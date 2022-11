Solothurn: 2 Jubilare und 15 Angestellte geehrt

Zusammenarbeit mit Neuenburg Mehr Sprachaustausche, mehr Unterricht auf Französisch: Der Kanton Solothurn will Französisch in der Schule künftig deutlich stärker gewichten

Obwohl Französisch als erste Fremdsprache unterrichtet wird, können sich viele Solothurner Jugendliche kaum in dieser Sprache verständigen. Das soll sich nun ändern. Der Kanton will Französisch in der Schule künftig deutlich stärken.