Renovation Die Solothurner Zentralbibliothek im Ausnahmezustand: Ein Augenschein auf der Baustelle Die Direktorin der Zentralbibliothek Solothurn, Yvonne Leimgruber, führt durch die Baustellen in ihrer Institution. Trotz Ausnahmezustand handle es sich hierbei um eine sanfte Renovation. Ein Besuch. Judith Frei Jetzt kommentieren 19.07.2022, 20.00 Uhr

Die Zentralbibliothek (ZBS) an der Bielstrasse 39 in Solothurn wird umgebaut. Bauführung mit Dr. Yvonne Leimgruber. Patrick Lüthy

Seit Yvonne Leimgruber für die Zentralbibliothek in Solothurn verantwortlich ist, hat sie Ideen, wie man die ZBS weiterentwickeln könnte. Nun werden einige ihrer Ideen umgesetzt. «Es handelt sich um eine sanfte Renovation, und wir nehmen nur minimale bauliche Massnahmen vor», betont die Direktorin. Die Umbauarbeiten kosten den Kanton 600'000 Franken.

Es sollen nur grundlegende Investitionen gemacht werden, denn der künftige Standort der ZBS ist alles andere als gewiss. Schon seit Jahren wird der Standort der Bibliothek diskutiert, möglicherweise wird sie in Zukunft im zur Debatte stehenden Bildungscampus mit der möglichen Standortvariante Kantonsschule integriert. Aus diesen Gründen hat sich die Bibliothek einen Strategie-Horizont von zehn Jahren gegeben.

Obwohl es sich nur um eine sanfte Renovation handelt, wird die Bibliothek für diese und nächste Woche für Besucherinnen und Besucher geschlossen bleiben. Bücherrückgaben sind immer noch möglich, entweder am Bahnhof oder neben dem Haupteingang. Wenn am Mittwoch, 3. August, die Bibliothek für Besuchende wieder offen ist, werden die lärmigen und staubigen Arbeiten vorbei sein. Die Renovationen werden aber erst im Herbst komplett abgeschlossen sein.

Die Direktorin Yvonne Leimgruber, zusammen mit Facility-Manager und der rechten Hand der Direktorin während des Umbaus, Ronny Blaser. Patrick Lüthy

Die Direktorin führt durch die noch junge Baustelle. Die meisten Arbeiten geschehen im Moment in der leergeräumten Eingangshalle. Dort sind die Handwerker dabei, die neue Empfangs- und Ausleihstation zu gestalten.

Neuerdings wird das Büro der Sondersammlungen von hier aus zugänglich sein, womit der Kundenkontakt stark vereinfacht wird.

Nach den Umbauarbeiten läuft man nach dem Eintritt gerade auf den Empfangsbereich zu. «Wir können so unsere Besucherinnen und Besucher direkt willkommen heissen», erklärt Leimgruber.

Das ist aber nicht der einzige Grund für die Umgestaltung. Als wesentlichste Veränderung wird die Zentralbibliothek ihre Öffnungszeiten ausweiten. Das heisst, sie wird von 7 Uhr bis um 22 Uhr geöffnet sein. Dabei wird aber nicht die ganze Zeit der Empfang besetzt sein. Den Eintritt kann man sich mit der Bibliothekskarte verschaffen. «Open Library» – offene Bibliothek heisst das Konzept und ist auch im Leitbild verankert.

Die Zentralbibliothek (ZBS) an der Bielstrasse 39 in Solothurn wird umgebaut. Bauführung mit Dr. Yvonne Leimgruber. Patrick Lüthy

Für Leimgruber ist es einer der wichtigsten Punkte im Leitbild der Solothurner Bibliothek. Die ZBS soll nicht nur ein Ort sein, wo Medien ausgeliehen werden können. «Durch die digitalen Medien werden Bibliotheken für die physische Ausleihe verschiedener Medien noch weiter an Bedeutung verlieren», ist sie überzeugt. Dementsprechend steht im Leitbild:

«Als Aufenthalts-, Lern- und Begegnungsort ohne Konsumationszwang und mit höher Aufenthaltsqualität dient die ZBS dem Gemeinwohl und einem kulturellen und gesellschaftlichen Mehrwert.»

Mit dieser Zielsetzung kommen technische Herausforderungen. Die Eingangstüre kann man mit einem Badge öffnen. «Die elektronischen Leitungen sind nicht in allen Plänen eingezeichnet», erklärt Facility-Manager Ronny Blaser, der für die Koordination während des Baus zuständig ist. Bislang sorgte das aber für keine Verzögerung im Bau.

Die Arbeitsplätze im Untergeschoss werden verschoben. Patrick Lüthy

Durch die verlängerten Öffnungszeiten ohne Aufsicht müssen nun die Orte, die für die Öffentlichkeit zugängig sein, von bibliotheksinternen Bereichen entflechtet werden. Der Empfangsbereich wird also auch abschliessbar sein.

Im Untergeschoss bei den Kinder- und Jugendbüchern befinden sich Arbeitsplätze der Bibliotheksmitarbeitenden im gleichen Raum wie die Medien. Dafür wird eine Wand durchbrochen, um ein abschliessbares Büro einzurichten.

Hier entsteht eine Dusche. Patrick Lüthy

Gerade nebenan im Untergeschoss wird eine Dusche für die Mitarbeitende eingebaut, auch dafür muss eine Wand durchbrochen werden.

Die Wände werden hier zartgrün gestrichen. Patrick Lüthy

Nicht nur im neueren Teil der Bibliothek, auch im barocken Zetterhaus ist Ausnahmezustand. Im Erdgeschoss werden die Wände neu gestrichen. Die Farbgebung wurde mit der Denkmalpflege abgesprochen: Das neue Bibliothekscafé wird einen zartgrünen Anstrich erhalten, der Nebenraum wird hellblau und der neue Begegnungsort mit dem Kachelofen wird crème-gelb.

Und im Nebenraum werden sie crème. Patrick Lüthy

Auch im Aussenbereich gibt es Veränderungen. Die Terrasse wird eine Pergola erhalten. Dadurch wird die Fensterfront beschattet. «Heute haben wir das Problem, dass sich durch die Hitze der Türrahmen verziehen und so der Notausgang blockiert wird», erklärt Leimgruber.

Vor dieser Fensterfront entsteht die Pergola. Patrick Lüthy

Die Direktorin würde gern noch mehr im Aussenbereich gestalten. Der barocke Bereich soll so bleiben, wie er ist. Gerade daneben, bei dem alten Baumbestand, würde sie es gerne sehen, wenn in Zukunft einheimische Blumen und Sträucher wachsen. «Wir sind im Gespräch mit dem Naturfreunde-Verein Solothurn», so die Direktorin.

Nicht nur draussen soll die Biodiversität gefördert werden: Die Bibliothek wird in Zusammenarbeit mit externen Stellen eine Saatgutbibliothek aufbauen, bei der man Pflanzensamen tauschen kann. Doch zuerst wird der Umbau bis diesen Herbst abgeschlossen. Bis dann werden die Bibliotheksmitarbeitenden eine grosse Revision der Medien vorgenommen haben.

Der Teil unter dem alten Baumbestand soll neu bepflanzt werden. Der barocke Garten wird hingegen nicht verändert.

