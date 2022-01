Partnerstadt Kurt Fluri mit Goldener Münze der Stadt Heilbronn geehrt Die Solothurner Partnerstadt Heilbronn hat Kurt Fluri die Goldene Münze verliehen. Als langjähriger Stadtpräsident habe Fluri die Städtepartnerschaft nicht nur auf geschäftlicher, sondern auch auf persönlicher Ebene gepflegt. 04.01.2022, 11.56 Uhr

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel überreichte Kurt Fluri die Goldene Münze. Stadt Heilbronn

Kurt Fluri ist von der Stadt Heilbronn geehrt worden: Wie die Stadtkanzlei am Dienstag mitteilt, wurde der ehemalige Solothurner Stadtpräsident am 20. Dezember in Heilbronn im Anschluss an die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres von Oberbürgermeister Harry Mergel mit der Goldenen Münze gewürdigt. Nebst Fluri wurde auch der Geschäftsführer der Bundesgartenschau, Hanspeter Faas, geehrt.

«Beide Persönlichkeiten haben sich in besonderem Masse um die Stadt Heilbronn verdient gemacht», sagte Mergel. Wer die Goldene Münze der Stadt Heilbronn erhält, entscheidet der Oberbürgermeister. Verliehen werde die Goldene Münze für Verdienste und besondere Leistungen im Bereich des öffentlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und sportlichen Lebens der Stadt, heisst es in der Mitteilung.

Ehrung für die bisherige und Vorstellung der künftigen Partnerschaft

Im Rahmen seiner Rede vor dem Gemeinderat charakterisierte Oberbürgermeister Mergel Kurt Fluri unter anderem «als unglaublichen Schaffer, empathischen Macher und politischen Kopf, der über den Tellerrand hinausblicke».

Die Partnerschaft der beiden Städte, die seit 40 Jahren besteht, basiere einerseits auf einem besonderen «Arbeitscharakter», der die Beziehung zwischen den Verwaltungen und den Räten bestimmt, dies mit dem Ziel «vom jeweils anderen auch etwas für die eigene Stadtentwicklung zu lernen», sagte Mergel. Anderseits werde die Beziehung aber auch durch viele Vereine geprägt und getragen, die ein wichtiges Fundament der Partnerschaft bilden, so Mergel.

Oberbürgermeister Harry Mergel und Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Stadt Heilbronn

Gemäss Mitteilung besuchte Kurt Fluri die Stadt am Neckar erstmals 1994, also ein Jahr nach seinem Amtsantritt. Noch schneller tat dies nun seine Nachfolgerin Stefanie Ingold, die bereits zwei Monate nach der Übernahme des Stadtpräsidiums ihren Antrittsbesuch in Heilbronn absolvierte.

In ihrer Begrüssungsrede vor dem Gemeinderat betonte sie, wie wichtig ihr solche partnerschaftlichen Beziehungen und der gegenseitige Austausch sind. Sie freue sich jedenfalls auf die weiteren freundschaftlichen Treffen zwischen den beiden Städten. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, dürfe aus dem grossen Applaus des Heilbronner Gemeinderats geschlossen werden, dass sich auch dieser auf die weitere Zusammenarbeit freut. (mgt)