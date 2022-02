Polizeikorps Bald könnte nur noch Solothurn eine Stadtpolizei haben: Wird die Auflösung dann auch hier (wieder) ein Thema? Olten hat seit 2016 keine Stadtpolizei mehr. Auch in Grenchen könnte das städtische Polizeikorps bald der Vergangenheit angehören. Wird diese Entwicklung auch auf Solothurn überschwappen? Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Das Gebäude der Stadtpolizei Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Es ist selten, dass die Verantwortlichen der Städte Solothurn, Grenchen und Olten gemeinsam vor die Medien treten. Ende Juni 2006 taten sie es, in Oensingen. Ihre Botschaft: Sie wollen nicht auf ihre eigenen Polizeikorps verzichten. «Bei einer Einheitspolizei sind wir nur noch Bittstellerinnen beim Kanton», sagte etwa die damalige Oltner Stadträtin Doris Rauber.

Der Grund für den Medienauftritt waren die politischen Bestrebungen im Kanton Solothurn, eine Einheitspolizei zu schaffen. Auch der Regierungsrat zeigte dafür Sympathien, sprach sich aber gegen den entsprechenden Vorstoss im Kantonsrat aus, der die «Zwangsehe» der verschiedenen Korps gefordert hatte. «Wir müssen der demokratischen und der politischen Überzeugungsarbeit genügend Zeit einräumen», argumentierte der Regierungsrat. Dessen Ziel: eine Vernunftehe.

Olten und Grenchen sind eingeknickt

Seither sind 15 Jahre vergangen, die erste Vernunftehe ist Tatsache, die zweite zeichnet sich ab. 2014 verkündete der Oltner Stadtrat, die Stadtpolizei abschaffen zu wollen – aus Spargründen. Per Anfang 2016 wurde das Vorhaben in die Tat umgesetzt.

Stadtpolizei Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Als Nächstes könnte in Grenchen die Stadtpolizei der Vergangenheit angehören. Hier stehen ebenfalls finanzielle Überlegungen im Vordergrund. Vor einer Woche sprach sich der Grenchner Gemeinderat mit 14 gegen eine Stimme für die Aufhebung des städtischen Polizeikorps aus. Noch läuft eine Unterschriftensammlung, die eine Volksabstimmung fordert.

Schon im November, als sich die Stossrichtung in Olten langsam abzeichnete, schrieb das «Bieler Tagblatt»:

«Als letzte Bastion des Widerstandes bliebe damit die Stadt Solothurn.»

Angesichts der Entwicklungen in Olten und Grenchen steht die Frage im Raum: Fällt diese Bastion auch?

Tatsächlich wittern sie Morgenröte, die Befürworter der Integration der Stadt- in die Kantonspolizei. Noch ist aber ihre letzte Niederlage zu nah, und diese war auch ziemlich heftig. Die Gemeindeversammlung schmetterte im Sommer 2017 eine entsprechende Motion von Klaus Koschmann (SP) ab. Nach einer Mobilisierung, wie sie Solothurn selten sieht. 450 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger fanden den Weg ins Landhaus, nur etwa zwei Dutzend sprachen sich für die Aufhebung aus.

Ein Bild aus dem Jahr 2010. Damals war noch Peter Fedeli Kommandant der Stadtpolizei Solothurn. Hansjörg Sahli

Ein klares Statement. Das sah auch der damalige Kommandant der Stadtpolizei so. Peter Fedeli sagte im Nachgang der Abstimmung: «Es ist schön zu spüren, dass wir in der Stadt ein Gesicht haben und verankert sind. Dass uns die Bevölkerung kennt und für uns einsteht, freut uns umso mehr.»

«Dann muss man dies noch einmal anschauen»

Claudio Hug, GLP-Gemeinderat. Daniel Wagmann/Andreas Kaufmann

Claudio Hug, damals und auch heute GLP-Gemeinderat, war einer der wenigen, die sich für die Auflösung stark machten. «Meine Haltung ist unverändert», sagt er. Wenn nach Olten auch noch Grenchen die Stadtpolizei abschaffe, «dann muss man dies definitiv noch einmal anschauen», so Hug. Denn dadurch würde sich die Ausgangslage ändern, auch die finanzielle Situation der Stadt Solothurn sei eine andere als noch 2017. Damit spricht er die Bugwelle an Investitionen an, die derzeit über Solothurn rollt. Hug stellt sich vor, dass die Thematik dann in einem der neu gebildeten Ausschüsse diskutiert werden könnte.

Matthias Anderegg, SP-Gemeinderat. zvg

«Ich werde nicht aktiv, auch weil ich die Erfolgschance als zu gering einschätze», sagt Matthias Anderegg. Der SP-Gemeinderat setzte sich 2017 im Gegensatz zur Mehrheit seiner Fraktionsmitglieder für die Aufhebung der Stadtpolizei ein. «Vehement», wie er sagt. Doch viereinhalb Jahre nach dem letzten Entscheid sei es zu früh, um den politischen Prozess erneut aufzugreifen. Er ist aber sicher:

«Das Thema kommt wieder, aber wohl eher in der nächsten Legislatur.»

Dass es die beste Lösung wäre, davon ist Anderegg überzeugt. «Die Integration der Stadt- in die Kantonspolizei wäre sicher keine Qualitätsminderung für die öffentliche Sicherheit.» Zudem: «Alle reden immer von Geldsparen, von den Linken, die zu viel Geld ausgeben wollen. Nach wie vor wäre für mich die Stadtpolizei ein Lösungsansatz zum Sparen.» 2017 schätzten die Stadtbehörden das Sparpotenzial auf knapp 1,4 Mio. Franken.

«Kein Grund, jetzt die Diskussion anzuzetteln»

Pascal Walter, CVP-Gemeinderat. zvg

Die CVP und die FDP haben sich vor viereinhalb Jahren klar für den Erhalt eingesetzt. Die Ausgangslage habe sich seit 2017 nicht wesentlich verändert, sagt Charlie Schmid, FDP-Gemeinderat.

Auch sein CVP-Gemeinderatskollege Pascal Walter sagt: «Ich sehe keinen Grund, jetzt die Diskussion anzuzetteln.» Der klare Entscheid der Gemeindeversammlung sei noch nicht lange her. Auf das Sparpotenzial angesprochen erwidert er, dass man finanziell derzeit noch eine gute Ausgangslage habe. «Wenn dies in sechs Jahren anders aussieht, wird es dann vielleicht ein Thema.»

