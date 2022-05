Die Gründe, warum das Schulhaus Fegetz nicht abgerissen wird

Ein Jahr lang wird in der Schulanlage Fegetz gebaut. In dieser Zeit kann die Schulanlage nicht für den Unterricht genutzt werden. Um diese Zeit zu überbrücken, schlägt die Stadt zwei Varianten für den Schulbetrieb vor. Beide Ausschüsse haben sich für die etwas teurere Variante 1 ausgesprochen.

Diese sieht vor, dass eine zweigeschossige Containeranlage erstellt wird, die westlich der Schulanlage aufgestellt würde. Sie würde sechs Primarklassen, ein Kindergarten und eine kleine Tagesschule beherbergen. Kosten: 1,25 Millionen Franken. Nachteil: Der Baulärm wäre hier sicher zu hören.

Die zweite Variante sähe vor, dass die sechs Primarklassen provisorisch im Neubau Brühl unterrichtet werden. Dieser wird bereits im kommenden Schuljahr als Provisorium genutzt – zwar für Primarklassen der Schulanlagen Wildbach und Vorstadt, die in dieser Zeit saniert werden. Der Kindergarten, der bereits heute in der Schulanlage Fegetz integriert wird, würde für die Bauzeit den leerstehenden Kindergarten Wassergasse beziehen. Kosten dieser Variante: 600'000 Franken. Nachteil: Sämtliche Kinder würden jeweils vom Schulareal Fegetz mit Bussen zum Neubau Brühl respektive Kindertagen Wassergasse transportiert.

Der Schülertransport der Variante 2 ist dann auch der Grund für viele, diese Lösung nicht in Betracht zu ziehen. Der Zeit- und Personenaufwand, um eine ganze Schule viermal am Tag durch die ganze Stadt zu fahren, sei nicht verantwortbar, hiess es etwa. Ein anderes Ausschussmitglied fragte sich, was passieren würde, wenn ein Schüler den Bus verpasst. «Bleibt ein Kindergartenkind alleine an der Bushaltestelle zurück?» Spricht sich auch der Gemeinderat für die teurere Variante 1 aus, so erhöhen sich die Kosten für die Gesamtsanierung um 650'000 Franken auf rund 16,5 Millionen Franken. (fvo)