Partygänger in Solothurn «Wir fühlten uns je länger je mehr fehl am Platz»: Die Gründer von «Gente di Aare» geben das Zepter in jüngere Hände Eine Partyserie mit langer Geschichte: Die Gründer des Labels «Gente di Aare» treten ab. Oder zumindest etwas kürzer. Christina Varveris Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Geburtstagsapéro des Partylabels war natürlich auch das Partyvolk der ersten Stunde eingeladen. zvg

Fast alle sind sie gekommen, ans 20-Jahr-Jubiläum von «Gente di Aare». Die Partygänger von damals, die Gente di Aare; Leute der Aare, die nun Familien haben, ein Haus vielleicht – aber sicher eine gemütliche Stube, die sie seit Jahren wilden Partynächten vorziehen.

Aber wenn «Gente di Aare» zum Geburtstag lädt – am Samstag war es so weit –, dann geht man noch einmal und erweist dem Partylabel die Ehre. Denn kaum eine andere Partyserie in der Region kann auf eine so ­lange Karriere zurückblicken. 20 Jahre sind es bei «Gente di Aare», und noch ist kein Ende in Sicht. Die Gründer aber, die haben am Wochenende das Zepter in jüngere Hände gegeben.

Der 21-jährige Igor Ranfaldi übernimmt. Er ist der Sohn von Giorgio, einem Gründungsmitglied, das aber – wie Raffaele Gulizia auch – wegen des Nachwuchses früh ausgestiegen war.

Nun ist der Nachwuchs im Partyalter

Und jetzt ist genau dieser Nachwuchs am Ruder. Der Generationenwechsel stand schon lange im Raum. «Ich bin mir je ­länger, je mehr fehl am Platz vorgekommen», sagt Andrea Andreotti (47). Als DJ konnte er von den Plattentellern aus beobachten, wie das Publikum immer jünger wurde. Beziehungsweise er immer älter.

«Für uns ist es nicht mehr dasselbe wie damals», sagt Pino Finocchiaro. Damals, vor 20 Jahren, als sich die einst sechs Secondos zusammentaten, um eine Italo-Party für ihre Kollegen zu organisieren. Im Lun­heure, im Kino-Raum des Solheure, fanden die ersten Partys statt, bald musste man aber aus Platzgründen in die Kulturgarage ausweichen.

Früher ging man noch in die Stadt, um zu «flyern»

«Nie wussten wir, wie viele Leute kommen würden», erinnert sich Andreotti, der für die Werbung verantwortlich war. Vorverkauf gab es damals nicht. Werbung wurde mit echten Flyern gemacht, die man am Abendverkauf oder an anderen Partys verteilen ging. «Es war ein riesiger Aufwand.» Der Flyer musste gestaltet, ein Negativ generiert, zur Druckerei gebracht und Tage später die fertigen Flyer abgeholt werden. «Die beste Offerte machte uns eine Druckerei in Muri», so Andreotti.

Also mussten sie nach Muri fahren, um die 2000 Flyer abzuholen, denn Verschicken hätte noch mehr gekostet. Um die 1000 Franken gaben sie aus für diese Art Werbung. Die Stunden, die sie in der Stadt unterwegs waren, um zu «flyern», sprich die Flugblätter unter die Leute zu bringen, nicht mitgezählt. «Krass», sagt Igor Ranfaldi, der beim Gespräch dabei ist, «heute mache ich eine Facebook-Promo für 50 Franken und erreiche um die 10000 Menschen.»

Das Publikum noch beim Namen gekannt

Die Flyer-Werbung hatte aber auch Vorteile. «Wir haben fast jeden unserer Gäste mit Namen gekannt», erinnern sich die vier gerne zurück.

Das ist heute anders. «Gente di Aare» ist gewachsen, und seit 2017 füllt es alle zwei Monate die Kofmehlhalle mit über 1000 Menschen. «Das ist natürlich toll», sagte Matteo Lucarelli an seiner Rede am Samstag. «Aber wir haben langsam gemerkt, dass wir nicht mehr 30 sind.» Einfach so aufhören – das kam aber nicht in Frage, «Gente di Aare» war erfolgreich und immer wieder ausverkauft. «Und wir waren auch immer stolz, wenn wir eine Halle voller feiernder Partygäste sahen», so Lucarelli.

«Wir mussten uns etwas überlegen.»

Die Lösung fanden sie in Igor Ranfaldi. Seit er 16 ist, hilft er im «Gente» mit, erst an der Garderobe, später als DJ und nun ist er zum Geschäftsführer ernannt worden. Der Nachfolger ist stolz, dass er das Party-Label übernehmen darf und wird kurz- und mittelfristig nichts am Konzept ändern. «Alle zwei Monate findet ein ‹Gente› statt, die Musik soll allen gefallen und es soll weiterhin ein Treffpunkt sein», sagt er.

Die Gründer von «Gente di Aare» haben das Zepter nach 20 Jahren in jüngere Hände übergeben. zvg

Eine Änderung gibt es dennoch, initiiert von den Gründern. Denn einfach so ihr Baby loszulassen, fällt zumindest Andrea Andreotti doch nicht so einfach, wie er zugibt. Die Raumbar, der zweite Floor im Kofmehl, wird deshalb künftig ein House-Floor sein, wo er und Gianluca Ranfaldi weiterhin auflegen werden. «Wir hoffen, dass es wieder ein Treffpunkt wird für die Älteren», sagt Andreotti. Für jene, die sich sonst an Partys fehl am Platz fühlen.

Für diejenigen also, die am Samstag an den Geburtstagsapéro eingeladen waren. Wie lange die ältere Generation allerdings jeweils unterwegs sein wird, muss sich noch zeigen. «Ich muss wieder nach Hause», sagte eine Besucherin um 23 Uhr: «Ich habe meinen Kindern gesagt, eine Stunde – und mein Sohn hat schon eine Nachricht geschrieben, ich sei zu spät.» So ändern sich die Zeiten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen