Einst Küchenchef bei einem Formel-1-Team: Boris Walker ist ein gastronomischer Taktgeber weit über Solothurn hinaus Er macht aus dem Gusto ein Festival: Einblicke in den Werdegang des heute Gastromanagers Boris Walker, der im Hotel Krone mit einer Koch- und Kellnerlehre begann und via Südamerika wieder zurück nach Solothurn führte.

Boris Walker, organisiert die Route Gourmande. Hanspeter Bärtschi

Die Verbindung zu seinem Vater, dem Wasserämter Kulturvermittler Rolf Walker? «Er war ein Macher.» Sohn Boris sieht sich diesbezüglich in seinen Fussstapfen. Mit einem anderen Schwerpunkt: Gastronomie statt Kultur. «Gastrokultur» trifft es vielleicht eher.

Wenn er am 26. Juni 350 Gäste zum Jubiläum der ausverkauften Route Gourmande in Solothurn begrüssen kann, setzt er einen weiteren Punkt in der Erfolgsgeschichte, die sein Partner in Solothurn, der Sternekoch Andy Zaugg, vor zehn Jahren lanciert hatte. Schon bald war Boris Walker eingestiegen und hatte das Format weiterentwickelt:

«Inzwischen organisiere ich den Anlass in weiteren Städten wie Rheinfelden, Burgdorf, Baden oder Langenthal mit jeweils auch über 200 Gästen.»

Seit Beginn begleiten die Winzer aus Yvorne die gastronomische Rundreise durch Solothurn, die von treuen Fans wie alt Stadtpräsident Kurt Fluri oder Staatsschreiber Andreas Eng gerne besucht wird. «80 Prozent sind Stammgäste», so Walker. Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage ist am 28. August mit der «Sommer Edition» eine Zweitauflage der Solothurner Route Gourmande geplant, «diesmal mit Tessiner Winzern».

Der lange Abstecher nach Patagonien

Der 52-jährige Gastromanager will sich nach der düsteren Coronazeit wieder auf sein eigentliches «Baby», das Gustofestival fokussieren. Sein Weg dazu war lange und verschlungen: Ab 1986 absolvierte er eine Koch- und Kellnerlehre im Hotel Krone, der heutigen «Couronne». Eine weitere Solothurner Station: die beliebte Genossenschaftsbeiz Leue.

Weiterbildungen wie das Handelsdiplom und ständig attraktivere berufliche Stationen brachten 1995 eine Zäsur: «Ich begann Caterings in eigener Regie zu organisieren.» Nun ging es Schlag auf Schlag. Auf ein Engagement in einem deutschen Film-Catering folgte der Einstieg als Küchenchef im Formel-1-Team von Sauber Petronas.

Jahre als Schulungsleiter einer Kochschule von Gate Gourmet in Buenos Aires brachten die Familiengründung als weitere Konsequenz einer Zeit, in der Boris Walker sein intensives Netzwerk mit klingenden Namen der südamerikanischen Spitzengastronomie knüpfte. Zurück in der Schweiz war er ab 2001 zuerst für den Aufbau eines Schulungszentrums bei Mövenpick, später dort im Product Management tätig.

Dann zog ihm Südamerika definitiv den Ärmel rein: «Ab 2005 baute ich für ein Weingut in Patagonien das Gastronomie- und Tourismuskonzept auf. Wir haben in dieser entlegenen Region 13'000 bis 15'000 Touristen pro Jahr begrüsst. 2008 erhielten wir dafür in Argentinien gar den nationalen Preis für nachhaltiges Engagement und Entwicklung in der Kategorie Gourmet.»

Wie das Gustofestival in die Schweiz kam

«Nach elf Jahren hatte ich genug von der Wüste.» Die Familie Walker zog ins mondänere Mar del Plata am Atlantik um – und dort schlug 2015 die Geburtsstunde des Gustofestivals. Ein Format, das Walker mit seiner Rückkehr erfolgreich in die Schweiz und vor allem nach Solothurn exportierte.

Auch dabei profitierte er von seinen Beziehungen zu namhaften Gastronomen in der Schweiz. Vor allem aber fand sich regelmässig Besuch aus Südamerika ein, und bestehende Freundschaften wurden gepflegt. «Nach zwei Jahren Coronapause starten wir jetzt wieder in Solothurn mit einem Gustofestival.»

Der kolumbianische Spitzenkoch Santiago Macias reist für vier Tage aus Barcelona an – ein Ceviche-Workshop oder eine Noche Gourmet gehören ebenso zum Programm wie als Finale am 9. Juli eine fetzige Küchenparty. «Besonders Argentinien wird immer auf Fleisch reduziert», versucht Boris Walker ein differenzierteres Bild der Kulinarik in Südamerika zu zeichnen. «Es gibt dort in der Spitzengastronomie auch von Peru, Kolumbien oder Brasilien einen riesigen Innovationsschub.»

Nebst dem Vegi-Boom vor allem in urbanen Regionen sehe man eine Abkehr von der internationalen Hotelküche hin zu regionalen Produkten und deren traditionellen Zubereitungen. Denn, so Walker, «die Gäste wollen nicht mehr weltweit überall dasselbe essen».

Neue Zukunftspläne in Subingen

Nachhaltigkeit ist für Boris Walker keine leere Phrase. «Ich arbeite nur mit Firmen und Sponsoren zusammen, die sich daran orientieren.» Im Klartext: Schweizer Produkte, etwa ausschliesslich bei Fisch und Shrimps oder Fleisch aus der Mutterkuhhaltung, sind angesagt.

Auf dieser Basis wird das Gustofestival schweizweit weiterentwickelt, und sein Macher hat dafür auch ein neues Projekt angepackt: Das erworbene ehemalige Restaurant Oeschbrücke in Subingen baut Walker derzeit zum neuen Geschäfts- und Wohnsitz um. Mit einer Küche, die für 30 Personen ausgelegt ist. «Aber es wird keine Beiz mehr geben», versichert er. Und lacht.

In die Karten blicken lässt er sich noch nicht, was im Wasseramt dereinst alles passieren könnte. «Doch die Partnergemeinde von Subingen ist Nueva Helvecia in Uruguay.» Aha!

