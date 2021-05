Regio Energie Solothurn Direktor Felix Strässle wird pensioniert: «Ich freue mich darauf, meine Agenda wieder selber bestimmen zu können» Am Donnerstag war Felix Strässle zum letzten Mal im Büro, am Freitag wurde er von der Regio Energie verabschiedet. Er blickt zurück auf zwei Jahrzehnte bei der Regio Solothurn und erzählt, warum er nicht in die Politik einsteigt. Fabio Vonarburg 11.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Felix Strässle in seinem Büro. zvg / Michel Lüthi

Wer Felix Strässle ein E-Mail schreibt, erhält postwendend eine Nachricht: «Geschichten haben einen Anfang und ein Ende», heisst es in der automatischen Antwort. «Meine berufliche Geschichte endet altersbedingt Ende Mai – zuvor beziehe ich noch Ferientage.»

Vergangene Woche war Strässle, der bisherige Direktor der Regio Energie Solothurn, zum letzten Mal so richtig im Büro. An dem Ort, an dem er in den letzten zwei Jahrzehnten viel Zeit verbrachte. Und manchmal aus dem Fenster blickte. Ein eigentlich stets lohnender Blick, da das Gebäude der Regio Energie Solothurn direkt an der Aare liegt.

Vor allem an schönen Tagen, an denen Strässle ab und an beobachten konnte, wie Fahrschüler mit einem Motorboot auf der Aare das Mann-über-Bord-Manöver übten. Sie draussen auf dem Boot, die Sonne im Gesicht, er drinnen im Büro – das lockte ihn, selber die Motorbootprüfung abzulegen. «Nun hätte ich jederzeit selber losfahren können, hätte ich es denn gewollt. Zwar fehlten dazu die Zeit und das lokale Angebot, doch das Wissen darüber entschädigte gut», lachte Strässle vor zwei Wochen in seinem damals «Nochbüro», das aber bereits gezeichnet war vom bevorstehenden Auszug seines bisherigen Bewohners.

Beruf war auch sein Hobby

«Mein Kalender war weitgehend fremdbestimmt», spricht Strässle über die Schattenseiten seines Berufes, den er so sehr liebte, der auch sein Hobby war. Nebst der vor ihm liegenden Ungewisse der Pensionierung ist eines gewiss: «Ich freue mich darauf, meine Agenda wieder selber bestimmen zu können.»

Das dem dann tatsächlich so ist, entschied sich Felix Strässle, nicht als Gemeinderat zu kandidieren, auch wenn es ihn durchaus gereizt hätte. «Vorausgesetzt, man würde gewählt, verpflichtet man sich zur aktiven Teilnahme und entsendet nicht einfach den Ersatz; das wäre nicht mein Ding. Aber zwei, drei Sitzungen pro Monat würden die Freiheit, über zwei, drei Monate zu verreisen, sogleich wieder verbauen», sagt Strässle, der sich durchaus überlegt, das ein oder andere Mal reinzusitzen, dies aus Interesse.

Auch dann, wenn der Gemeinderat über die Eignerstrategie der Regio Energie Solothurn befindet? Vermutlich nicht, sagt der bisherige Chef des Unternehmens,

«denn zuhören und nichts beizutragen, liesse den Blutdruck wohl stark steigen».

Felix Strässle war vielfach ein gefragter Mann.

Michel Lüthi

Und man merkt: Er ist noch voll drin. Das Schaffen einer Eignerstrategie sei eigentlich eine gute Idee, sagt er, auch der erarbeitete vorliegende Entwurf. «Doch ich befürchte, dass der Gemeinderat nun noch parteipolitische Details reinschreiben will, anstatt auf hoher Ebene dem Unternehmen und dem vom Gemeinderat gewählten Verwaltungsrat in diesem komplexen und wettbewerblichen Umfeld die nötigen Freiheiten zu lassen, die so wichtig sind.»

Strässle kommt in diesem Zusammenhang auf das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. «Trägt die Regio Energie dann noch Verantwortung für wirtschaftliche Versorgungssicherheit und Umsetzung der übergeordnet festgesetzten Energie- und Klimaziele, wenn die Gemeinderäte im Detail vorschreiben, wie sie was machen soll und was sie nicht machen darf?» Seines Erachtens würde sich Verantwortung alleine in den Gemeinderat verschieben.

Die Regio Energie hat in den letzten Jahren immer wieder aus eigenem Antrieb nachhaltige Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien lanciert oder unterstützt. Wie die STORE&GO-Anlage im Hybridwerk, in der volatil verfügbarer Sonnenstrom in umgewandelter Form als erneuerbares Gas auch saisonal gespeichert werden kann.

Oder 2014, als Regio Energie für 100 Hausbesitzern eine Fotovoltaikanlage plante, installierte und finanziert. Diese kauften der Regio Energie daraufhin den Strom ab, der Überschuss wurde ins Netz eingespeist. Und gerade jetzt mit dem Aufbau einer Elektro-Mobil-Ladeinfrastruktur.

Die Store&Go-Anlage in Zuchwil wird eröffnet.



Michel Lüthi (19. Januar 2019)

Seit ein paar Jahren bemühe sich jede Partei, mit dem Thema Nachhaltigkeit zu profilieren – und das im Wettbewerb vielfältiger und auch löblicher Ideen –, führt Strässle aus, der davon spricht, dass der politische Ton und Umgang mit der Regio Energie seither rauer geworden ist. «Wir können es leider immer weniger ‹recht machen›. Und seit sieben Jahren herrscht Wahlkampf um das Stadtpräsidium, was es auch nicht einfacher macht», sagt der Chef der Regio Energie, der in dieser Rolle nicht darum herumkam, sich in die Politik einzuklinken. «Das wurde vermehrt Teil des Jobs», sagt Strässle, der auf einen Weggefährten zu sprechen kommt, den Präsidenten des Verwaltungsrats der Regio Energie, der während seiner 20 Jahre als Direktor immer derselbe war: Kurt Fluri.

Seine erste Anlaufstelle, wenn er eine Einschätzung zur aktuellen politischen Wetterlage in der Stadt brauchte. Strässle kann sich noch gut an ihre erste Begegnung erinnern. Damals, beim Bewerbungsgespräch um die Stelle des Direktors der Städtischen Werke Solothurn (SWS), wie die heutige Regio Energie zu jener Zeit noch hiess.

«Ich fragte nach der Strategie und den Zielen», sagt Strässle. Mit der dann erhaltenen Antwort von Kurt Fluri hatte er zwar nicht gerechnet, «doch sie hat mir gefallen». «Selbstständig bleiben», sagte der damalige und noch heutige Solothurner Stadtpräsident. Strässle:

«Wäre dies nicht der Fall und ein baldiger Verkauf die Absicht gewesen, hätte ich mir nicht die Mühe gemacht, um mit meiner ganzen Familie aus dem Aargau nach Solothurn zu ziehen.»

Eingespieltes Team: Felix Strässle, bisheriger Direktor Regio Energie, mit Kurt Fluri, Stadtpräsident und Verwaltungsratspräsident Regio Energie Solothurn. Zwei Jahrzehnte arbeiteten die beiden zusammen.

Bild: Andreas Kaufmann (15. Mai 2019)

Die Strässles sind damals gekommen, um zu bleiben, sind heute eng mit der Stadt verbunden. Die Regio Energie ist noch heute selbstständig «und ist gut gerüstet für die Zukunft». Breiter abgestützt als damals, als Strässle übernahm. Der Umsatz ist etwa noch derselbe, doch: «Heute steht das Unternehmen auf mehreren Beinen, noch Anfang 2000 waren wir sehr abhängig von vier Industriegrosskunden und dem Gasgeschäft, das den Grossteil des Umsatzes ausmachte.»

Strässle berichtet von seinen Anfängen als Direktor und man kann sich bildlich vorstellen, wie er mit seiner Energie, seinen Ideen, den ein oder anderen vor den Kopf stiess. Wie etwa jene Idee, dass man das Unternehmen auch positionieren müsse. Teil der Lösung war der Namenswechsel 2002, der heute nicht mehr wegzudenken ist und zu Beginn teils aneckte. «Besonders der damalige Platzhirsch fühlte sich herausgefordert.» Im Nachhinein sei der ein oder andere einstige Kritiker zu ihm gekommen und habe gesagt, «der Wechsel war richtig – du hast mich überzeugt».

Öffnung des Strommarkts ist kein Schreckgespenst mehr

Das Schreckgespenst von vor 20 Jahren, die Öffnung des Strommarkts, ist schon lange keines mehr. Und die Anrede «Herr Direktor» gewöhnte Strässle seinen Mitarbeitenden schon nach wenigen Wochen im Amt ab. «Das kam mir als damals 45-jähriger Jüngling krass vor und es offenbarte eine Kluft», ist im Magazin des Unternehmens zu lesen.

Im Jahr 2000 wurde Felix Strässle als neuer Direktor der Städtischen Werke Solothurn vorgestellt. In der Mitte Stadtpräsident Kurt Fluri, rechts der alte Direktor Roman Pfund.

Oliver Menge (20. September 2000)

Aus dem Direktor wird nun mit der Pensionierung endgültig der Kapitän. Nicht nur auf der Aare auf dem Motorboot, sondern auch mit einem Segelboot: Ein Boot für einen dreiwöchigen Mittelmeersegeltörn ist reserviert. Auch ruhigere Binnenkanäle sind im Visier. Nicht, weil er als Direktor von Regio Energie Solothurn genug von hohem Wellengang hat. «Bei zu starker Krängung ist es meiner Ehefrau nicht so wohl», sagt Strässle, der sich darauf freut, wieder vermehrt mit ihr auf Reisen zu sein.

Und im Büro mit Blick auf die Aare sitzt jetzt Marcel Rindlisbacher, der neue Direktor. Ob er auch die Bootsprüfung ablegen wird, darüber schreiben wir in 20 Jahren.