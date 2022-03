Porträt Cheyenne Tanner schlüpft mit Leichtigkeit in verschiedene Rollen: Die Solothurnerin ist eine gefragte Jungschauspielerin Die 15-jährige Cheyenne Tanner ist schon für «Wilder» und für einen «Tatort» vor der Kamera gestanden. Sie schwärmt von den Erfahrungen und Eindrücken am Set. Doch voll auf die Karte Schauspielerei will sie (noch) nicht setzen. Béatrice Beyeler Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Cheyenne Tanner hat sich einen Ruf als Schauspielerin erarbeitet. Hanspeter Bärtschi

Ein Mann packt seine Tochter am Kragen, schüttelt sie und schreit ihr ins Gesicht: «Wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht so weit weg vom Haus gehen sollst?!» Das Mädchen starrt den Mann mit weit aufgerissenen Augen an. Die Szene geht unter die Haut.

Zum Glück ist das Ganze nur gespielt. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus der SRF-Krimiserie «Wilder». In der dritten Staffel ist Cheyenne Tanner in die Rolle von Aline geschlüpft.

Am Anfang war ein Druck da

Gedreht wurde im Januar/Februar und im Juli 2020. Nun, fast zwei Jahre später, sitzt die 15-Jährige am Esstisch in ihrem Zuhause in Solothurn. Angesprochen auf die Erfahrung am Set blitzen ihren stahlblauen Augen auf: «Mega cool» sei es gewesen.

Sie habe zwar beim Drehstart schon einen Druck verspürt, schliesslich seien alle anderen professionelle und erwachsene Schauspieler. Doch das ganze Team habe sie unterstützt. «Wir hatten es mega gut untereinander.» Es waren teilweise happige Szenen, die Cheyenne Tanner in «Wilder» gedreht hat. Doch es falle ihr leicht, in eine Rolle einzutauchen und diese dann auch wieder abzuschütteln.

Angefangen hat alles mit einem Werbespot. Tele M1

Erste Erfahrungen vor der Kamera hat Cheyenne Tanner schon zu Beginn ihrer Schulzeit gesammelt. Damals spielte sie in einem Werbespot mit. «Ich wollte das unbedingt machen», erzählt sie. Werbung sehe man ja ständig im Fernsehen und es sei «cool», sich selber darin zu sehen. Die 15-Jährige lächelt verlegen.

Später wollte sie in einem «richtigen Film» mitspielen – und ergatterte prompt eine Rolle in der Produktion «The Zurich Affair» über den Komponisten Richard Wagner und seine Zeit in Zürich.

Trailer von «The Zurich Affair». Quelle: Youtube

Spricht Cheyenne Tanner über ihre Erfahrungen an den Sets, sprudeln die Worte nur so aus ihr heraus. Die Ausdrücke «mega» und «cool» fallen immer wieder. Nebst der Schauspielerei ist Tanzen ihr zweites grosses Hobby. «Das mache ich, seit ich drei Jahre alt bin», erzählt sie. Angefangen mit Ballett, tanzt die Solothurnerin mittlerweile auch Jazz und Hip-Hop, zwei- bis dreimal pro Woche stehen Trainings auf dem Programm.

Die Eltern drängen sie zu nichts

Schauspielerei, Tanzen, Schule, Freunde und Familie. Wie bringt sie das alles mit dieser Leichtigkeit unter einen Hut? Cheyenne Tanner gibt sich bescheiden: «Ich habe ja nicht jeden Abend Tanztraining und an Castings gehe ich nur zwischendurch.» Die Drehs hätten bisher auch nur einzelne Tage in Anspruch genommen. Für ihre Freundinnen und die Schule habe sie genug Zeit.

Die Jugendliche geht all ihren Hobbys voller Begeisterung nach. Hanspeter Bärtschi

Mutter Nadine Tanner betont, dass ihre Tochter das alles nicht mache, weil sie «gepusht» werde. «Wir haben auch Anfragen abgelehnt», sagt sie. Etwa eine Werbung für McDonald's, als Cheyenne in der zweiten Klasse war. Die Eltern fanden das unpassend, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nie dort gegessen hatte.

Nadine Tanner sagt über ihre Tochter: «Ehrlich gesagt bin ich selber immer wieder überrascht, wie gut Cheyenne in die Rollen schlüpfen kann. Und das ohne Schauspielunterricht.»

Bald beginnt für die Jugendliche ein neuer Lebensabschnitt. Adieu Schule und hallo Berufswelt. Dabei setzt sie weder auf die Schauspielerei, noch aufs Tanzen. Im August beginnt sie eine KV-Lehre beim Konzern Stryker in Selzach. Wieso dieser Weg? Cheyenne Tanner lacht: «Eigentlich wollte ich nie das KV machen. Ich dachte, das machen ja schon so viele und da sitzt man den ganzen Tag nur im Büro.»

Doch eine solide Grundausbildung sei ihr und ihren Eltern wichtig. Sie sagt:

«Es wäre ja blöd, wenn ich plötzlich keine Arbeit mehr hätte.»

Beim Schnuppern habe sie sich dann doch mit der kaufmännischen Ausbildung anfreunden können. Sie freut sich auf die Lehre, gleichzeitig geniesst sie die letzten Monate in der Schule. «Meine Freunde und die vielen Ferien werden mir fehlen.»

Der Traum vom Highschool-Film

Ihr Ziel sei es, die Lehre erfolgreich abzuschliessen – und irgendwann mit ihrer besten Freundin nach New York zu reisen. «Das wäre mega cool.» Auch aus schauspielerischer Sicht sind es die USA, die sie anziehen: «Ich würde gerne einmal in einem amerikanischen Highschool-Film mitspielen.» Sie denkt dabei an etwas im Stil der Reihe «High School Musical». «So könnte ich meine beiden Hobbys Tanzen und Schauspielerei verbinden.»

Die 15-Jährige möchte gerne eines Tages in einer amerikanischen Produktion mitspielen – und nach New York reisen. Hanspeter Bärtschi

Dank ihrer bisherigen Erfahrungen weiss Cheyenne Tanner, welcher Aufwand hinter Serien und Filmen steckt. Einzelne Szenen werden mehrmals aus verschiedenen Perspektiven gefilmt. «Manchmal muss man am Set lange warten, und plötzlich geht es dann mega schnell», erzählt sie.

Ob sie schon mal auf der Strasse erkannt und angesprochen wurde? Sie verneint. «Die meisten Leute wissen ja nicht, dass ich in Solothurn wohne.» Und auch in der Schule habe es kaum Reaktionen gegeben. Da sei sie ganz froh drum. «‹Wilder› wird in unserem Alter nicht unbedingt geschaut», sagt die Jugendliche mit einer Spur von Verlegenheit.

Die Rolle einer jungen Skifahrerin

Nach «Wilder» ist es für die Jungschauspielerin in einem Schweizer «Tatort» weitergegangen. Dieser wird Anfang 2023 ausgestrahlt – mehr verraten darf sie noch nicht. Und demnächst will die 15-Jährige an einem Casting für eine österreichische Internatsserie teilnehmen.

«Es geht dabei um ein Skiinternat, das würde gut passen», sagt sie. Denn Cheyenne Tanner schlüpft nicht nur gerne in andere Rollen und in Tanzschuhe, sondern fährt auch noch Ski, Snowboard und spielt Tennis. Und das alles voller ungespielter Leichtigkeit.

