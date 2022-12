Die Perspektive ist wieder zurück in der Solothurner Vorstadt

Perspektive Ein Blick in den umgebauten «Adler»: Jetzt ist die Kontakt- und Anlaufstelle in Solothurn wieder zu Hause Nach zwei Jahren im Provisorium ist die Kontakt- und Anlaufstelle wieder zurück an der Berntorstrasse. Inzwischen wurde die Liegenschaft so umgebaut, dass die Klientinnen und Klienten mehr Platz haben. Ein Besuch. Judith Frei Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kontakt- und Anlaufstelle der Perspektive Solothurn. Tom Ulrich

Die Container zwischen Bahngleisen und Dornacherstrasse hätten eigentlich nur während sechs Monaten im Einsatz stehen sollen. Doch dann blieb die Kontakt- und Anlaufstelle der Perspektive Region Solothurn-Grenchen für zwei Jahre in den provisorischen Räumlichkeiten.

Diesen Freitagmorgen kehrt die Stelle nun wieder an den Ort zurück, den sie am Anfang der Coronapandemie verlassen hat: in den «Adler» an der Berntorstrasse in der Vorstadt. Aber der Ort sieht nicht mehr gleich aus.

Mehr Platz für die Klientinnen und Klienten

Nach dem Umbau ist die Institution nun über zwei Stockwerke verteilt. Im Parterre befindet sich unverändert der Empfang. Neu ist die Treppe, die direkt vom Empfang in den ersten Stock führt.

Der erste Stock hat nun zwei Fumoirs. Tom Ulrich

Hier haben grosse Veränderungen stattgefunden. Der grosse Saal, in dem früher Veranstaltungen durchgeführt wurden, ist nun in zwei Räume unterteilt. Durch die grossen Fenster in den Trennwänden hat man eine gute Übersicht. Grosse Lüftungsrohre an der Decke sorgen für saubere Luft in den Räumen. Denn: Im einen Raum können Drogen geraucht werden, der andere ist für den Tabakkonsum reserviert.

Statt in der Öffentlichkeit werden hier Drogen konsumiert. Tom Ulrich

«Die Art und Weise, wie Drogen konsumiert wurden, hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert», erklärt Sibylla Motschi, Bereichsleiterin Kontakt- und Anlaufstelle sowie der Gassenküche. Heute werden die Drogen meistens geraucht, früher wurden diese noch eher gespritzt. Das veränderte Konsumverhalten sei auch ein Grund gewesen, warum die Kontakt- und Anlaufstelle ihre Räumlichkeiten vergrössern musste.

Sibylla Motschi, Urs Bentz und Karin Stoop im 1. Stock des «Adlers». Tom Ulrich

Bis vor der Pandemie hatte sie ein Fumoir, das nicht grösser als zehn Quadratmeter war. Jetzt werden dort Drogen intravenös konsumiert. In diesem Fumoir waren die Platzverhältnisse sehr knapp; während der Pandemie wurde offensichtlich, dass sie zu eng waren. Der Abstand konnte nicht eingehalten werden.

Als die Räume vor 15 Jahren konzipiert wurden, ging man von 20 Personen pro Tag aus, welche die Dienstleistungen der Institution benötigen. Heute kommen 60 bis 70 Personen pro Tag. Diese Zahlen sind schon seit längerer Zeit stabil. Der Umbau des Adlers ist kein Ausbau. Die Kapazitäten der Kontakt- und Anlaufstelle bleiben die gleichen.

Tom Ulrich

Weniger Hektik dank Umbau

Motschi freut sich über die neuen Platzverhältnisse. Wo früher die Klientinnen und Klienten ein Fumoir von zehn Quadratmetern hatten, gibt es nun ein 40 Quadratmeter grosses. «Das nimmt die Hektik aus dem Betrieb», erklärt sie. Sie weiss auch, dass sich die Klientinnen und Klienten ebenfalls auf die neuen Räume freuen.

Die letzten Handgriffe werden gemacht. Tom Ulrich

Der Betrieb habe in den Containern zwar gut funktioniert. Weil man aber wusste, dass es eine provisorische Lösung ist, habe man den Tag erwartet, an dem man wieder an die Berntorstrasse zurückkehren kann.

Auch für das Perspektive-Team hat sich viel verändert. Neu befindet sich das Büro der Kontakt- und Anlaufstelle auch im ersten Stock. Es gibt genügend Platz für eine Garderobe und für Nasszellen.

Das Team der Kontakt- und Anlaufstelle: V.l.: Lea Hirschbühl, Patrick Gehrig, Marina Lanz, Sibylla Motschi, Conny David, Kaspar Amsler, Alexandra Müller und Maya Probst. Tom Ulrich

Als die Pläne der Perspektive im Sommer 2021 öffentlich wurden, formierte sich Widerstand im Quartier. Viele in der Nachbarschaft waren überzeugt, dass die Perspektive keinen Platz mehr in der Vorstadt hat.

Für Urs Bentz stimmt der Standort. Bentz ist Präsident der Stiftung Anna und Victor Discher, der die Liegenschaft gehört. Das Alte Spital habe über Jahre versucht, den Raum im ersten Stock zu vermieten; das Interesse blieb aber stets bescheiden. Dass er nun von der Perspektive genutzt wird, findet er eine gute Lösung.

Blick in einen der Räume. Tom Ulrich

Auch Karin Stoop, Leiterin der Perspektive, ist froh über diese Lösung. Die Klientinnen und Klienten würden den Ort kennen, er ist zentral und biete jetzt auch gut Platz. Ausserdem sei auch die Nähe zur Gassenküche wichtig. Diese befindet sich im Erdgeschoss der Liegenschaft. Ein Durchgang verbindet sie mit der Kontakt- und Anlaufstelle. Die Gassenküche war auch während des Umbaus offen.

Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich

Im Januar wird die Perspektive die Nachbarschaft für einen Rundgang durch die Räumlichkeiten einladen. Was nun mit den Containern neben den Bahngleisen passiert, ist noch nicht geklärt. Die Perspektive hat diese damals gekauft. Das war günstiger als eine Miete. Jetzt will sie die Container weiterverkaufen. Es ist noch nicht klar, wann sie abtransportiert werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen