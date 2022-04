Recycling Kunststoffrecycling in der Stadt Solothurn: Alibimassnahme oder sinnvolle Bestrebung? Eine Motion fordert, dass das Wiederverwerten von Haushaltskunststoff gefördert wird – der Umwelt zuliebe. Der Nutzen dieser Forderung ist in der Fachwelt allerdings umstritten. Judith Frei Jetzt kommentieren 12.04.2022, 12.00 Uhr

Recycling: Haushaltsplastik-Sammelstelle auf dem Areal der Neuenschwander AG. Hanspeter Bärtschi

Die Stadtsolothurnerinnen und Solothurner recyceln gut, das war die Einschätzung vom ehemaligen Werkhofchef Patrick Schärer. Seit 2015 kann man beim Baseltor im Werkhof Kunststoff getrennt entsorgen. Im Jahr 2020 sind laut Schärer insgesamt 24 Tonnen Kunststoff dort abgegeben worden.

Wieder einmal kommt zu diesem Thema eine Forderung aus der Politik: Das Sammeln von Kunststoff soll einfacher werden. Die Stadt soll zwei Varianten ausarbeiten, um dieser Forderung Folge zu leisten: «Einerseits die Variante dezentraler Sammelstellen, andererseits die Variante einer repetitiven Abholsammlung der Haushaltskunststoffsäcke», steht in der Motion von Sibille Keune (GLP) geschrieben.

Ihr Ziel sei, dass Kunststoff mit der gleichen Selbstverständlichkeit wiederverwertet wird, wie es bereits mit Glas und anderen Wertstoffen geschieht, schreibt Keune. Schweizweit liege die Recyclingquote bei Kunststoffen bei lediglich elf Prozent, bei Altpapier, Glas oder Aludosen liegt diese Quote bei 80 Prozent.

Swiss Recycling, der Dachverband der Schweizer Recycling-Organisationen, hat sich in Zusammenarbeit mit Partnern zum Ziel gesetzt, ein national koordiniertes Sammelsystem für Kunststoffverpackung und Getränkekartons zu schaffen.

Erfahrungen aus Versuchen bringen wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung und das Ziel einer national koordinierten Sammlung. «Wir können aus diesen Pilotprojekten lernen», ist Rahel Ostgen, Projektleiterin «Sammlung 2025», überzeugt.

Aber: Das Ziel sei, dass es bis 2025 eine nationale Lösung gibt und dass der regionale Flickenteppich beseitigt wird. So können Synergien gut genutzt werden und die Transparenz, was mit dem Kunststoff nach dem Sammeln passiert, kann sichergestellt werden, erklärt Ostgen.

Pilotprojekt läuft in Biel schon

Seit letztem Sommer hat die Stadt Biel ein Pilotprojekt dieser Art gestartet: Jede dritte Woche wird der Haushaltskunststoff von der Stadt eingesammelt. Das Plastik wird anschliessend verdichtet und dann in Sortieranlagen nach unterschiedlichen Materialien getrennt.

Der «sortenreine Kunststoff» wird in einem nächsten Schritt zerkleinert, gewaschen, getrennt und getrocknet. Die Schnitzel werden wieder eingeschmolzen, dieses Material kann dann beispielsweise für die Herstellung von Kabelschutzrohren benutzt werden.

Bis heute gibt es in der Schweiz keine Sortieranlage, der Kunststoff muss dafür ins Ausland gebracht werden. Für Ostgen ist es aber klar, dass der ökologische Nutzen für die Wiederverwertung trotzdem gegeben ist. «Recycling und danach der Wiedereinsatz von recyceltem Material ist ökologischer als das Verwenden von Primärstoffen.» Ausserdem müsse man auch in die Zukunft schauen und berücksichtigen, dass die Kunststoffe von Jahr zu Jahr hochwertiger werden und so besser verwertet werden können.

Problem an den Wurzeln anpacken

Doch längst nicht alle sind dieser Meinung. «Bei der Plastiksammlung geht es um Symptombekämpfung», erklärt Florian Kasser von Greenpeace Schweiz. Man müsse das Problem an den Wurzeln anpacken und daran arbeiten, dass gar nicht erst so viel Kunststoff in den Umlauf kommt.

Der ökologische Nutzen beim Sammeln von Plastik sei auch sehr gering. Ein ganzes Jahr den Kunststoff zu sammeln, entspreche ungefähr dem ökologischen Nutzen, wie einmal auf ein Steak zu verzichten.

«Der Schuss bei der Förderung dieser Infrastruktur kann nach hinten losgehen», erklärt Kasser. Denn sobald die Recycling-Infrastruktur geschaffen sei, gebe es keine Anreize mehr, auf die Kunststoffe zu verzichten, denn die Infrastruktur sei auf eine gewisse Auslastung angewiesen.

Florian Kasser fände es viel sinnvoller, wenn eine Stadt das regionale Mehrwertsystem fördern würde. Auch die Kreislaufwirtschaft solle unterstützt werden: Also lieber reparieren als wegwerfen.

