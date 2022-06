Die Perspektive Region Solothurn-Grenchen ist finanziell gerettet

Region Solothurn-Grenchen Die Perspektive in finanziellen Nöten: Die öffentliche Hand übernimmt erst spät Verantwortung In den letzten fünf Jahren hat die Perspektive rote Zahlen im Suchtbereich geschrieben. Der Forderung nach mehr Geld sind die Gemeinden nun nachgekommen. Doch ein fahler Nachgeschmack bleibt. Judith Frei Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Karin Stoop, Betriebsleiterin der Perspektive. Hanspeter Bärtschi

Es ist ein Befreiungsschlag für die Perspektive Region Solothurn-Grenchen. Der Vorstand des Verbandes Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) hat dem Verein zugesichert, dass die Gemeinden den Beitrag für die soziale Institution ab 2023 erhöhen.

Das heisst, die Gemeinden zahlen ab nächstem Jahr 18 Franken pro Einwohner an die Institution, statt wie noch heute 17 Franken pro Kopf. Letztes Jahr hatte die Perspektive sechs Millionen Franken ausgegeben. Davon kamen 2,1 Millionen Franken aus der öffentlichen Hand, 3,7 Millionen Franken hat die Perspektive mit Dienstleistungserträgen selbst erwirtschaftet. Der Rest ist durch Spenden und Mitgliederbeiträge finanziert.

Dass es endlich zu diesem Schritt kommt, dafür brauchte die Perspektive ein langes Durchhaltevermögen. «Schon seit 2017 wissen wir, dass unsere Angebote nicht ausreichend finanziert sind», erklärt Karin Stoop, Geschäftsleiterin der Perspektive.

Dabei geht es ausgerechnet um die Angebote, die die Perspektive gesetzlich verpflichtet ist, umzusetzen. Es geht um die Suchthilfe, also Beratung, Prävention, Gassenküche, Wohnen, Beschäftigung sowie Kontakt- und Anlaufstelle.

Der Osten kommt mit dem Geld aus, der Westen nicht

Die Perspektive hatte in den Gemeinden aber einen schweren Stand. Denn die Suchthilfe Ost, das ist das Pendant zur Perspektive im Osten des Kantons, ist mit den Geldern ausgekommen. «Die Frage war, ob die Perspektive eine zu hohe Kostenstruktur hat. Also ob wir beispielsweise zu hohe Löhne oder zu viel Miete zahlen», führt Stoop aus.

Um dies zu klären, setzte der VSEG eine Arbeitsgruppe mit den Leiterinnen der beiden Suchthilfeinstitutionen und dem kantonalen Verantwortlichen für Suchtfragen eine Arbeitsgruppe. Diese verglich die Zahlen der beiden Institutionen.

Das Resultat der Analyse: Die Kosten der Fachstellen sind vergleichbar. Der Unterschied ist nachvollziehbar und liegt unter anderem darin, dass die Perspektive viermal mehr Konsumationen in ihrer Anlauf- und Kontaktstelle hat als die Suchthilfe Ost. Das heisst, in Solothurn gibt es mehr Klientinnen und Klienten, die in den dafür ausgerichteten Räumlichkeiten ihre Drogen konsumieren können. Durch die höhere Frequenz entstehen höhere Personalkosten.

Gleichzeitig bekommt die Suchthilfe Ost durch die höhere Einwohnzahl in diesem Kantonsteil eine halbe Million mehr von den Gemeinden. «Das entspricht aber nicht dem Bedarf», so Stoop.

Langer und harziger Weg

«Der jahrelange Weg, bis wir diese Lösung hatten, war aufwendig und harzig. Umso grösser ist jetzt die Freude über die gefundene Lösung», so Stoop. Es sei auch schwierig gewesen, den mangelnden politischen Willen nicht als fehlende Wertschätzung wahrzunehmen. Lange sei die finanzielle Situation bei der Perspektive gar nicht als Problem aufgefasst worden, da die Suchthilfe Ost mit den Geldern der Gemeinden ja ausgekommen ist.

«Der jahrelange Weg war aufwendig und harzig. Umso grösser ist jetzt die Freude über die gefundene Lösung», sagt die Betriebsleiterin. Hanspeter Bärtschi

Es sei Stoop klar gewesen, dass, nachdem die Perspektive 2017 zum ersten Mal ein Defizit schrieb, nicht gleich im Folgejahr höhere Beiträge gesprochen werden, sondern dass die politischen Mühlen langsam mahlen.

Als dann die Coronapandemie kam, wurde die finanzielle Situation immer prekärer. Da in den Räumlichkeiten im Adler die Platzverhältnisse das Abstandhalten verunmöglichten, musste eine neue Lösung gefunden werden.

Diese Suche und die Lösung mit den Containern an der Dornacherstrasse erwiesen sich als teuer. Zudem musste neuerdings Securitas für die Kontakt- und Anlaufstelle engagiert werden. Durch diese höheren Ausgaben schmolz das Vermögen weg. Es wurde immer schwieriger, den defizitären Bereich zu querfinanzieren.

«Wir befürchteten, dass wir Leistungen abbauen müssen», erklärt Stoop die schwierige Situation. Sie wusste, dass das Geld für dieses Jahr noch reicht, doch fürs Jahr 2023 nicht mehr. Es wurden schon Szenarien erarbeitet, welche Angebote eingeschränkt werden können.

Soll die Gassenküche für ein Tag schliessen? Sollen weniger Beratungsgespräche geführt werden? Soll es nicht mehr möglich sein, ein erstes Beratungsgespräch innerhalb von einer Woche zu bekommen?

Was passiert mit der Kontakt- und Anlaufstelle in der Vorstadt? Während der Coronapandemie konnte die Kontakt- und Anlaufstelle nicht mehr im Adler an der Berntorstrasse bleiben. Damit die Konsumentinnen und Konsumenten den Abstand einhalten können, wurde nach einer längeren Odyssee eine Containeranlage an der Dornacherstrasse errichtet. Diese Container sind im Besitz der Perspektive. Eine Miete dieser Infrastruktur wäre teurer ausgefallen als der Kauf.

Seit letztem Jahr renoviert die Besitzerin der Liegenschaft – die Anna- und Viktor-Discher-Stiftung – den Adler, damit die Klientinnen und Klienten mehr Platz haben. Die Kapazität bleibt dabei die gleiche. Ende Sommer wird die Kontakt- und Anlaufstelle wieder in den Adler ziehen, die Container werden verkauft, Interessierte gibt es noch keine.

Ein fahler Nachgeschmack bleibt

Dank des versprochenen Geldes haben sich diese Probleme in Minne aufgelöst: «Jetzt sind wir froh, können wir weiterarbeiten wie gehabt.» Der Antrag wurde vom Gemeindeverband einstimmig angenommen, was Stoop als ein Zeichen der Wertschätzung auffasst. «Ja, das hat mich sehr gefreut», sagt sie strahlend.

Ein fahler Nachgeschmack bleibt aber. Denn in den letzten zwei schwierigen Coronajahren hatte die Perspektive über 300'000 Franken Mehrkosten für die Sicherstellung des gesetzlichen Auftrags.

Über die Hälfte dieser Kosten hat sie aus dem Vereinsvermögen bezahlt. Private haben über 90'000 Franken gespendet, die öffentliche Hand hat lediglich 55'000 Franken, von denen 35'000 Franken eine Sachspende der Stadt Solothurn war, beigesteuert. Staatliche Hilfe für die Coronazeit hat die Perspektive nicht erhalten. Dazu Stoop:

«Einen Drittel des Geldes zur Aufrechterhaltung eines gesetzlichen Auftrags haben Private bezahlt.»

Zudem hat der Verein nun kleinere finanzielle Reserven, die bei der Realisierung von neuen Projekten für mehr Spielraum gesorgt hätten. Das Geld und somit die Sicherheit sind weg. «Das Vermögen muss aber wieder wachsen, damit wir in einer Krisensituation reagieren können, wie wir es eben in der Pandemie konnten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen