Region Solothurn Wie früher, aber nicht ganz: Die Regiobank hält ihre Generalversammlung wieder vor Publikum ab Nach der zweijährigen Coronapause treffen sich die Aktionärinnen und Aktionäre der Regiobank wieder. Der Anlass ist jedoch nicht ganz wie immer. Mit dabei sind alte Bekannte – und eine Neue. Judith Frei 12.05.2022, 20.50 Uhr

Generalversammlung der Regiobank Solothurn in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

«Natürlich ist es schön, dass wir die Generalversammlung wieder physisch durchführend dürfen», sagt Regiobank-CEO Markus Boss begeistert. Er steht in der Dreifach-Sporthalle in Zuchwil. Lange war nicht sicher, dass der Anlass in dieser Form stattfinden wird. Daher steht der Banker in der kleineren Halle und nicht in der Eishalle nebenan – die neuerdings Regiobank-Arena heisst.