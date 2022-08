Der Solothurner Stadtschreiber Hansjörg Boll geht in Pension

Pensionierung Der Stadtschreiber geht in Pension: Hansjörg Boll hat am Mittwoch seinen letzten Arbeitstag Der Stadtschreiber ist die rechte Hand der Stadtpräsidentin. Er koordiniert die Geschäfte im Hintergrund und stellt sicher, dass der Gemeinderat ordentlich arbeitet. Nun gibt es Wechsel auf diesem Posten, der naturgemäss für Konstanz sorgt. Judith Frei Jetzt kommentieren 30.08.2022, 17.00 Uhr

Der Stadtschreiber Hansjörg Boll geht in Pension. Bruno Kissling

Ziemlich genau achtzehneinhalb Jahre ist es her, als er seinen Posten übernahm und von seinem Vorgänger Peter Gisiger lernte. Nun ist er derjenige, der die laufende Geschäfte an den Neuen – Urs Unterlerchner – übergibt. Der Stadtschreiber Hansjörg Boll wird am Mittwoch nach fast zwei Jahrzehnten zum letzten Mal an die Baselstrasse zur Arbeit gehen.

Als er die Stelle Anfang 2004 antrat, habe er sich nicht vorgenommen, bis zur Pensionierung beruflich nichts mehr zu verändern. Aber: «Ich bin ein konstanter Mensch», so Boll. Bevor er Stadtschreiber wurde, hatte er während fast 20 Jahren in der Bankbranche gearbeitet, von der Kantonalbank bis zur Baloise Bank SoBa.

Links: Hansjörg Boll wird von Peter Gisiger eingearbeitet. Diesen Sommer hat er Urs Unterlerchner eingeführt.

Dass er bei der Stadt gelandet ist, komme nicht von ungefähr. Bei der Bank gab es damals keine Weiterentwicklungsmöglichkeit mehr für ihn. Hätte er da einen anderen Job gewollt, hätte er in einer anderen Stadt arbeiten müssen. Das wäre für ihn nicht in Frage gekommen.

Für zwei Jahre war er «der neue Peter Gisiger»

Damals wurde Peter Gisiger pensioniert, nachdem er über 20 Jahre der Solothurner Stadtschreiber war. «Für die ersten zwei Jahre war ich der neue Peter Gisiger», erinnert sich Boll schmunzelnd. Heute bewundert er seinen Vorgänger, der ihm ein makellos aufgeräumtes Büro hinterlassen hatte.

«Ich bin ja noch am Arbeiten, die Geschäfte laufen weiter. Die Zeit fehlt, das Büro zu räumen», erklärt er sein Dilemma. Auch verspürt er den Druck, seinen Nachfolger so gut wie möglich in seine Aufgaben einzuarbeiten. Denn mit seiner Pensionierung geht nach Kurt Fluri ein weiterer langjähriger «Stadtinsider» in den Ruhestand.

Das sind die Aufgaben eines Stadtschreibers Die Aufgabenbereiche eines Stadtschreibers unterscheiden sich je nach Gemeinde. Grundsätzlich ist er der Leiter der Verwaltung und trägt die administrative Hauptverantwortung. Während der Sitzungen des Gemeinderats ist er für die Protokollführung verantwortlich und stellt sicher, dass das Reglement eingehalten wird. (jfr)

In seiner Rolle als Stadtschreiber hat Boll nur gerade letztes Jahr eine neue Chefin erhalten, für die ersten 17,5 Jahre war Kurt Fluri sein Vorgesetzter. Verändert habe sich die Stimmung auf dem Stadtpräsidium. Heute herrscht eine Duzkultur, mehr Entscheidungen werden im Team besprochen, bis man zu einem Konsens kommt. Bei Kurt Fluri waren eher bilaterale Gespräche Entscheidgrundlagen.

Hansjörg Boll und Kurt Fluri bei der Eröffnung der Solothurner Literaturtage 2017 im Stadttheater Solothurn. Oliver Menge

Für Boll kam es nie in Frage, sich politisch in einer Partei zu engagieren. Er war in der Kantonsschule zwar schon politisch in einer «unabhängigen Schülergruppe» aktiv, an der Universität Zürich, wo er Betriebswissenschaft studierte, habe ihn die aggressive Stimmung aber abgeschreckt. «Da wurden Plakate heruntergerissen und man hat sich gegenseitig beschimpft», sagt er. Das habe ihm die Lust auf Politik verdorben. Auch mache er lieber Sach- als Personal- oder Parteipolitik.

«Als Stadtschreiber ist es nicht schlecht, wenn man politisch schwer einzuordnen ist», erklärt er. Er könne sich selbst nicht einem Lager zuordnen. «Es ist wichtig, dass wir die Schwächsten unterstützen», sagt er, aber: «Man soll den Preis grundsätzlich als Verteilmechanismus spielen lassen. Hier einzugreifen, ist schwierig und hinterlässt meist mehr Probleme, als gelöst werden.»

Stefanie Ingold und Hansjörg Boll bei der Eröffnung der letzten Digitaltage im November 2021. Tom Ulrich

Das hat sich verändert

Er hat nicht nur erlebt, wie eine neue Stadtpräsidentin angefangen hat, sondern auch die Umsetzung der neuen Gemeindeordnung. Diese regelt unter anderem die Arbeitsweise des Gemeinderats. «Unser politisches System in der Schweiz ist sehr gut, es funktioniert aber nur, wenn sich die verschiedenen Organe über ihre Funktion im Klaren sind», sagt er. Heute habe er das Gefühl, dass der Gemeinderat noch dabei sei, seine Rolle zu finden.

Doch nicht nur diese Veränderung hat er in den letzten Jahren bemerkt. «Ich habe das Gefühl, dass der Egoismus viel grösser geworden», sagt er ernst. In den letzten Jahren – auch schon vor Corona – sei ihm aufgefallen, dass sich immer öfter Bürgerinnen und Bürger gegen Bauprojekte wehren. Einsprachen haben sich gehäuft. Er hat das Gefühl, das komme daher, dass man das eigene Wohlbefinden und die eigenen Bedürfnisse über das Wohl der Allgemeinheit stelle.

Stadtschreiber Peter Gisiger und Hansjög Boll vor dem Gemeinderatssaal 2003. Hansruedi Riesen Bei der Eröffnung der Solothurner Filmtage 2008 wieder mit Peter Gisiger. Oliver Menge Hansjoerg Boll war Stadtschreiber und auch Präsident der Genossenschaft Baseltor. Urs Lindt Am Hilari 2019: Die Stadt ist fürs Säulirennen bereit sind (v. l.): Roger Saudan, Kurt Fluri, Hansjörg Boll und Urs Unterlerchner. Wolfgang Wagmann

Der letzte Tag

Heute geht er mit gemischten Gefühlen aus dem Büro. Zum einen freut er sich auf die Zeit, während der er vermehrt auf Reisen sein wird. «Ich reise sehr gerne, komme aber umso lieber wieder zurück», sagt er. Und: Letzte Woche sind im Gemeinderat etliche Vorstösse eingereicht worden. Dass er die nicht mehr bearbeiten muss, mache ihn nicht traurig.

Gleichzeitig wird er nun nicht mehr für «seine Stadt» arbeiten können. Aber glücklicherweise passiert das nicht Knall auf Fall: Er wird noch im Organisationskomitee des Jubiläums-Open-Airs bleiben, das nächste Woche stattfindet. Ausserdem bleibt er Präsident der Standortförderung espace Solothurn. «Und falls es mich wieder packt, habe ich genügend Anfragen von Vereinen, in denen ich mich engagieren könnte», sagt Boll. Und wenn Urs Unterlerchner Fragen hat, dann könne sich dieser jederzeit melden. Das habe er bei Peter Gisiger auch so gemacht.

