Solothurner Künstler Onur Dinc bemalt Gebäude von Wald Schweiz

Pinselstriche auf Hauswand Haus des Waldes: Solothurner Künstler Onur Dinc verschönert seine Heimatstadt Der Künstler Onur Dinc kam für eine Woche zurück in die Barockstadt und verschönert die Mauer von Wald Schweiz. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 03.11.2021, 17.00 Uhr

Künstler Onur Dinc malt die Westfassade des Hauses Wald Schweiz. José R. Martinez

Er hat bereits sogenannte Murals – also Wandgemälde – in der halben Welt gemacht: von Berlin über Reykjavik und Neuseeland bis hin zu den USA. Vor zwei Wochen hat er ein Bild an einer Fassade in den Banlieues von Paris vollendet – und danach ist er losgefahren, um einen Auftrag zu erfüllen, der ihm besonders am Herzen liegt: «Ich hatte schon lange gehofft, mal in meiner Heimatstadt Solothurn ein Mural im öffentlichen Raum gestalten zu dürfen», erzählt Onur Dinc, der Solothurner Künstler mit türkischen Wurzeln. Der in Solothurn ansässige Verband Wald Schweiz erfüllt ihm diesen Wunsch.

Schon als Jugendlicher liebte er es zu malen. Doch die Eltern verlangten nach einem «richtigen Beruf». Für den jungen Wilden gab es nur eins: «Die nächstbeste Ausbildung machen, die sich mir ergibt.» Er entschied sich für die Malerlehre, die ihm zwar nicht allzu viel Spass gemacht habe, aber von der er – rückblickend – sehr viel profitieren konnte. Nach der Lehre folgte noch eine Ausbildung zum Theatermaler sowie eine Grafikerlehre.

«Ich lebte plötzlich aus dem Rucksack»

Mit all diesen erlernten Skills und der bereits vorhandenen Leidenschaft machte er sich ans Werk: Es folgten Skizzen, Bilder auf Leinwand, Ausstellungen in Galerien und erste kleinere Wandgemälde in Restaurants, Clubs und Ladenlokalen. Und plötzlich ging alles ganz schnell: Gepusht durch soziale Medien und ein gutes Netzwerk folgten Aufträge aus dem Ausland.

«Ich lebte plötzlich aus dem Rucksack, entwarf Bilder, die alle bis anhin realisierten Dimensionen sprengten.»

Der Spagat von der kleinen Leinwand auf die grosse Fassade gelang ihm gut. Die Welt stand ihm plötzlich offen – und trotzdem verlor er nie den Bezug zur Heimat.

Onur Dinc in Le Locle. zvg Onur Dinc in Le Locle. Onur Dinc in Le Locle. Onur Dinc in Le Locle. Onur Dinc in Le Locle. Onur Dinc in Island. Onur Dinc in Island. Onur Dinc in Island. Onur Dinc in Malmö. Onur Dinc in Malmö. Onur Dinc in Berlin. Onur Dinc in Berlin. Onur Dinc in Berlin. Onur Dinc in Berlin.

Und so freute es ihn besonders, als er eine Anfrage aus Solothurn erhielt. Denn eigentlich hätte diese Geschichte auch ganz anders laufen können. Wald Schweiz feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Der Verband wurde 1921 in Solothurn gegründet, seinen offiziellen Sitz hat er seit fast 70 Jahren am Rosenweg.

Direktor Thomas Troger: «Aufgrund von Corona konnten wir das Jubiläum nicht im gewünschten festlichen Rahmen feiern. Und da unsere Geschäftsliegenschaft sowieso einen Neuanstrich dringend nötig hatte, überlegten wir uns, wie wir aus unserem eher unscheinbaren Gebäude das ‹Haus des Waldes› machen – und gleichzeitig mit Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Solothurn ein Geschenk machen können.»

Künstler Onur Dinc malt die Westfassade des Hauses Wald Schweiz. José R. Martinez

Bald entstand die Idee, die Westfassade so zu gestalten, dass der Spaziergänger automatisch merkt, dass hier der Dachverband – und somit der Wald – ein «Zuhause» hat. Ein junger Künstler wurde beauftragt, ein vorgegebenes Bild auf die Wand zu übertragen. Dieser scheiterte aber beim Versuch, das Waldbild fotorealistisch auf die sehr raue Wandoberfläche zu übertragen.

Eine andere Lösung musste her. Der Walliser Thomas Troger fragte darum bei einem geschäftlichen Mittagessen einen Solothurner Berufskollegen, ob er nicht einen Künstler kenne, der das machen könnte. Und dieser meinte: «Klar, Onur Dinc!» Er fügte aber auch rasch hinzu, dass dieser sehr gefragt und darum vielleicht nicht abkömmlich sei. Dieses Gespräch fand Mitte September statt.

«Ich liebe Solothurn und ich liebe den Wald»

Und nun, rund anderthalb Monate später, ist das Gemälde fertig. «Es war ein Glücksfall», erzählt Onur Dinc. Er habe gerade eine Woche Zeit gehabt und der Auftrag habe ihn gereizt: «Ich liebe Solothurn und ich liebe den Wald.» Zwar hätte er noch lieber ein Bild aus seiner Fantasie gemalt, aber da alles bereits aufgegleist war, übernahm er die Vorgaben von Wald Schweiz sowie der durch die Stadt Solothurn erteilten Bewilligung – und begann das Werk.

Das Wetter spielte mit. Es blieb – abgesehen von Nebel – trocken. Unter dem wachsamen Auge der Auftraggeber und den neugierigen Blicken seiner Freunde, Verwandten und von Spaziergängern machte er sich ans Werk. Er begann das Bild mit geometrischen Formen abstrakt auf die Wand zu übertragen und aus diesen Formen mit gekonnten Pinselstrichen einen Herbstwald zu zaubern, nach der Vorlage, ergänzt mit ganz wenigen persönlichen Akzenten. Besonders liebte er den Moment, wenn die Sonne den Nebel durchbrach: «Wenn nachmittags die Sonne auf die Fassade scheint, dann kommt das Bild so richtig zur Geltung.»

So sieht das Resultat aus. José R. Martinez

Inzwischen ist das Werk vollbracht – und Onur Dinc unterwegs zu seinem nächsten Auftrag. Zurück bleibt ein Stück «Onur», welches die Solothurner in den Wald entführen und an das 100-Jahre-Jubiläum von Wald Schweiz erinnern soll. Beim Künstler bleibt die Hoffnung, in Solothurn mal noch eine Fassade mit einem Motiv nach seiner Wahl gestalten zu dürfen.

Und der Direktor von Wald Schweiz seinerseits hofft, dass er mit diesem ersten öffentlichen «Onur» Solothurn ein Dankeschön dafür überreichen kann, dass man dem nationalen Waldverband schon seit so vielen Jahren eine «Heimat» in der schönsten Barockstadt der Schweiz gewährt.

