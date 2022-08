Immer mehr wollen die Bäume auf dem Solothurner Postplatz retten

Stadt Solothurn Über 2000 Personen wollen den Ahornbaum retten: Wie die Stadtpräsidentin reagiert und welche Partei sich dem Widerstand anschliesst Das bevorstehende Ende der Bäume auf dem Postplatz wirft hohe Wellen. Stefanie Ingold verweist auf den abgeschlossenen politischen Prozess, die SVP schliesst sich dem Widerstand an. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Der Protest ist jetzt auch auf dem Platz sichtbar. Bild: Judith Frei

Der Widerstand, der im Internet mit einer Petition begann, ist nun auch in der Stadt sichtbar. Mehrere Transparente hängen auf dem Postplatz, machen dafür Stimmung, dass die dortigen Bäume nicht gefällt werden.

Beat Käch wickelt ein Transparent um den Ahornbaum, den er gerne retten würde. Bild: zvg

«Mir hei sorg zu üsne Bäum», ist zu lesen. Oder auch: «Gewachsen, um zu bleiben. Uns haut niemand um.» Den Anfang machte am Wochenende alt Gemeinderat Beat Käch (FDP). Er wickelte um den Ahorn, den er retten will, ein Transparent. «Ich bin gesund», heisst es darauf. «Bitte lasst mich nicht sterben. Ich spende Schatten und Freude.»

Das Ziel der Transparente ist dasselbe wie jenes der Petition auf der Plattform Petitio, die mittlerweile über 2000 Unterstützerinnen und Unterstützer hat. Dies soll Druck auf die Stadt ausüben, damit man noch einmal auf den Entscheid zurückkommt und das Projekt «Umgestaltung Postplatz» so abändert, dass einer oder mehrere Bäume gerettet werden können. Als die Stadt am Dienstag eine Medienmitteilung (siehe Artikel unten) zum geplanten Projekt veröffentlichte, wurde der Widerstand mit keinem Wort erwähnt.

Auf Anfrage nimmt aber die Stadtpräsidentin Stellung. Stefanie Ingold wertet es als positives Signal, dass sich so viele für die Bäume einsetzen. «Es zeigt, dass viele sensibilisiert sind für die Umwelt und die Wichtigkeit von Bäumen.» Ingold betont aber, dass man das Ganze sachlich sehen müsse. Das Projekt sei sowohl im Gemeinderat wie auch an der Gemeindeversammlung von einer Mehrheit befürwortet worden.

«Wer denkt, die Stadtpräsidentin könnte den Entscheid nun einfach umstossen, hat eine falsche Vorstellung, wie der demokratische Prozess funktioniert.»

Ingold steht hinter der vorgesehenen Umgestaltung des Postplatzes, deren Bauarbeiten am 8. August beginnen. «Ich finde es ein gutes Projekt, ich finde es ein grünes Projekt», sagt Ingold und verweist auf die 16 neuen Bäume, die auf dem Postplatz gepflanzt werden. «Es entsteht nicht einfach eine Betonwüste. Die Umgestaltung ist nachhaltig und auch die kommenden Generationen werden davon profitieren», so die Stadtpräsidentin.

Ingold erwähnt auch noch einmal das von der Stadt in Auftrag gegebene Gutachten, das den Zustand der Bäume beurteilt hat. «Dieses hält fest, dass einige Bäume ein Sicherheitsrisiko sind. Angesichts dieser Ausgangslage kann ich nicht die Verantwortung übernehmen, die Bäume stehenzulassen.»

Projekt Postplatz: So sieht der Platz künftig aus. Zvg/Ovi Images Gmbh

So wird der Postplatz in einem Jahr aussehen Schon seit zwei Jahren besteht das von vielen Seiten kritisierte Provisorium auf dem Postplatz. Nun sind seine Tage gezählt, wie die Stadt am Dienstag in einem Communiqué mitteilte. Das Ziel sei, den Begegnungsraum vom Landhausquai und dem Stalden in Richtung Poststrasse und Wengistrasse auszudehnen, erklärt die Stadt darin. «Der Postplatz selbst wird ein Ort des Aufenthalts, unter Bäumen und am Wasser», ist die Stadt überzeugt. Wir erinnern uns: Das Projekt «Baumdach» der W+S Landschaftsarchitekten wurde 2017 zum Siegerprojekt erkoren. Nach dessen Überarbeitung hat der Gemeinderat im Frühling 2021 diesem Projekt zugestimmt, im Sommer des gleichen Jahres hat auch die Gemeindeversammlung grünes Licht gegeben – «mit grosser Mehrheit», wie die Stadt betont. Nun geht das Projekt in die heisse Phase: Am kommenden Montag, 8. August, beginnen die Bauarbeiten. Diese werden insgesamt ein Jahr dauern. Während dieser Zeit könne der Platz nicht genutzt werden – auch sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, warnt die Stadt. Die Erreichbarkeit der nahen Liegenschaften bleibe aber gewährleistet. Gemäss den städtischen Plänen wird das «Baumdach» das Herzstück des Postplatzes. Das Blätterdach wird durch 16 «standortgerechte Bäume» gebildet. Sie kommen auf einem eingelassenen, kiesigen Sitzplatz zu stehen, der wie eine Terrasse mit drei Stufen aus dem Gelände hinausragt. Im schattigen Teil des Platzes wird ein Sitzplatz mit «flexibler Möblierung mit Tischen und Stühlen» eingerichtet, wie es die Stadt formuliert. Weiter erklärt die Stadt: «Vom leicht erhöhten Sitzniveau gewinnt man die Aussicht auf die Aare und verstärkt den Bezug zum Wasser.» Die Strasse zwischen Plattform und Aaremauer sei auch in die Neugestaltung integriert. Dabei sei genügend Raum für den Fuss-, Velo- und Busverkehr auf dem neu gestalteten Postplatz vorgesehen.

So reagiert die Politik auf den Protest

Trotz dieser Rückmeldung aus dem Stadtpräsidium will alt Gemeinderat Beat Käch für die Bäume weiterkämpfen, auch wenn er die Chancen für deren Rettung schwinden sieht. Er sucht nun Unterstützung im Gemeinderat, hofft, dass per Rückkommensantrag das Ende der Bäume noch abgewendet werden kann.

Tatsächlich wird jetzt eine Partei aktiv. Die SVP will sich nun für den Erhalt der Bäume einsetzen, so SVP-Gemeinderätin Marianne Wyss. «Wir sehen nicht ein, wieso man Bäume fällen will, wenn man anschliessend wieder Bäume pflanzt.» Ihre Partei wolle alles aktiv unterstützen, was zum jetzigen Zeitpunkt noch möglich sei. Wie man genau vorgehen will, sei noch offen, so Wyss. Sie verweist auf laufende Gespräche mit FDP-Politikern. Den Kontakt zu den Grünen oder der SP sucht die SVP bewusst nicht als erstes, man sei noch enttäuscht von der Erfahrung mit dem Mammutbaum. Damals versuchte die SVP, den grossen Baum im Blumenstein-Quartier zu retten – die Unterstützung von linker Seite blieb gering.

Auch dieses Mal sind die Grünen und die SP bislang zurückhaltend. Angela Petiti, die mit Annina Helmy die SP-Fraktion im Gemeinderat als Co-Präsidentin anführt, argumentiert ähnlich wie die Stadtpräsidentin. «Es war ein politischer Prozess, man kann jetzt nicht noch einmal das Ganze aufrollen.» Petiti und Helmy ist es ein Anliegen, all jene, die nun aufschreien, dazu aufzurufen, künftig am politischen Prozess teilzunehmen «und so mitzuhelfen, die Zukunft der Stadt zu gestalten».

Auch sie hätte es gut gefunden, wenn die jetzigen Bäume ins Projekt hätten integriert werden können. «Aber ich sehe ein, dass dies nicht möglich ist», so Petiti, die ebenfalls darauf hinweist, dass 16 Bäume gepflanzt und der Platz somit grüner werden solle.

Ähnliche Voten hört man von Gemeinderäten anderer Parteien. Es sind Sympathien für das Anliegen aus der Bevölkerung spürbar. Für Verwirrung sorgen weiterhin auch die beiden Gutachten, die bezüglich des Zustands der Bäume zu unterschiedlichen Schlüssen kommen – eines hat die Stadt in Auftrag gegeben, das andere Pro Natura. Einig sind sich die meisten darin, dass man weitere Verzögerungen des Projektes verhindern will, das sich sowieso schon viel länger hinzieht als geplant.

«Ich fände es falsch, das jetzige Projekt nochmals in Frage zu stellen oder zu sistieren», sagt etwa Claudio Hug (GLP). Mehrfach sei dieses überarbeitet worden und sehe nun mehr Bäume vor als zu Beginn der Planung.

Auch Pascal Walter (CVP) verweist auf den langen Prozess, den das Projekt durchlaufen hat, und auf das Gutachten, welches die Stadt eingeholt hat. Dieses zeige, dass es den Bäumen künftig nicht besser ginge und sie zu einem Sicherheitsrisiko würden. «Darum haben wir dem Projekt zugestimmt», sagt Walter. «Es wäre mir auch lieber gewesen, wenn wir die Bäume hätten erhalten können. Doch dieser Zug ist aus meiner Sicht abgefahren.»

