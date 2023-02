Solothurner Jurist und Urfreisinnige Max Flückiger hat genug

Porträt «Mit 82 ist es genug»: Der Solothurner Jurist und Urfreisinnige Max Flückiger hat sich aus dem Anwaltsregister streichen lassen Viele Jahre hat Max Flückiger das Geschehen im Kanton mitgeprägt. Nun tritt der Freisinnige kürzer und blickt zurück: «Ich bin immer meinen Weg gegangen.» Urs Mathys Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Max Flückiger in seinem Büro an der Bielstrasse in Solothurn. Bild: Patrick Lüthy

Nein, im Büro von Max Flückiger steht kein Computer. Das «modernste» technische Objekt im Raum ist wohl ein dunkelgrauer Tischtelefonapparat mit Tastatur, der auch als Verbindung zum Kanzleisekretariat dient. Der Rest der Büroeinrichtung im Parterre des denkmalgeschützten Hauses Bielstrasse 12 in Solothurn könnte gut und gerne als Kulisse für einen Historienfilm dienen.

Beim Blick in die Runde fallen höchstens ein paar da und dort aufgestellte kleine Figurengruppen der berühmten drei Affen auf, von denen einer sich die Augen, der zweite die Ohren und der dritte seinen Mund zuhält. Doch davon später mehr.

Beim Blick in die Runde fallen kleine Figurengruppen der berühmten drei Affen auf, von denen einer sich die Augen, der zweite die Ohren und der dritte seinen Mund zuhält. Bild: Patrick Lüthy

Streichung aus dem Anwaltsregister

Für das lebenslange Wirken von Max Flückiger sind die drei Affen jedenfalls nicht typisch. Der nunmehr 82-Jährige ist stets mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gegangen. Und schon gar nicht hat er sich den Mund verbieten lassen. «Ich bin immer meinen Weg gegangen», blickt der verheiratete Vater zweier Söhne im Gespräch zurück. Er, der 1967 an der Uni Bern mit magna cum laude abgeschlossen und den Doktor der Rechte erlangte, wirkt seit 1980 als selbstständiger Rechtsanwalt und Notar.

Auf Ende des letzten Jahres hat Flückiger sich aus dem Solothurner Anwaltsregister streichen lassen und hat den Notar-Stempel abgegeben. «Mit 82 ist es genug», ist er zum Schluss gekommen. Er bearbeitet weiterhin noch Angelegenheiten, die ihm am Herzen liegen, während das Tagesgeschäft von der Partnerin und dem Partner in der gemeinsamen Anwaltskanzlei bearbeitet wird.

Max Flückiger bearbeitet weiterhin noch Angelegenheiten, die ihm am Herzen liegen, während das Tagesgeschäft von der Partnerin und dem Partner in der gemeinsamen Anwaltskanzlei bearbeitet wird. Bild: Patrick Lüthy

Alles sei hektischer und mit immer neuen Regulierungen auch komplexer geworden, auch in der Juristerei. Von den Herausforderungen durch die Digitalisierung ganz zu schweigen: «Damit habe ich gar nichts am Hut», macht er mit einer abwehrenden Handbewegung deutlich.

Die Regiobank durch die Zeit gesteuert

Die Beratung von Klein- und Mittelbetrieben, Vertragsrecht, Erbrecht und Verwaltungsrecht gehörten mit zu Flückigers täglichem Brot. Ebenso wirkte er als Mitglied und Präsident von Verwaltungs- und Stiftungsräten. Ab 1979 insbesondere als Verwaltungsrat, ab 1983 als Verwaltungsratspräsident der Ersparniskasse/Leihkasse Solothurn, der nachmaligen Regiobank Solothurn AG.

Dies in einer Zeit, als im Kanton eine Bank nach der anderen die Selbstständigkeit aufgeben musste oder gar Schiffbruch erlitt. Allen voran 1994 die Solothurner Kantonalbank, die durch die Übernahme der maroden Bank in Kriegstetten selber vollends zum Sanierungsfall geworden war.

Die Beratung von Klein- und Mittelbetrieben, Vertragsrecht, Erbrecht und Verwaltungsrecht gehörten mit zu Flückigers täglichem Brot. Bild: Patrick Lüthy

«Wir haben sicher eine vorsichtigere und zurückhaltendere Kreditvergabe betrieben», nennt Max Flückiger einen Grund, weshalb die Regiobank bestehen konnte: «Im Zweifelsfall schickten wir Kreditinteressenten zur Bank in Kriegstetten weiter. Die waren bekannt für eine freizügige Vergabe.» Vor allem aber: «Wir wollten ganz einfach selbstständig bleiben!»

Wenn er sprach, hörte man ihm zu

Dem Credo des selbstbestimmten Weges blieb Max Flückiger auch in seiner politischen Karriere treu, die er 1973 als FDP-Gemeinderat und Präsident der Bezirksschulpflege in Biberist gestartet hatte. Den Engagements auf Gemeinde- und Bezirksebene folgte bald der Schritt in die kantonale Politik: 1977 wurde der Jurist – damals noch Rechtskonsulent und Sekretär des Verwaltungsrates der Autophon AG – in den Kantonsrat gewählt.

1967 schloss Max Flückiger an der Uni Bern mit magna cum laude ab und erlangte den Doktor der Rechte. Bild: Patrick Lüthy

1977 bis 1993 – die letzten drei Jahre als Fraktionschef – war Max Flückiger eine der prägenden Figuren im Parlament. Wenn er sprach, hatte er etwas zu sagen und wenn er sprach, hörte man ihm zu. Seine Voten basierten auf analytischem Denken und profunder Sachkenntnis. Dabei war der Biberister trotz seines beruflichen Hintergrunds «im Kantonsrat nie der Vertreter der Wirtschaft», wie er selber rückblickend festhält. Vielmehr trieben ihn Staats- und bildungspolitische Fragen besonders um.

Mit freiem Geist, auch «etwas grün»

Max Flückiger sieht sich als «klassischen Solothurner Freisinnigen». Einen ohne Scheuklappen, mit freiem Geist eben. «Ich habe das Parteiprogramm nie gelesen», blickt er mit jenem schelmischen Schmunzeln zurück, das für ihn typisch ist. Entsprechend legte er sich als Angehöriger der damaligen «Reformgruppe» der FDP – des «liberalen Gewissens» der Kantonalpartei – auch immer mal wieder mit den Parteioberen oder der offiziellen Parteilinie an, wenn es ihm nötig schien.

In Umweltfragen zum Beispiel. Etwa als er als Vorstandsmitglied des damaligen Solothurner Naturschutzverbandes den Bau der Autobahn A5 kritisch hinterfragte. «Ich bin halt immer auch etwas grün gewesen», sinniert er rückblickend.

Die drei Affen: Sie sehen nichts Böses, hören nichts Böses und sagen nichts Böses. Bild: Patrick Lüthy

Flückiger gehörte aber auch jenem freisinnigen Komitee an, das sich 1987 spontan für die Wahl von Cornelia Füeg als erste Frau in den Solothurner Regierungsrat gebildet hatte. Die ehemalige freisinnige Nationalrätin war in der parteiinternen Ausmarchung dem vom Parteiestablishment forcierten damaligen Parteipräsidenten Willy Pfund unterlegen.

Von einer Basisbewegung getragen, trat sie dann als «wilde» Kandidatin dennoch an und erzielte im ersten Wahlgang prompt einen derartigen Stimmenvorsprung, dass sich Pfund selber aus dem Rennen nahm.

«Vielen Dank für die langjährige Zusammenarbeit und alles Gute für die Zukunft.» Bild: Patrick Lüthy

Und was sagt der «alte Freisinnige» zur heutigen FDP? «Ich bin immer noch freisinnig. Ich wüsste nicht, zu welcher Partei ich sonst gehen sollte.» Dass im Hinblick auf die kommenden eidgenössischen Wahlen einmal mehr Gespräche über einen «bürgerlichen Schulterschluss» von FDP und SVP laufen, beobachtet Flückiger angesichts der wiederholten Gehässigkeiten von SVP-Seite gegen die FDP mit Skepsis: «Ich bin dagegen.»

Die wohl weltweit grösste Affensammlung

Getreu der Bedeutung der zu Beginn erwähnten Figuren der drei Affen, die nichts Böses sehen, nichts Böses hören und nichts Böses sagen, lässt es Max Flückiger bei dieser Aussage zur FDP bewenden. Lieber führt er den Journalisten und den Fotografen noch durch seine Sammlung besagter Affentrios.

Dachgeschoss und Keller des Gebäudes an der Bielstrasse 12 beherbergen mit über 3000 solcher Gruppen in allen Grössen, Farben, Materialien und Darstellungsweisen die mindestens europa-, wenn nicht gar weltweit grösste derartige Kollektion.

Max Flückiger in seinem Büro. Hier finden sich Tausende Figuren des berühmten Affentrios. Bild: Patrick Lüthy

Max Flückiger hat mit dem schrittweisen Rückzug aus dem Berufsleben in den letzten Jahren mehr freie Zeit erhalten, sich umso intensiver seiner Sammlerleidenschaft zu widmen. Und für Kulturreisen zusammen mit seiner Frau – unter anderem drei Mal nach Japan. Überall lassen sich garantiert auch künftig drei Affen finden, die der Biberister noch nicht in seiner Sammlung hat.

Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen