichkeit sei, dass der Duschkopf nicht verstellbar ist und fix auf 1 Meter, 76 Zentimeter eingestellt – im Garderobentrakt unter dem Bistro sind sie höher angesetzt. Um seine Haare nach dem Bad zu waschen, muss er sich nun bücken. Dabei stosse man den Kopf an die Wand, weil der Wasserstrahl viel zu steil fixiert sei. «Ich nehme an, dass die Verantwortlichen für diesen Umbau keine Badigänger sind», meint er entnervt.

Antonio Schlup muss sich beim Duschen bücken. Hanspeter Bärtschi

Es sei schade, dass die regelmässigen Badigänger nicht miteinbezogen worden seien. Er hofft aber, dass man die Kritik der Gäste sich zu Herzen nimmt und Verbesserungen anbringt.

Auch Mark Bracher hofft, dass die Kritik in der Stadtverwaltung gehört wird und dort nachbessert, wo es nötig ist. Es sei so oder so nicht verständlich, warum man nicht gewagt hat, das Bad radikaler umzubauen. Er hat die Vision, den neueren Bau komplett abzureissen und ein neues Gebäude dort zu bauen. Für den Denkmalschutz hat er nur begrenzt Verständnis: «Wir sollen uns immer vor Augen halten, dass wir heute auch Geschichte schreiben.» In seinen kühnen Träumen sieht er auch im ersten Stock, wo heute das Bistro ist, ein Restaurant, das auch für nicht Badibesucher attraktiv ist.

«Ganz alles habe man aber nicht falsch gemacht», sagt Antonio Schlup: So seien die grosszügigen Familiengarderoben, bei denen mehrere Kinder und ein Kinderwagen Platz haben, ein Gewinn. Auch der Durchgang, der direkt zur Aare führt, sei wunderbar und die Erweiterung des Restaurants auf dem Flachdach sei grossartig. Der Teufel stecke aber in den Details und die seien schlecht und unprofessionell umgesetzt worden.

Klar ärgert ihn das Resultat des Umbaus, doch lässt er sich dabei nicht die Freude am «schönsten Freibad im Mittelland» verderben. «Hier arbeiten tolle Leute und die Stimmung ist immer gut», bestätigt er. Er wird auch in der nächsten Wintersaison wieder die Monate, Wochen und Tage zählen, bis zur Badieröffnung im Mai.

Der Durchgang direkt zur Aare kommt bei den Gästen gut an. Hanspeter Bärtschi

