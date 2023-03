Solothurner Doğan Ceren hat einen Reiseführer geschrieben

Reiseführer «Viele sind nur mit dem Körper hier und nicht mit dem Herzen»: Dieser Solothurner will den Türken in der Schweiz das Land näher bringen Doğan Ceren engagiert sich für die bessere Integration der türkischen Gemeinde in der Schweiz und hat dafür einen Reiseführer über die Schweiz gemacht. Der gebürtige Kurde und heutige Stadtsolothurner erklärt, was er mit dem Buch bezwecken will. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 24.03.2023, 12.00 Uhr

Der Stadtsolothurner Doğan Ceren reist seit zehn Jahren durch die Schweiz und hat seine Erlebnisse in einem Buch festgehalten. Bild: Bruno Kissling

Der Solothurner Doğan Ceren macht sich stark für die bessere Integration der Türkinnen und Türken in Solothurn. «Die Schweiz ist für mich und meine Familie das schönste Land der Welt», ist er überzeugt.

Viele Mitglieder der türkischen Gemeinde aber blieben oft noch unter sich und würden den Kontakt zur Schweizerin und Schweizerinnen eher meiden. Und viele würden die Schweiz nicht gut kennen, weil sie in den Ferien in die Türkei zurückkehrten, statt die Schweiz besser kennen zu lernen. «Viele sind nur mit dem Körper hier und nicht mit dem Herzen», sagt er.

Der Grimsel ist sein Mekka

Cerens Schwiegersohn ist Walliser, seine Tochter ist Lehrerin in Zuchwil. Er hat aus zwei Ehen insgesamt vier Kinder. Der Enkel habe kürzlich zu seiner Frau gesagt: «Oma, du musst Walliserhochdeutsch lernen», erzählt er und lacht herzlich.

Er stammt aus Kahramanmaraş und wurde als Kurde politisch verfolgt. Ceren sass einige Jahre im Gefängnis und erlitt dort auch Folter. Seine Gesundheit sei deswegen angeschlagen, erzählt er. Es gebe bessere und schlechtere Tage.

Man spürt, dass er der Schweiz und ihren Bewohnern dankbar ist, dass er hierher kommen konnte. Seit 1998 lebt er in Solothurn, vorher war er in Basel. Ceren konnte wegen seiner posttraumatischen Belastungsstörung eine Therapie machen, leidet aber nach wie vor unter einer psychosomatischen Krankheit. Bei einem Aufenthalt in der Höhe habe sich diese verbessert, «seither ist der Grimsel mein Mekka». Er liebt die Ruhe dort und spürt die Kraft der Natur. Das war auch die Initialzündung für seine Entdeckungsreisen durch die Schweiz, aus denen schliesslich ein Buch mit vielen Fotos entstand.

«Das schönste Land der Alpen ist die Schweiz»

«Nur wer reist, entdeckt neue Wege»: Dieses norwegische Sprichwort steht als Motto vorne im Buch mit dem türkischen Titel: «Alperin en güzel ülkesi isvicre». Das heisst frei übersetzt: «Das schönste Land der Alpen ist die Schweiz.» Doğan Ceren hat die Schweiz jahrelang bereist und tut es noch immer. Er besucht alle Kantone und dort besonders die schönsten Ecken und touristischen Anziehungspunkte.

«Das schönste Land der Alpen ist die Schweiz»: So heisst der Reiseführer von Doğan Ceren. Bild: Bruno Kissling

Daraus ist das Buch – auf Türkisch – entstanden. Denn es ist in erster Linie dazu gedacht, seinen Landsfrauen und Landsmännern die Schönheiten des Landes näherzubringen. Er hat auch bereits Gedichtbände auf Türkisch veröffentlicht.

Es sei schade, dass viele von ihnen gar nicht wüssten, was für schöne Landschaften, Museen, Berge, Täler und Seen, Burgen und Schlösser, Flüsse und Parks es hierzulande gebe. Klar, die Schweiz sei ein teures Land, aber man könne auch günstig reisen. Er selber etwa reist mit seiner Frau, die das Layout des Buches gemacht hat, im Campingbus. «Wir nächtigen unter dem Sternenhimmel», sagt der 62-Jährige, «und wir reden viel mit den Leuten, die wir unterwegs treffen.»

Das Buch ist nur in kleiner Auflage erschienen, die meisten Exemplare hat Doğan Ceren verschenkt. Er bekam dafür auch einen Beitrag an die hohen Druckkosten. Ceren arbeitet mit viel Enthusiasmus bereits an einem zweiten Band.

