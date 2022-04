Die Restessbar Solothurn sucht neues Zuhause

Restessbar Die Suche nach dem perfekten Ort für abgelaufene Lebensmittel in der Stadt Solothurn Die «Restessbar Solothurn», die gegen Lebensmittelverschwendung kämpft, kann nicht länger im Alten Spital bleiben. Der Verein sucht nicht nur nach einem neuen Ort, sondern will gleichzeitig auch grösser werden. Das steckt dahinter. Judith Frei Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Die Restessbar verteilt immer am Abend – ausser sonntags – Lebensmittel vor dem Alten Spital. José R. Martinez

Die «Restessbar» gibt es schon seit über fünf Jahren. Marion Schweizer hatte die Idee, einen Ort zu kreieren, wo man abgelaufene Lebensmittel abholen kann. Als sie damals das Projekt aufgleiste, erwies sich die Standortsuche als schwierig. Zuerst war angedacht, im Garten des Künstlerhauses S11 die abgelaufenen Waren für Konsumentinnen und Konsumenten zu lagern. Doch dieser Plan verwirklichte sich nie.

Zuletzt fand die Restessbar 2017 im Alten Spital ihren Standort. Im Foyer des Kulturhauses stand eine rote ungenutzte Telefonzelle. Für Schweizer war das eine gute Möglichkeit, einen Kühlschrank in die Kabine zu stellen. Auf dem Kühlschrank blieb noch Platz für Ware, die nicht gekühlt werden musste.

Die Betriebsleiterin des Alten Spitals, Eva Gauch, war damals froh, dass die Kabine sinnvoll genutzt wird. Es sei damals als Pilotprojekt gedacht gewesen, erklärt sie heute. Sobald das Projekt Fuss gefasst habe, sollte ein idealerer Standort gefunden werden. Denn beim Alten Spital konnte man nur während der regulären Öffnungszeiten die Lebensmittel abholen. Gleichzeitig erwies sich der Kühlschrank auch als zu klein.

Nun haben sich auch die Rahmenbedingungen für das Alte Spital geändert. Neuerdings findet in den Soziokulturräumen neben dem Foyer regelmässig der offene Jugendtreff statt. «Eigentlich bin ich der Ansicht, dass viele Projekte nebeneinander existieren können», sagt Gauch, aber: «Hier hat sich gezeigt, dass das nicht möglich ist.»

Das ist die Restessbar Solothurn Der Verein setzt sich gegen Food-Waste – Lebensmittelverschwendung – ein. Dabei wird noch geniessbare Lebensmittel, die weggeworfen würden, aus Partnerläden abgeholt und gratis zur Verfügung gestellt. In Solothurn wird Ware unter anderem von Aldi Suisse AG, Stadtrösterei und Yeni Kasap Solothurn verteilt. Die Ware wird jeweils am Oberen Winkel 2, vor dem Alten Spital, abgegeben. Dem Verein geht es nicht primär darum, dass Menschen in prekärer Lage unterstützt werden, sondern darum, dass die Lebensmittel gerettet werden. «Bei uns kommen ganz unterschiedliche Menschen vorbei und nehmen Lebensmittel mit» erklärt Vorstandsmitglied Karin Jordi. Das werde begrüsst, da es ihnen lediglich darum gehe, Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten, nach ihrem Motto «Ich bin ein Food Saver». Nach eigenen Angaben rettet die Restessbar rund 400 Kilogramm Lebensmittel pro Woche.

Die zwei Frauen vom Vorstand. Sitzend: Carmen von Sury. Stehend: Karin Jordi. Christoph Kläntschi, der dritte im Bund, fehlt. zvg/Vsaperture

Auch im Verein des Restessbar hat sich im letzter Zeit einiges verändert. Die Gründerin Marion Schweizer und Laura Bühler, die sie von Anfang an unterstützt hat, haben sich aus dem Vorstand zurückgezogen. Neu sind im Vorstand Karin Jordi, Regula Burri und Christoph Kläntschi.

Drei Menschen mit neuen Ideen und Energie

Die Drei haben so oder so vorgehabt, die Restessbar zu vergrössern, um so mehr Lebensmittel retten zu können. Aktiv auf Standortsuche sind sie noch nicht gegangen. Die Ankündigung des Alten Spitals zwingt sie nun, so schnell wie möglich zu handeln.

Momentan sind sie wieder zu ihrem Konzept übergegangen, das sich während Corona bewährt hat. Dabei wird die Ware nicht an einem Ort deponiert, sondern sie wird zu einer bestimmten Zeit vor das Alte Spital geliefert. Die ungefähre Uhrzeit wird via Facebook kommuniziert. «Es kommen immer rund zehn ‹Food Saver› zu den Terminen und holen Lebensmittel ab», spricht Vorstandsmitglied Karin Jordi aus Erfahrung.

Der neue Standort, den sie suchen, soll in der Stadt Solothurn sein, damit die Anfahrt möglichst einfach und ökologisch vertretbar ist. «Wir hoffen auf einen überdachten Ort, wo wir zwei bis drei Kühlschränke aufstellen können», erklärt Karin Jordi. So muss also auch ein Strom- und vorzugsweise Wasserzugang vorhanden sein. Und auch mit dem Auto muss man zufahren können, damit die Ware angeliefert werden kann.

Die Lebensmittel würden sonst weggeworfen. José R. Martinez

In nächster Zeit wird sich der Verein aktiv auf die Suche nach einem neuen Standort machen. Dabei werden sie die Stadt Solothurn sowie auch Privatpersonen kontaktieren. Der Verein ist für kreative und ausgefallen Ideen offen.

Gleichzeitig Lebensmittel retten und Ukrainerinnen unterstützen

Der Verein hatte, als die Welle der Geflüchteten aus der Ukraine die Schweiz erreichte, die Idee, dass sie diese Menschen auch mit Waren beliefern können. Seit Mitte März werden die Lebensmittel jeden Samstag zum Biohof Küttigkofen in deren Lager gebracht. Dort können die Ukrainerinnen die Lebensmittel abholen. Falls der Bedarf da sei, würden sie mehr als einmal nach Küttigkofen fahren, meint Jordi.

«Wir sind jetzt zu dritt im Vorstand und haben somit auch mehr Energie und Ideen», erklärt Jordi den Wandel im Verein. Der Vorstand wünsche sich für die Zukunft, dass das Vereinsleben in Solothurn mehr gelebt wird. Dabei stellt sie sich vier Vereinsanlässe im Jahr vor und hoffen auf mehr aktive und gleichgesinnte Vereinsmitglieder.

Gleichzeitig haben sie auch eine langfristige Vision. Dazu Karin Jordi: «Es wäre schön, wenn wir eines Tages mehrere Standorte in der Stadt Solothurn haben.»

Am Sonntag, 24. April, findet in Luterbach in ihrem Vereinslokal die Mitgliederversammlung statt. Ideen kann man an Info@restessbar-solothurn.ch senden.

