Pro & Contra Ein Casino für Solothurn: Eine «Chance» für die Stadt oder eine «Brutstätte des Unglücks»? Das Stadtcasino Baden will in Solothurn ein Casino eröffnen. Eine gute Sache? Unsere Redaktoren sind sich ganz und gar nicht einig. Fabio Vonarburg, Noël Binetti Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Erhält die Stadt Solothurn bald ein eigenes Casino? Die Meinungen dazu gehen auseinander. Keystone

Fabio Vonarburg – PRO: «Touristen könnten den Tag im Casino ausklingen lassen»

Fabio Vonarburg, Stadt-Redaktor Solothurn.

Es spricht für die Stadt Solothurn, ihre attraktive Ausstrahlung: Das Stadtcasino Baden möchte gerne nach Solothurn expandieren. Die Lokalpolitikerinnen und -Politiker zeigen sich erfreut. Kein Wunder. Für die Stadt, die finanziell schon besser dastand, winken höhere Steuereinnahmen. Ebenso würden durch das Casino Arbeitsstellen in der Stadt geschaffen.

Und ein weiterer positiver Punkt: Solothurn erhielte eine weitere Freizeitattraktion. Das ist gut für die Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch, weil eine bereits attraktive Stadt ein weiterer Anziehungspunkt erhält. Touristen können am Tag die schönste Barockstadt der Schweiz entdecken, ein Abend in einem der vielen ausgezeichneten Restaurants geniessen und den Tag im Casino ausklingen lassen.

Nun, ein Casino hat nicht nur positive Seiten, das soll an dieser Stelle gar nicht verneint werden. Rund drei Prozent der Spielerinnen und Spieler zeigen ein exzessives Spielverhalten. Eine Sucht, die grossen Schaden anrichten kann. Bei den Süchtigen, aber auch im Umfeld.

Es ist aber nicht nur das Casino, das eine Schattenseiten kennt. Beim Alkohol ist es ebenso. Auch hier gibt es Suchtkranke, für viele es bei aber ein Genussmittel, dass sie in Massen geniessen. Etwa ein Glas Wein zu einem feinen Essen.

Wichtig ist, dass man die negativen Seiten eines Casinos nicht ausblendet, sondern aktiv Vorkehrungen trifft und die Situation im Auge behält.

Eine Stadt muss offen für Neues sein, muss Entwicklung zulassen und nicht nur darauf verweisen, wie viel man schon zu bieten hat. Auch zum Wohl des Gewerbes in der Stadt, das von Besucher profitiert. Ganz egal, ob dies Besucher der Filmtage sind, oder solche die ihr Glück in einem Casino versuchen möchten.

Die Casino-Baden-Gruppe möchte nach Solothurn expandieren. Fabio Baranzini

Noël Binetti – CONTRA: «Wer kommt für die Kosten von mit Betreibungen und Schuldscheinen geplagten Menschen auf?»

Noël Binetti, Redaktor Ressort Niederamt.

Bislang verbinden Menschen aus Solothurn den Schriftzug «Casino» womöglich mit Ferien in Frankreich und einer Supermarktkette. Aus Glücksspiel-Sicht ist die Stadt bisher ein blinder Fleck. Nun aber will die Stadt-Casino-Baden-Gruppe auf den Standort expandieren – und stösst damit bei lokalen Behörden auf einigen Zuspruch, wie man liest.

Niemand möchte ihnen das Spiel verderben. Weder denen, die in dieser Ankündigung einen Motor für die Wirtschaft erkennen, noch jenen, die sich bereits mit Taschen voller Geld aus abgedunkelten Limousinen steigen sehen, fiebrigen Blicks, das Glück beschwörend, den Jackpot vor Augen.

Doch wer sich schon einmal in einer solchen Spielstätten «vergnügte», weiss um die Tristesse, die an einem solchen Ort herrscht: Zwischen blinkenden Lichtern und den sich drehenden Roulette-Tischen ist alles andere als glamouröse Magie zu spüren. Vielmehr gleichen die Süchtigen hinter den Spielautomaten Zwangsarbeitenden in einer asiatischen Fabrik; getrieben von Gier, Scham und Verlust.

Casinos sind Brutstätten des Unglücks. Wer mit einer solchen Einrichtung Geld macht, nimmt es von den wirtschaftlich Schwächsten. Deren Träume sind der Spieleinsatz des Kapitals. Wenn eine Stadt dabei die Wertschöpfung im Blick hat, muss sie sich fragen, wieviel soziales Elend damit einhergeht.

Wer kommt für die Kosten von mit Betreibungen und Schuldscheinen geplagten Menschen auf? Der Glaube, in einem Casino habe es auch noch Platz für gepflegte Kultur, ist Illusion. Doch die steht beim Glückspiel bekanntlich im Zentrum. Ferien in Frankreich sind da viel realistischer.

