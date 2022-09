Die Solothurner Privatklinik Obach feiert ihren 100. Geburtstag

Runder Geburtstag Seit 100 Jahren im Herzen der Stadt Solothurn: Die Privatklinik Obach feiert Jubiläum Mitten in der Stadt Solothurn befindet sich die traditionsreiche Gesundheitsinstitution. Philipp Gasche, Direktor ad interim, und Tanja Rölli, stellvertretende Direktorin, erklären, wie sich die Klinik entwickelt hat, wo sie heute steht und was in Zukunft passieren wird. Judith Frei Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Philipp Gasche (Direktor ad interim/CFO) und Tanja Rölli (stellvertretende Direktorin). Hanspeter Bärtschi

Nur wenige Schritte von der Solothurner Altstadt entfernt liegt die Privatklinik Obach inmitten von Wohnhäusern. Nebenan schlängelt das kleine Bächlein vorbei, das dem Haus seinen Namen gibt.

Schon seit 1922 gibt es die Klinik – dieses Jahr feiert das medizinische Institut sein 100-Jahre-Jubiläum. Das alte Fachwerkhaus neben dem Eingang erinnert noch an die Anfänge.

Alt trifft neu: So präsentiert sich die Privatklinik heute. zvg

«Die Klinik ist sehr verwinkelt, was dem Haus Charme verleiht», sagt Tanja Rölli, stellvertretende Direktorin. Sie steht mit Philipp Gasche, Direktor ad interim, in der Empfangshalle. Eine Wendeltreppe vis-à-vis des Eingangs führt in die Bettenstation, die in den 1990er-Jahren entstanden ist. Neben dem Empfang geht es Richtung OP-Bereich, den es seit 1973 gibt, und in das Fachwerkhaus, das 1905 als Wohnhaus gebaut wurde.

Die Geschichte der Privatklinik Obach 1922: Der Verein Privatklinik Obach wird durch sieben Ärzte gegründet. Am 30. September wurde die Tätigkeit mit sechs Patienten aufgenommen. Ein Jahr später wurde der Verein in eine Genossenschaft umgewandelt. Während der nächsten Jahre werden die mangelnden Platzverhältnisse immer frappanter; 1926 wird das Wohnhaus in den Klinikbetrieb integriert. 1928 folgte ein weiterer Ausbau, zwei Jahre später wird das Bürgerspital eröffnet. 1933: Die Geburtenstation mit einem Säuglingszimmer für sechs Babys entsteht – Kostenpunkt: 12’000 Franken. 1950: Das Klinikgebäude wird erneut ausgebaut. Es entstehen 40 neue Betten. 1973–1980: Das Gebäude wird in regelmässigen Abständen um- und ausgebaut. 1994–1997: Der Neubau im Südflügel entsteht in mehreren Etappen, es wird mit 52 Betten neu eröffnet. 2012: Die Genossenschaft wird aufgelöst und in eine Aktiengesellschaft verwandelt. Swiss Medical Network übernimmt die Klinik. Die Obach-Klinik ist bis heute Teil eines Netzwerks von 21 Kliniken und Spitälern. 2015: Das Netzwerk investiert weiter in den Aus- und Umbau der Klinik. Der Empfangsbereich mit der Rezeption wird erneuert, aus dem Bistro entsteht das Restaurant Leopold’s. 2016: Die Geburtenstation wird aufgelöst. 2021: Die Zimmer der Klinik werden modernisiert.

Die Anlage ist so verwinkelt angelegt, da sie schrittweise ausgebaut wurde. Ausserdem sind die verschiedenen Vergrösserungen nicht auf einer grünen Wiese geschehen, sondern inmitten eines Wohnquartiers. «Wir haben durch das Setting umständliche und komplizierte Wege», erklärt Gasche die Nachteile.

Die Obach-Klinik wird 100 Jahre alt: Dr. med. Angelika Donalies, Gynäkologin. Hanspeter Bärtschi

Im historischen Gebäude sind zwei Arztpraxen eingemietet. So auch die Praxis von Angelika Donalies. Die Gynäkologin hat ihre Praxis seit 2011 in der Obach und war im Dezember 2015 dabei, als das letzte Kind in der Klinik entbunden wurde. «Ja, das war sehr emotional», erinnert sie sich.

Der Entscheid sei damals aus verschiedenen Gründen gefällt worden, erläutert Gasche. Die Klinik mit ihren 55 Betten und ohne Notfallstation ist eine kleine Gesundheitsinstitution. 2015 sind 399 Kinder hier zur Welt gekommen. Zum Vergleich: Das Bürgerspital hat heute 231 Betten und 1664 Kinder sind letztes Jahr dort geboren.

In der Obach seien die Geburtenzahlen rückläufig gewesen. Es waren primär qualitative und organisatorische Überlegungen gewesen, die dann zur Schliessung geführt hatten. Bei wenigen Geburten fehlen die notwendigen Ressourcen und Routinen, die für Notfälle benötigt werden, erklärt Gasche. Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, es war für alle klar, dass eine Ära zu Ende geht. Aber im Nachhinein sei es richtig gewesen, mit dem Strukturwandel mitzugehen.

Bevor das Haus eine Klinik wurde, war es ein Privathaus (links). 1975 ist die Institution schon gewachsen (rechts).

Und was macht die Privatklinik heute? Die Obach hat einen Leistungsauftrag vom Kanton und trägt zur medizinischen Grundversorgung von Solothurn bei – so wie das Bürgerspital, das übrigens acht Jahre jünger ist. «Privatklinik heisst nicht, dass wir nur privatversicherte Patientinnen und Patienten behandeln», betont Gasche. 70 Prozent aller Behandlungen werden für Allgemeinversicherte gemacht.

Ein Blick in die Zimmer der Privatklinik. zvg

Klar sei das Bürgerspital eine gewisse Konkurrenz. In der Vergangenheit seien schon Investitionen gemacht worden, um mit dem Spital im Schöngrün mithalten zu können. Es bestehe ein kooperatives Verhältnis. Man arbeite zusammen, damit die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung gewährleistet bleibe.

Das Bürgi und die Obach unterscheiden sich aber nicht nur in der Grösse. Die Finanzierung und auch die Organisation der Klinik sind anders. So gibt es in der Obach kein Chefarztprinzip, die Hierarchien sind flach. Für die Klinik arbeiten 36 selbstständige Ärztinnen und Ärzte. Sie können die Infrastruktur nutzen und erhalten für ihre Leistungen ein Honorar. Insgesamt 2500 Eingriffe werden pro Jahr hier gemacht. 110 Mitarbeitende sind dafür nötig.

Das Restaurant ist für die Öffentlichkeit zugänglich. zvg

Heute setzt die Obach den Fokus auf die Orthopädie. Doch will sie nicht eine Institution werden, die nur in diesem Fachgebiet Operationen macht, sondern das Angebot soll divers bleiben, betont Gasche. In der Obach werden auch gynäkologische, urologische, HNO- und kleinere viszerale Eingriffe durchgeführt.

Die Klinik sei heute gut aufgestellt, sagt Gasche. Mit Problemen wie Fachkräftemangel haben zwar auch sie zu kämpfen. «Unsere Mitarbeitende sind aber sehr loyal», wirft Rölli ein. Es gebe einige, die schon seit 40 Jahren für sie arbeiten. «Das gehört zum Obach-Spirit», meint sie. Den wollen sie in Zukunft weiterpflegen. Dazu Gasche: «Wir wollen unsere Traditionen stärken und gleichzeitig nicht stehen bleiben.»

Die Klinik hat einen lauschigen Garten, wo der Obach durchfliesst. zvg

Was geschieht hier in Zukunft? Die Wege im verwinkelten Gebäude sollen vereinfacht werden. Dabei gehe es aber nicht nur darum, dass die Klinik effizienter wird, sondern auch um das Wohl der Patientinnen und Patienten. Gemäss heutigem Forschungsstand spiele die Architektur im Genesungsprozess eine entscheidende Rolle, weiss Gasche. Beispielsweise sei es erwiesen, dass der Heilungsprozess weniger lange dauert, wenn Patientinnen selbst in den Operationssaal gehen.

Es gibt auch schon Ideen, wie sich die Klinik in Zukunft entwickeln soll, spruchreif ist noch nichts. Für die Verantwortlichen ist aber klar, dass am Standort westlich der Solothurner Altstadt festgehalten wird.

Am Samstag, 10. September, stehen anlässlich des Jubiläums die Türen der Klinik offen. Zwischen 9 und 15 Uhr gibt es Rundgänge durch die Klinik und ein reiches Programm für die ganze Familie.

