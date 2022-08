Reaktionen «Es ist oberfies»: Das sind die Reaktionen zu den gefällten Bäumen auf dem Solothurner Postplatz Nicht wie vorgesehen am Montag, 8. August, sondern schon am Donnerstagmittag hat die Stadt die Bäume auf dem Postplatz gefällt. Viele wollten das Grün retten – so reagieren sie auf die Fällungsaktion. Judith Frei 4 Kommentare 04.08.2022, 19.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bäume auf dem Postplatz werden gefällt. Carole Lauener

Die Überraschung ist der Stadt gelungen. Statt wie angekündigt am kommenden Montag ist schon am Donnerstagmittag der Postplatz mit grosser Polizeipräsenz abgesperrt worden und die Arbeiter sind mit einer schweren Maschine vorgefahren. Ihre Aufgabe: Die Bäume auf dem Postplatz zu fällen.

Kurz nach 13 Uhr in der gleissenden Hitze wurden die Kettensägen angelassen und nach wenigen Minuten fiel der Spitzahorn, der in der Mitte des Platzes stand. Bei seinem Fall riss er das Transparent «Gewachsen, um zu bleiben; Uns haut niemand um» mit. Der Baum, den viele erhalten wollten, lag nun am Boden.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Arbeiter verloren aber keine Zeit und gingen zum nächsten Baum über. Die Wengistrasse blieb während der Fällungsaktion passierbar, die Poststrasse war für kurze Zeit gesperrt. In Windeseile wurden die zwei Bäume an letzterer Strasse gefällt. Sobald die Bäume am Boden lagen, wurden sie auf der Mitte des Postplatzes deponiert, der Werkhof räumte die Strasse frei und schon konnten die wenigen Autos, die warten mussten, wieder passieren.

Kurz musste die Poststrasse gesperrt werden. Carole Lauener

Zuletzt wurden die Bäume entlang der ehemaligen Hauptpost gefällt. Und dann lagen sie alle am Boden.

Nicht einmal eine Stunde dauerte der Spuk. Mittlerweile hatten sich vereinzelt Zuschauende eingefunden. Mit den Handys fingen sie die Fällungsaktion ein. Unter ihnen auch Beat Käch. Der FDP-Mann hatte noch vor wenigen Tagen ein Transparent aufgehängt und versucht, das Fällen zumindest des Spitzahorns zu verhindern.

Der Werkhof räumt sofort die Strassen frei. Carole Lauener

Dass die Bäume nicht – wie von der Stadt kommuniziert ab Montag –, sondern schon mehrere Tage früher gefällt werden, überraschte ihn. Er habe zwar gerüchtehalber vernommen, dass die Fällung vorgezogen wird, sei aber davon ausgegangen, dass das frühstens am Freitagmorgen stattfinden wird, erklärte er vor Ort.

Als er die Nachricht erhalten hatte, dass es jetzt losgehe, eilte er sofort an den Postplatz. «Es ist oberfies, dass die Bäume nicht wie angekündigt gefällt werden», sagte er empört.

Die Bäume werden schnell gefällt. Carole Lauener

Denn für Freitagmorgen hat der neu gegründete Zusammenschluss IG-Postplatz eine «Mahnwache» angekündigt, die Stadt wurde über die Aktion informiert. Käch wäre auch dabei gewesen. Er vermutet, dass die Stadt Angst vor den negativen Bildern gehabt habe und daher so überstürzt reagiert hat. Durch die Fällungsaktion erübrigt sich folglich die Mahnwache.

Darüber ist auch die Initiantin der IG, Canan Öner, enttäuscht. «Es ist nicht in Ordnung, dass man das Fällen nun vorgezogen hat», sagt sie. Die Stadt sei so jeglicher Diskussion aus dem Weg gegangen. «Ich habe mir ein klares Statement der Stadtpräsidentin erhofft.»

«Wir haben aber aus dieser Aktion gelernt», sagt Öner weiter. Die Vereinigung sei nun motiviert, vermehrt am politischen Geschehen teilzunehmen. Sie wolle damit erreichen, dass Bäume ab einer gewissen Grösse geschützt und besser in künftige Bauvorhaben integriert werden.

Mit geübten Griffen werden die Bäume gefällt. Carole Lauener

Dieses Anliegen liegt auch Ariane Hausammann am Herzen. Die Geschäftsführerin von Pro Natura Solothurn hat vergangene Woche eine Petition zur Erhaltung der Bäume lanciert, über 2000 Mal wurde sie unterzeichnet. Dass die Bäume nun nicht mehr sind, schockiert sie.

«Ich habe bis zum Schluss noch einen kleinen Hoffnungsschimmer gehabt, dass die Bäume – wenigstens der gesunde Spitzahorn auf dem Platz –hätten gerettet werden können», sagt sie. Dieser sei von Tag zu Tag zwar geschwunden. Von der am Freitagmorgen geplanten Mahnwache habe sie sich zumindest eine aufschiebende Wirkung erhofft.

Sie habe bis zuletzt versucht, Gemeinderätinnen und Gemeinderäte von ihrem Anliegen zu überzeugen. Damit sei sie nicht bei allen auf die erwartete Reaktion gestossen. «Ich war enttäuscht von den Grünen, dass sich niemand aus dieser Partei für den Erhalt der Bäume eingesetzt hat», sagt sie: «Wir werden aber Lehren daraus ziehen und den frühzeitigen Einbezug in Stadtprojekte einfordern. Die öffentliche Unterstützung für einen zukünftigen wirksamen Baumschutz wollen wir nutzen.»

Die Bäume liegen auf dem Boden. Carole Lauener

Unterstützung hat sie dann von der SVP erhalten. Diese hat am Mittwoch einen dringenden Rückkommensantrag an die Stadt Solothurn gestellt, um die Bäume zu retten. Man solle zuerst davon absehen, die Bäume zu fällen, und noch einmal überprüfen, ob man sie nicht in das Projekt integrieren könne, beantragte Gemeinderätin Marianne Wyss.

Das gehe so nicht, antwortet die Stadt. Das Gesetz sehe vor, dass man nur während der Gemeindeversammlung auf einen Beschluss derselben zurückkommen könne. Ein Mitglied des Gemeinderats kann also nicht mit einem Antrag, einen Beschluss der Gemeindeversammlung umstossen.

Was von den Bäumen übrig bleibt. Carole Lauener

Und was sagt die Stadt zu dieser überstürzten Baumfällaktion? Nicht viel: «Es war klar, dass das Projekt so nicht mehr zu stoppen ist. Wir stützen uns auf einen Beschluss der Gemeindeversammlung. Die Vorbereitungsarbeiten waren angelaufen, deshalb haben wir entschieden, die Bäume heute zu fällen», sagt Stadtpräsidentin Stefanie Ingold.

4 Kommentare Bruno Bläsi vor etwa 2 Stunden 3 Empfehlungen Solche Verhaltenszüge der grünen erinnert an das Tagtägliche Versagen im "grossen Kanton".In den USA wird ein zum Tode Verurteilter auch nicht hingerichtet wenn die Unschuld festgestellt wird.Da sagt niemand "das war ein Demokratischer Entscheid und wird trotzdem Vollzogen.Vergesst dieses Thema bei den nächsten Stadtpräsidentenwahlen nicht. 3 Empfehlungen Christine Knecht vor etwa 2 Stunden 3 Empfehlungen Sich der Diskussion nicht zu stellen ist auch ein Weg! Und sagt so Vieles aus. In dieser Hitze Bäume zu Fällen grenzt an Irrsinn. Wo ein Wille ist, findet sich auch ein Weg...wenn man will. Leider habe ich auch eine klare Aussage der Stadtpräsidentin vermisst. Hoffe, alle Verantwortlichen werden abgestraft. 3 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen