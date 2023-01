Solothurner Wetter 2022: Zu warm und zu trocken

Mit einem Monatsmittel von 3 Grad zeigte sich auch der Dezember um 2,2 Grad zu warm gegenüber der Langzeit-Norm. Immerhin lag gut eine Woche lang Schnee im Flachland und sogar drei Eistage nacheinander tauchen in der Buchhaltung auf. Der Monat zeigte sich aber auch ausgesprochen nass: So fielen im Wallierhof Riedholz 15,5 Liter oder Millimeter pro Quadratmeter – ein Drittel über dem Soll.

Die ganze erste Dezemberwoche über war es ausgesprochen neblig und trüb mit Temperaturen knapp über der Nullgradgrenze. Mit leichter Verspätung bescherte St.Nikolaus am 8. dann den ersten Schneefall bis in die Niederungen. Auch tags darauf schneite es noch weiter, doch erreichte die weisse Decke nie mehr als zwei, drei Zentimeter Dicke. Immerhin wurde das bisschen Weiss in der Folge regelrecht konserviert. Denn bis Mitte Monat blieb es nun eisig kalt, mit einem Morgenminium von 8 Minusgraden am 13. Dezember in Solothurn. Die leisen Hoffnungen auf eine weisse Weihnacht – die Modelle hatten damals eine solche noch durchaus auf dem Radar – zerflossen jedoch spätestens vier Tage vor Heiligabend. Denn nun fegte eine Warmfront nach der anderen übers Land – alle mit viel Regen im Gepäck. Nur am Stephanstag zeigte der Winter nochmals ganz verstohlen Flagge: Am frühen Morgen präsentierte sich immerhin die Hasenmatt überzuckert. Zweistellige Maxima waren aber nun an der Tagesordnung, und der 29. wie der 30. Dezember brachten nochmals grosse Regenmengen.

Nach dem rekordverdächtig warmen und sonnigen Jahreswechsel mit 17 Grad am Neujahrstag in Solothurn stehen die Aktien für General Winter weiterhin ganz schlecht. Ein massiver Kälteeinbruch ist nicht in Sicht und die angesagten Niederschläge fallen kaum jemals bis 1000 Meter herunter als Schnee. Zumindest im grünen Jura ist deshalb an Wintersport vorläufig nicht zu denken. (ww)