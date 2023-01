23. Kunstsupermarkt in Solothurn: Bilanz ist durchzogen

Rothus Der 23. Kunstsupermarkt in Solothurn steht kurz vor dem Ladenschluss: «Es war ein gutes Jahr, aber sicher nicht das beste» Die 23. Ausgabe neigt sich dem Ende zu. Am Sonntagabend, 8. Januar, schliesst der Kunstsupermarkt im Rothus in Solothurn. Dieses Fazit zieht Betreiber Peter Lukas Meier. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Schmöckern im Kunstsupermarkt: Findet man das passende Bild für übers Sofa? Hanspeter Bärtschi

Es ist kurz vor Ladenschluss, die Kunstsupermarkt-Saison schon fast wieder vorüber. «Das letzte Wochenende läuft immer gut», blickt Peter Lukas Meier, Leiter des Solothurner Kunstsupermarkts, auf die beiden letzten Tage voraus. «Es schauen jeweils noch einige vorbei, die es bislang verpasst haben.» Am Sonntag um 17 Uhr ist dann jedoch nach zwei Monaten die Saison des Kunstsupermarkts vorbei.

Der Chef ist mit der schon fast vergangenen Saison zufrieden. Meier: «Es war ein gutes Jahr, aber sicher nicht das beste.» Über 7000 Bilder bot der Kunstsupermarkt an, davon wurden sicher über 2500 verkauft.

«Kunst ist nicht unbedingt lebensnotwendig»

«Das letzte Jahr war fast besser», so Meier und fügt an: «Das erstaunt mich.» Auch vor dem Hintergrund, dass damals noch die Maskenpflicht galt. Zwar seien vor einem Jahr weniger Kundinnen und Kunden in den Kunstsupermarkt geströmt, doch diese seien sehr kauffreudig gewesen.

Heuer sei eine Zurückhaltung spürbar gewesen. Meier erklärt sich dies mit der aktuellen Weltlage und den steigenden Preisen. Gleichzeitig wisse man noch nicht genau, was 2023 auf einem zukomme: «Kunst kauft man aus Freude, sie ist aber nicht unbedingt lebensnotwendig.»

Peter Lukas Meier, Initiant und Leiter des Kunstsupermarkts. Hanspeter Bärtschi (4. November 2022)

Gefreut hat sich Meier über die vielen Kundinnen und Kunden, die dieses Jahr zum ersten Mal den Kunstsupermarkt besucht haben. Und dies, obwohl es bereits die 23. Ausgabe war. «Die Leute schätzen, dass sie bei uns in Ruhe die Bilder anschauen können», sagt Mitorganisatorin Marion Schild. Bei Fragen stehe man gerne zur Verfügung, doch man wolle auf keinen Fall jemanden zum Kauf überreden.

«Sie sollen an einem gekauften Bild auch noch in einem Jahr Freude haben.» Manchmal kämen die Käuferinnen ein Jahr später sogar mit einem Foto vorbei, um zu zeigen, wo das Bild nun in der Wohnung hänge.

«Es geht nahtlos weiter»

Und was passiert mit den Werken, die in den letzten zwei Monaten keinen neuen Besitzer fanden? Diese werden ab Montag eingepackt. Zuerst jene der internationalen Künstler. Denn diese fährt Peter Lukas Meier bereits am Dienstag mit einem Lastwagen nach Frankfurt in die Kunstsupermarkt-Zentrale. Viele der Künstlerinnen und Künstler, die in der Schweiz wohnen, werden ihre Werke am Donnerstag beim internen Abschlussfest gleich selber mit nach Hause nehmen.

Und Peter Lukas Meier? Fällt er nach einer Kunstsupermarkt-Saison jeweils in ein Loch? Er winkt ab. «Es geht nahtlos weiter.» Die Ausschreibung für die 24. Ausgabe des Kunstsupermarkts läuft bereits wieder. «Wir haben schon die ersten Bewerbungen erhalten.»

