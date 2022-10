Parkplätze: Der Solothurner Gemeinderat stellt die Weichen

Parkplätze Autofreie Siedlungen, mögliche Pflicht zur Bewirtschaftung: Der Solothurner Gemeinderat stellt Parkplatz-Weichen Die Stadt wächst, der Verkehr nimmt zu, es gibt aber auch neue Bedürfnisse: Am Dienstag sind im Gemeinderat sowohl private als auch öffentliche Parkfelder ein Thema. Ein Überblick. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Gleich zwei Parkplatzgeschäfte werden am kommenden Dienstag im Gemeinderat diskutiert. Einerseits das Parkplatzreglement, an dessen Revision die Stadt schon seit längerem «chnorzt», andererseits der Zwischenbericht zur neuesten Version des Parkraumkonzepts, dessen finale Fassung 2023 vorliegen soll. Was verbirgt sich hinter diesen beiden Dokumenten und vor allem: Was muss man darüber wissen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

War das Parkplatzreglement nicht bereits vom Tisch?

2020 erlitt das Parkplatzreglement an der Gemeindeversammlung eine Bruchlandung. Die Mehrheit der anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entschied sich, gar nicht erst auf das Geschäft einzutreten. Das eigens dafür ins Leben gerufene Komitee «Parkplatzreglement Nein» hatte im Vorfeld für ein Nein geworben und ist als Sieger aus der Gemeindeversammlung hervorgegangen. Viele sind nur erschienen, um die Teilrevision abzulehnen.

Dass nun bereits über eine überarbeitete Fassung des Parkplatzreglements diskutiert wird, liegt an einer Motion der Grünen, die wenige Monate später im Gemeinderat für erheblich erklärt wurde. Diese hatte eine schnelle Überarbeitung gefordert, damit autofreie Siedlungen möglich werden. Zudem stammt das Reglement aus dem Jahr 1984, die letzte Teilrevision liegt über 20 Jahre zurück. Doch es gilt weiterhin: Das letzte Wort hat die Gemeindeversammlung.

Wie viele Parkplätze darf oder muss man künftig erstellen?

Als ein Grund für das Scheitern des Parkplatzreglements vor der Gemeindeversammlung wurde das Konzept der Reduktionsfaktoren identifiziert, das Verwirrung stiftete. Folglich spielen Reduktionsfaktoren in der neuen Vorlage keine Rolle mehr.

Wie viele Parkplätze bei einem Neubau oder bei einer Umnutzung erstellt werden müssen – respektive dürfen – soll sich an den Richtwerten gemäss der kantonalen Bauverordnung richten. Der dabei verwendete prozentuale Wert variiert in den verschiedenen Stadtzonen. In begründeten Fällen darf die Baubehörde aber auch die Erstellung von mehr Parkplätzen bewilligen, als dies gemäss der Formel erlaubt wäre. Wichtig: Für bereits bestehende Parkplätze ändert sich nichts, zumindest, solange keine bauliche Erweiterung oder Umnutzung des Gebäudes ansteht.

Ist der Weg nun frei für autofreie Siedlungen?

Wer weniger Parkplätze erstellt, als er müsste, der muss eine Ersatzabgabe pro fehlenden Parkplatz zahlen. Diese Regel soll insofern gelockert werden, dass Ausnahmen möglich werden. Damit will man den Weg frei machen für autoreduzierte oder gar autofreie Siedlungen. Dieser Punkt war nie umstritten und dessen Berechtigung wurde auch vom Komitee «Parkplatzreglement Nein» vor zwei Jahren nicht kritisiert.

Wer eine solche parkplatzreduzierte Siedlung bauen will, muss jedoch gewisse Kriterien erfüllen. Zum Beispiel muss ein Mobilitätskonzept eingereicht werden, welches Massnahmen zur dauerhaften Reduktion des motorisierten Individualverkehrs aufzeigt. Ist dieses letztendlich doch nicht zielführend, kann die Baubehörde nachträglich weitere Massnahmen einfordern oder die erforderlichen Parkplätze müssen doch noch gebaut werden.

Was ist umstritten?

Es ist wohl der umstrittenste Punkt der Vorlage: Im Parkplatzreglement soll künftig festgehalten sein, dass Grundeigentümer vom Gemeinderat verpflichtet werden können, ihre Parkplätze zu bewirtschaften und somit für Kunden- und Besucherparkplätze Gebühren zu erheben. Dies zum Schutz der Umwelt, zur Vermeidung und Lenkung des Verkehrs oder zur Förderung des Langsamverkehrs. Möglich wäre dies jedoch nur bei Parkierungsanlagen mit mindestens 20 Parkplätzen.

Im Frühjahr wurden politische Stimmen laut, dieses Thema ganz aus dem Reglement zu streichen. Andrea Lenggenhager, die Leiterin des Stadtbauamts, hielt an der vorberatenden Sitzung fest, dass man dies im Reglement drin lassen möchte, jedoch mit einer Kann-Formulierung. So stünden dem Gemeinderat alle Möglichkeiten offen und er könne eine Bewirtschaftung festlegen oder eben nicht.

Was ändert sich bei den öffentlichen Parkplätzen?

Hierzu fällt am Dienstag noch kein definitiver Entscheid. Denn der Umgang mit öffentlichen Parkfeldern der Stadt Solothurn ist nicht im Parkreglement, sondern unter anderem im Parkraumkonzept geregelt. Doch auch dieses kommt an der Gemeinderatssitzung zur Sprache, dem Gemeinderat wird ein Zwischenbericht vorgelegt. Beschlüsse über die definitive Fassung sind im ersten Quartal 2023 vorgesehen. Doch der Zwischenbericht zeigt, in welche Richtung es gehen könnte.

So ist die Sprache davon, dass man die blaue Zone mit Anwohnerprivilegierung, die bereits in fünf Gebieten umgesetzt ist, auch im übrigen Stadtgebiet anwenden will. Zudem könnte das überarbeitete Parkraumkonzept das Ende für nicht markierte Toleranzparkplätze einläuten. Solche gibt es vor allem noch in der Weststadt auf schmalen Strassen. Künftig soll das Parkieren im öffentlichen Strassenraum nur noch auf markierten Feldern zugelassen sein. Dies soll etwa die Verkehrssicherheit verbessern.

Welche Ziele verfolgt die Stadt?

Im Fokus liegt die Steuerung der Verkehrsentwicklung. Dies auch angesichts der Prognose, dass die Bevölkerung in der Stadt Solothurn bis zum Jahr 2035 um 4000 Einwohnerinnen und Einwohner wachsen wird und zudem 2500 Arbeitsplätze dazu kommen. Zum Beispiel hat man sich zum Ziel gesetzt, den Suchverkehr nach Parkplätzen möglichst zu begrenzen.

