Robi-Spielplatz Tannenweg «Wir machen Kunst»: Solothurner Kinder greifen in den Ferien zu Meissel und Hammer Neue Materialien lernen die Kinder während der Ferienaktion auf dem Quartierspielplatz Tannenweg kennen. Von Sandstein über Ton bis hin zu Gips. Judith Frei Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Ferienaktion auf dem Spielplatz Tannenweg. Hanspeter Bärtschi / SZ

Schon beim Eingang des Robi-Spielplatzes Tannenweg hört man das rhythmische und metallische Hämmern. Die Geräusche kommen von den Kindern, die mit einem Meissel und Hammer Sandstein bearbeiten. Viele Köpfe sind konzentriert über den Stein gebeugt, die Augen durch eine Schutzbrille geschützt.

Andere Kinder sind dabei, ein Feuer zu machen, oder schauen anderen zu, die ihre Steine gestalten. «Die Kinder sind nicht verpflichtet mitzumachen», erklärt Gina Kirchner, Leiterin des Robi Tannenwegs. Die anwesenden Kinder sind im Rahmen der Ferienaktion auf diesem Spielplatz. Dieses Betreuungsangebot während der Ferien findet von Montag bis Donnerstag statt. Dieses Jahr waren die 25 verfügbaren Plätze schnell vergeben.

Angefangen wird um 10 Uhr. «Für die Kinder ist es Ferienzeit und wir wollen nicht, dass sie schon früh am Morgen aufstehen müssen», so Kirchner. Um 16 Uhr werden die letzten Kinder nach Hause gehen. «Während der Zeit hier sollen die Kinder machen können, wonach sie Lust haben», erklärt Kirchner: «Wir sind hier nicht verschult.»

Ein Thema mit pädagogischem Hintergedanken

Für die vier Tage, wo die Kinder bei ihr auf dem Spielplatz sind, hat sie ein Thema entwickelt: «‹Wir machen Kunst› ist das Thema», sagt sie lachend.

Dank diesem Thema können die Kinder neue Materialien kennen lernen. Am Dienstag haben sie mit Ton gearbeitet. «Das war ein sehr haptisches Erlebnis», so Kirchner. Jetzt ist der harte Sandstein an der Reihe und später wird noch mit Gips gearbeitet. Doch das sei nicht nur eine Materialienkunde, sondern Kirchner hat mit den Kindern eingangs diskutiert, dass es kein Richtig oder Falsch in der Kunst gibt. «Es geht hier um den Prozess und nicht um das Endprodukt.»

Während Kirchner spricht, kommen immer wieder Kinder und zeigen ihre Werke: ein in den Stein gemeisselter Buchstabe, die Umrisse eines Autos und viele Herze. Einige wollen Tipps, wie sie weiterfahren sollen, andere drücken ihr den Stein in die Hand und springen zu ihren Gspändli, die beim Feuer spielen.

Natyra Berischa und Era Hoxha formen ein Herz. Hanspeter Bärtschi

Einige Kinder sind noch konzentriert am Arbeiten. Darunter auch Era Hoxha und Natyra Berischa. Die 9-jährigen Mädchen sind Cousinen und sind dabei, aus dem Stein ein Herz zu formen. «Das ist nicht einfach und wenn man nicht fest genug auf den Meissel haut, dann ist es noch schwieriger», erklärt Era. Beide Mädchen kommen aus dem Quartier und sind nicht zum ersten Mal auf diesem Spielplatz.

Als Unterstützung sind auch ältere Kinder auf dem Platz, die den Jüngeren helfen können und so die Aufsichtspersonen entlasten. Elona Aliji und Zenan Senoglu sind solche Kindercoachs, die an die gleiche Schule gehen. «Es macht einfach Spass, hier auf dem Spielplatz», sagt die 13-jährige Zenan Senoglu. «Ich würde gerne Kindergärtnerin werden», erklärt die gleichaltrige Elona Aliji ihre Motivation.



