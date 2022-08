Das sind die Strompreise ab 2023 in Solothurn

Regio Energie Solothurn 2023 wird der Strom in Solothurn teuerer: So viel wird er kosten Die Regio Energie Solothurn reagiert auf die Situation in den internationalen Energiemärkte und erhöht die Preise für kommendes Jahr. 30.08.2022, 09.57 Uhr

Hybridwerk Regio Energie Solothurn. Michel Lüthy

Die Regio Energie Solothurn erhöht ihre Preise für nächstes Jahr, da die internationalen Energiemärkte sich in einer aussergewöhnlichen Situation befänden. «Die dramatischen Preissteigerungen der letzten Monate haben auch die Beschaffungspreise in die Höhe getrieben, was sich auf den Strompreis der Regio Energie Solothurn auswirkt», begründet die Regio Energie diesen Schritt.