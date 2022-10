Nach Zögern Nach Brand am Riedholzplatz: Das ehemalige Alters- und Pflegeheim bekommt ein Notdach Die Brandruine am Solothurner Riedholzplatz wird in Zukunft durch ein Notdach geschützt. Nach einigen Monaten des Zögerns erfüllt die Bürgergemeinde damit eine Forderung der kantonalen Denkmalpflege, wenn auch nicht ganz freiwillig. Judith Frei Jetzt kommentieren 18.10.2022, 18.00 Uhr

Über der Brandruine des Thüringenhaus ist ein Notdach aufgestellt worden. José R. Martinez

Schon über sieben Monate sind vergangen, seit es am Riedholzplatz in Solothurn brannte. Schuld war damals eine fix montierte Elektroleitung im Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus. Der Schaden: Am Bastionweg 28 wurden das Dach und die darunterliegende Wohnung zerstört. Schon bald wurde ein Notdach über das Privathaus gestellt und die Renovationsarbeiten gestartet.