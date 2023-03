100 Prozent Solothurn: So sieht die Stadt in Zahlen aus

Rimini-Protokoll Ausstellung im Kunstmuseum Solothurn: Die Stadt durch ein Zahlen-Kaleidoskop betrachtet «100 Prozent Solothurn» heisst die aktuelle Ausstellung im Kunstmuseum Solothurn. Gezeigt werden unter anderem 100 Porträts von Solothurnerinnen und Solothurner. Hier die Resultate des von ihnen ausgefüllten Fragebogens. Judith Frei Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Was geschieht, wenn die Statistik einer Stadt 100 Gesichter bekommt?» Diese Frage stellt sich das Künstlertrio von Rimini Protokoll. In ihrer Theaterproduktion 100 Prozent Stadt haben sie 100 Personen – der Statistik entsprechend – auf die Bühne geladen. Dieses Projekt haben sie unter anderem schon in Berlin, Philadelphia, Melbourne und Hongkong umgesetzt. Nun reiht sich Solothurn in diese illustre Liste ein.

Hier wird das Projekt nicht im Theater, sondern im Museum umgesetzt. In der Ausstellung sieht man die für die 51 Frauen und 49 Männer wichtigsten Gegenstände. Es wird beschrieben, wieso die Gegenstände für die Personen wichtig sind. Ein Blick in die Publikation der Ausstellung zeigt neben den verschiedenen Solothurner Gesichtern auch die Stadt – durch ein Zahlen-Kaleidoskop betrachtet.

«Wer glaubt an einen Gott?»

Wie die Bevölkerung zusammengesetzt ist, das erfährt man jährlich mit der offiziellen Bevölkerungsstatistik. Doch hier versucht man mehr über die Menschen hinter den Zahlen herauszufinden. Dazu haben die Teilnehmenden der Ausstellung einen Fragenkatalog ausgefüllt, der ihre Einstellung zu verschiedenen Themen abbilden soll. So erfährt man, dass 40 Prozent der Befragten für eine EU-Mitgliedschaft der Schweiz sind. 45 Prozent sind dagegen und 15 Prozent können die Frage nicht eindeutig beantworten.

Bei der Gretchenfrage wird ersichtlich, dass die offiziellen Zahlen ein undifferenziertes Bild zeichnen. Über die Hälfte der Befragten glaubt an einen Gott. Nur 18 Prozent geben an, regelmässig in Kirche zu gehen. In der offiziellen städtischen Statistik sieht man, dass nur rund 35 Prozent einer staatlich anerkannten Religionsgemeinschaft angehören.

«Wer ernährt sich rein pflanzlich?»

Doch nicht nur politische und spirituelle Antworten liefert die Publikation. Man erfährt, wie die Solothurnerinnen und Solothurner arbeiten. Weniger als zehn Prozent geben an, dass sie für ihren Beruf überqualifiziert sind. Über ein Drittel hat schon einmal in einer Fabrik gearbeitet. Und nur rund 15 Prozent der Befragten wären gerne Stadtpräsidentin von Solothurn.

Auch die Essgewohnheiten lassen die Macherinnen und Macher der Ausstellung nicht aus. Obwohl der Trend, sich vegan zu ernähren, omnipräsent scheint, ist er noch nicht am Jurasüdfuss angekommen. Nur gerade vier Prozent geben an, sich rein pflanzlich zu ernähren. Das stimmt so mit der Frage, wer Käse nicht mag, überein: Nur sechs Prozent bejahen diese Frage. Und wer isst in Solothurn noch Fleisch? Haben, seit es keine Metzgerei in Solothurn mehr gibt, auch alle die carnivorischen Gelüste aufgegeben? Mitnichten: 83 Prozent geben an, Tiere zu essen.

«Hast du ‹es› schon gehabt?» Die Standardfrage während der Pandemie, wer sich bereits mit dem Corona-Virus infiziert hat. Hier wird sie nochmals gestellt. Die Antwort: 68 Prozent sind schon einmal an Corona erkrankt. Bleiben wir noch rasch bei der Gesundheit: 24 Prozent nehmen regelmässig Medikamente, 22 Prozent waren in ihrem Leben schon einmal schwer krank.

«Ich will besser sein als die anderen»

Und was treibt die Menschen hier am Jurasüdfuss an? Sich an den anderen messen? Nur knapp ein Drittel gibt an, dass sie der Wettbewerb antreibt. 47 Prozent nehmen lieber am Nachmittag ein Schläfchen.

Doch neben diesen unverfänglichen Fragen gibt es auch einige, die eine gewisse Sprengkraft haben: «Ein eigenes Auto ist wie mein zweites Wohnzimmer.» Dieser Aussagen stimmen nur gerade acht Prozent der Befragten zu. 42 Prozent geben an, es nur «ab und zu» zu nutzen, sechs Prozent wollen es «unbedingt mal haben». Und 43 Prozent brauchen es gar nicht.

Mit 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist diese Umfrage natürlich nicht repräsentativ. Trotzdem hat man das Gefühl, durch diese Statistiken eine bessere Idee zu haben, was Solothurn ausmachen könnte. Interessant ist, dass man bei den 100 Gesichtern das eine oder andere erkennt und durch die gegebenen Antworten viel über die Person erfährt.

Hinweis Die Ausstellung ist noch bis zum 30. April im Kunstmuseum Solothurn.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen