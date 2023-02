Das steckt hinter der Schuljus-Posse

Posse in Solothurn Machtkampf um das Magazin «Schuljus»: Schuldirektorin wollte Gemeinderat öffentlich kritisieren – doch dann griff die Stadtpräsidentin ein Eigentlich plante der Gemeinderat, das Informationsblatt der Stadtschulen aus dem Budget zu streichen – daraus wurde nichts. Erst jetzt wird publik: Die Schuldirektorin wollte in der Zeitschrift gegen die Streichung anschreiben. Dann pfiff die Stadtpräsidentin sie zurück. Judith Frei Jetzt kommentieren 14.02.2023, 05.00 Uhr

Ein Esel auf der Titelseite des umstrittenen «Schuljus». zvg

«Letztmals halten Sie unseren ‹Schuljus› in den Händen», schrieb Schuldirektorin Irène Schori in der 49. Ausgabe des Magazins. Das war Anfang Dezember. Ihr Editorial verfasste die Stadtsolothurner Schuldirektorin, nachdem der Gemeinderat beschlossen hatte, das Schulblatt aus Spargründen aus dem Budget zu streichen. Allein, an der Gemeindeversammlung im Dezember wurde die Zeitung doch wieder ins Budget aufgenommen. So weit, so bekannt.

Im Hintergrund war es zuvor zu einem veritablen Machtkampf um das Magazin gekommen. Was bislang nicht bekannt war: Zu lesen bekamen die Solothurnerinnen und Solothurner im Dezember nicht das Editorial, das Schori ursprünglich publizieren wollte. Wie die Fasnachtszeitungen «Postheiri» und «Dr Hudibras» publik gemacht haben, hatte das Stadtpräsidium interveniert.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Hanspeter Bärtschi

Tatsächlich griff man vor der Publikation ein. Sie habe vorab Kenntnis über den Inhalt des Schulblatts erhalten, bestätigt Stadtpräsidentin Stefanie Ingold gegenüber dieser Zeitung. «In einer Schulzeitung sollen keine politischen Aussagen gemacht werden», so Ingold: «Es ist nicht das Organ, in dem politische Stellung bezogen werden soll.» Die ehemalige Lehrerin und Schulleiterin entschied daher, das Geschriebene ihrer früheren Chefin vor der Publikation zu überprüfen. Zudem: Dies sei ein «gängiges Vorgehen» bei vielen Texten der Stadt Solothurn.

Zwar nicht Ingold selbst, sondern Stadtschreiber Urs Unterlerchner übernahm schliesslich diese Aufgabe. Die Änderungen am Editorial von Schori liegen dieser Zeitung vor.

Eine «Schnellaktion» und der Rotstift

«In einer Schnellaktion wurde ausgelöscht, was über Jahre gewachsen ist», so wollte Irène Schori eigentlich der Leserschaft erklären, was in der Gemeinderatsitzung vom November geschehen war. Nix da «Schnellaktion», befand der Stadtschreiber: «Nach Pro und Kontra wurde in einer Abstimmung ausgelöscht, was über Jahre gewachsen ist», hiess es schliesslich in der finalen Version.

Doch das ist nicht die einzige Kritik am Gemeinderat, die Schori äussern wollte. «Gut gemacht, liebes Redaktionsteam! Nun habt auch ihr das letzte Mal euren Rotstift angesetzt, um die letzte Nummer sprachlich und inhaltlich korrekt herauszubringen. Glücklicherweise bewirkt euer Rotstift im Unterschied zu jenem des Gemeinderates nicht weniger, sondern stets mehr, mehr Qualität», schrieb die Schuldirektorin.

Auch hier setzte Unterlerchner seinen Rotstift an. Der letzte Satz wurde gestrichen und ersetzt. Heute liest man dort: «Euer Rotstift und leidenschaftliches Engagement bewirken stets mehr Qualität.»

Auf der gleichen Seite forderte die «Schuljus»-Redaktion ursprünglich, man möge an die Gemeindeversammlung vom Dezember kommen, um den «Schuljus» «zu retten». In der schliesslich publizierten Version fehlt dieser Eintrag.

Schuldirektorin Irène Schori im Gespräch. Hanspeter Bärtschi

Bei dieser Angelegenheit darf man nicht vergessen, dass der Gemeinderat die der Schuldirektorin vorgesetzte Behörde ist. Gegen deren Entscheid mobilisieren zu wollen und ihn öffentlich zu kritisieren, könnte als Insubordination ausgelegt werden. Oder zumindest als illoyales Verhalten.

Den Entscheid nicht «klanglos» hinnehmen

Was sagt die Schuldirektorin selbst zu dieser Angelegenheit? In einer ausführlichen Stellungnahme gegenüber dieser Zeitung erklärt Irène Schori, wie es zu den Änderungen gekommen ist. Sie betont vorab: «Ich erlebe den Gemeinderat als überaus engagiert und verantwortungsbewusst und schätze grundsätzlich die sehr gute Zusammenarbeit.» Und: Man habe Verständnis für die Sparbemühungen des Gemeinderates. Die Kritik mit dem Rotstift sei als sprachliche Spielerei gedacht gewesen.

Aber von Anfang an: Das Redaktionsteam der Schulzeitung habe die Budgetdiskussion im Gemeinderat mitverfolgt, erklärt Schori. «Die hautnah erlebte Streichung des Budgets für die Herausgabe des ‹Schuljus› stiess seitens Redaktionsteam auf wenig Verständnis.» Man habe nicht gewusst, wie man sonst den Auftrag der Kommunikation nach aussen hätte erfüllen sollen.

Gleichzeitig hätten E-Mails des Bedauerns aus der Bevölkerung die «Schuljus»-Redaktion erreicht. Diese Rückmeldungen «machten dem Redaktionsteam Mut und gaben Hoffnung auf die Gemeindeversammlung, worauf im ‹Schuljus› 49 hätte hingewiesen werden sollen», so Schori. Man habe das Blatt nicht sang- und klanglos aufgeben wollen.

Intervention der Stadtpräsidentin

Während der Entstehungsphase habe die Stadtpräsidentin dann ein Redaktionsmitglied getroffen. Schori weiter: «Dabei ordnete Stefanie Ingold an, dass an der Gemeindeversammlung vom Redaktionsteam keine Wortmeldungen ergriffen werden und vorgängig im ‹Schuljus› keine kritischen Artikel des Bedauerns sowie Hinweise auf die Gemeindeversammlung erscheinen dürfen.»

Während die Sache für die Politik vorerst abgeschlossen ist, scheint sie es für die Schuldirektorin noch nicht. Schori bedauert, dass es zu keinem klärenden Gespräch mit der Stadtpräsidentin gekommen sei. Das Team hätte unter anderem gerne gewusst, «weshalb die Stadtpräsidentin vom Redaktionsteam fordert, zu schweigen und auf die politischen Rechte zu verzichten», führt die Schuldirektorin aus.

