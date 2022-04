Protest gegen Krieg «Jeder Krieg ist zu verurteilen»: Solothurner Stadtpräsidentin spricht an Kundgebung auf dem Kreuzackerplatz Bis am Mittwochabend werden Kurdinnen und Kurden in der Vorstadt auf die Situation im Nordirak aufmerksam machen. Am Montag zeigte sich auch die Stadtpräsidentin Stefanie Ingold an der Kundgebung. Judith Frei 25.04.2022, 14.54 Uhr

Das Zelt wird bis am Mittwoch auf dem Kreuzackerplatz stehen. Judith Frei

Seit Ende Februar ist der Krieg in Osteuropa in aller Munde. Die Kriege, die anderen Weltregionen geführt werden, treten in öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund. Dem wollen die in Solothurn lebenden Kurdinnen und Kurden entgegenwirken. Auf dem Kreuzackerplatz haben sie ein Zelt aufgestellt und fordern Solidarität mit den Kurdinnen und Kurden im Nordirak.

Denn seit Anfang letzter Woche greift das türkische Militär wieder Stützpunkte der kurdischen Arbeiterpartei PKK im Nordirak an. Dabei kommen gemäss der Demokratischen Gesellschaft der Kurden in der Schweiz auch chemische Waffen zum Einsatz. Trotz diesen Angriffen schweige die internationale Gemeinschaft, erklärt eine Rednerin an der Eröffnungsrede.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. (Archivbild) Corinne Glanzmann

«Jeder Krieg ist zu verurteilen. Ich stehe hier, um meine Solidarität kundzutun», erklärt Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Auch sie ist gekommen, um der Ansprache der Aktivistin zuzuhören. Neben ihr haben knapp zwei Dutzend Kurdinnen und Kurden sich auf dem Kreuzackerplatz eingefunden.

Der Informationsstand wird noch bis am Mittwoch, 27. April, auf dem Kreuzackerplatz stehen. Abgeschlossen wird die Aktion am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 18 Uhr mit einer Kundgebung.