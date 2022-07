Probe Bühne TOBS Sind sie die Stars von morgen? – eine Gruppe Mädchen sammelt im Proberaum des Tobs erste Musicalerfahrungen Während einer Woche üben sechs Mädchen zwischen 9 und 12 ihr Musicaltalent im Theaterraum des Tobs. Während fünf Tagen studierten sie ein eigenes Musical ein, welches sie am Freitag aufführten. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gruppe ist mitten im Einwärmspiel beim Musical-Camp. José R. Martinez

«Zittig-läse-stopp» tönt es am frühen Mittwochmorgen aus dem Proberaum des Theater Orchester Biel Solothurn (Tobs). Fünf Mädchen, teils noch verschlafen sowie die beiden Leiterinnen, Aline Dätwyler und Katrin Dittli, versuchen sich unbemerkt dem Rücken der sechsten Teilnehmerin – der Zeitungsleserin –, die der Wand zugewendet auf der anderen Raumseite steht, anzuschleichen. Wenn sich die Zeitungsleserin im Raum umsieht, ist keine weitere Bewegung mehr erlaubt.

Ein Spiel, das viele noch aus der Schulzeit kennen, soll hier die verschlafenen Mädchen wecken. Zu Beginn war es im Proberaum noch sehr ruhig. Doch je länger das Spiel andauert, desto lauter wird es. Der Jubel und das Lachen, wenn sich ein Mädchen erfolgreich anschleicht, wird immer lauter.

Nach einiger Zeit unterbricht Leiterin Dittli das bunte Treiben. Die sechs Mädchen des Musical-Camps, denen ein ereignisreicher Tag bevorsteht, versammeln sich rund um das Klavier. Von nun an widmen sie sich dem Gesang, der neben dem Schauspielen und Tanzen einer der drei wichtigen Bestandteile eines Musicals ist.

Aline Dätwyler übersetzt mit den Mädchen den Liedtext. José R. Martinez

Zu Beginn singt die Gruppe den Refrain des Lieds «The Rhythm of the Life», ein Lied aus dem Musical «Sweet Charity» aus den späten 1960er-Jahren. Mit Unterstützung der Leiterinnen übersetzen die Mädchen den Liedtext auf Deutsch, ehe sie das Lied gemeinsam singen. Zu Beginn mit Unterstützung der Leiterinnen, dann alleine und zum Schluss im Kanon. Es klingt, als wären Profis am Werk.

Szene aus dem Musical «Sweet Charity», das 1969 veröffentlicht wurde. youtube

Kreative und ereignisreiche Woche

Die Proben sind Teil des fünftägigen Musical-Camps. In dieser Zeit übt die Gruppe ein eigenes Musical ein. Beim Musical-Camp handelt es sich um ein Ferienprogramm, das wochenweise in verschiedenen Deutschschweizer Städten angeboten wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen zwischen acht und zwölf Jahre alt sein. Das Ziel des Ferienprogramms ist neben dem Tanzen, Singen und Schauspielen insbesondere der Spass und die Kreativität zu fördern.

Geleitet werden die Camps von bühnenerfahrenen Personen. In Solothurn durch Aline Dätwyler, Sängerin und Gesangslehrerin sowie Katrin Dittli, Sozialarbeiterin. Zu Wochenstart ist den beiden Leiterinnen vor allem eine gute Gruppendynamik wichtig, denn dies ist laut Dätwyler zentral für eine gelungene Woche.

Aline Dätwyler und Katrin Dittli sind die beiden Kursleiterinnen. José R. Martinez

Danach wenden sie sich dem Musical zu. Im Laufe der Woche schlagen die Mädchen immer mehr Szenen vor, die bis zum Ende des Camps zu einem vollständigen Musical zusammengesetzt werden.

Für die Geschichte muss sich die Gruppe an keine strikten Vorgaben halten. «Unter unserer Leitung können die Kinder ihre Ideen und Wünsche einbringen, woraus ein Musical mit einer einmaligen Geschichte entsteht», so Dätwyler. Die einzige bestehende Einschränkung sei das Oberthema: «Traum». Doch diese Freiheit stellt für die Mädchen wegen ihrer vielen Ideen und ihrer erstaunlich grossen Bühnenerfahrung kein Problem dar.

Schauspielen und Tanzen machen besonders viel Spass

Die Mädchen haben im Musical Camp viel Spass. Dies sagte sowohl Melanie als auch Ann-Sophie. Vor allem das Schauspielen und Tanzen bereitet den beiden ein besonders grosses Vergnügen. Die Vorfreude auf die Schlussabführung als Wochenabschluss ist bereits Mitte Woche gross.

Beim Einüben des Musicals darf der Spass nicht zu kurz kommen. José R. Martinez

Die beiden Gruppenleiterinnen sind mit dem Verlauf des Camps sehr zufrieden. Die Kinder würden laut Dätwyler gut mitmachen, was ihr viel Freude bereitet. «Ein paar Kinder haben sich bereits für ein Solo gemeldet oder zu Hause ein Lied eingeübt.»

Das Resultat des interessanten und lehrreichen Musical Camps konnten die Eltern, Geschwister und Freundinnen am Freitagabend auf der Theaterbühne des Tobs bestaunen. «Den Kindern macht es viel Freude, ihr Talent zu zeigen», erklärt Dätwyler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen