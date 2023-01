Positiver Abschluss Erfolgreiches Geschäftsjahr 2022: Die Regiobank Solothurn steigert den Reingewinn erneut Die Regiobank Solothurn blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück. Das Geschäftsvolumen steigt und liegt auf einem neuen Höchststand. Redaktion Solothurn Jetzt kommentieren 26.01.2023, 11.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Hauptsitz der Regiobank Solothurn an der Westbahnhofstrasse 11. zvg

Die Regiobank entwickelte sich letztes Jahr ausgezeichnet und verzeichnet hohen Kundenzulauf. So konnte das Kundengeschäft deutlich ausgebaut werden. Das Wachstum der Kundengelder betrug 169,2 Millionen Franken, das sind 7,24 Prozent und die Ausleihungen stiegen um 109,9 Millionen Franken (+ 4,21 Prozent).

Die Regiobank erzielte trotz der gedämpften Stimmung an den Finanzmärkten mit 8,3 Millionen Franken einen um 2,6 Prozent höheren Reingewinn als im Vorjahr.

Das Zinsengeschäft präsentiert sich mit einem Erfolg von 34,1 Millionen Franken um 3,9 Prozent höher als im Geschäftsjahr 2021. Beim Kommissions- und Handelsgeschäft hingegen resultierte aufgrund der genannten Unsicherheiten ein tieferer Erfolg.

Aufgrund teilweise bedeutender Kostensteigerungen stieg der Geschäftsaufwand um 6,8 Prozent.

So sieht der Eingangsbereich der Regiobank in Solothurn aus. Simon Von Gunten

Die Regiobank Solothurn AG wird an ihrer Generalversammlung vom 11. Mai in der Regiobank Arena in Zuchwil eine Erhöhung der Dividende von 50 Rappen auf 17,50 Franken pro Aktie beantragen.

Nach dem Neubau in Zuchwil und dem Umbau des Hauptsitzes in Solothurn erneuerte die Bank im letzten Jahr die Geschäftsstelle in Egerkingen. Im aktuellen Jahr wird Biberist umfassend modernisiert. «Wir bekennen uns damit zur Region und der persönlichen Beratung vor Ort», begründet der Geschäftsleitungsvorsitzende Markus Boss die Investitionen.

Bei den Umbauarbeiten wird die Energieeffizienz berücksichtigt, um den Anteil an erneuerbarer Energie zu erhöhen: In Biberist wird eine Photovoltaikanlage installiert.

Nachhaltigkeit spielt eine grössere Rolle

In den Anlage- und Finanzierungslösungen werden vermehrt Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt und die Kundenberatenden auf Nachhaltigkeitsthemen geschult.

Seit dem Berichtsjahr 2022 verfügt die Regiobank über umfangreiche ESG-Daten von Fonds sowie ESG-Ratings von schweizerischen und internationalen Aktientiteln. Diese Nachhaltigkeitsinformationen fliessen bei der Titelselektion in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung ein.

Im Bereich Finanzierungen wurde das bestehende Hypothekarportfolio von Wohnimmobilien bezüglich Energieeffizienz beurteilt, um künftig Kundinnen und Kunden in Bezug auf Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung beraten zu können. «Banken sind ein Motor für den nachhaltigen Wandel und unsere Bank hat einen bedeutenden Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung am Jurasüdfuss», so Markus Boss.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen