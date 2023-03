Das Solothurner Parkhaus Bieltor muss saniert werden

Parking AG Nach 47 Jahren muss das Parkhaus Bieltor saniert werden: Das steht in den nächsten drei Jahren an Das Parkhaus Bieltor wurde 1976 eröffnet. Nun haben Statiker eine Alterserscheinung entdeckt: Stahlträger in den Wänden korrodieren. So sieht der Umbauplan der Parking AG aus. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 27.03.2023, 17.00 Uhr

Parkhaus Bieltor muss saniert werden. Bild: Hanspeter Bärtschi

Haifisch gab es unter anderem zu essen, als das Parkhaus Bieltor im Juni 1976 seine Eröffnung feierte. Die Idee dazu hatte die Guggenmusik Gugaageri, die sich 2006 aufgelöst hat. Seit dem etwas schrägen Fest im Untergrund zu Ehren des ersten Parkhauses der Stadt Solothurn sind bald fünfzig Jahre vergangen. Die lange Zeit ist nicht spurlos am Parkhaus vorbei gegangen. Dies hat eine Überprüfung der Anlage im Jahr 2021 aufgezeigt.

Die Korrosion während der letzten 47 Jahre hat den Stahlträgern in den sogenannten Rühlwänden zugesetzt. Die Feststellung des Statikers: In weiteren fünfzig Jahren wäre die Tragsicherheit nicht mehr gewährleistet, wenn nichts getan wird. Aufgrund dieser Ausgangslage reagiert die Parking AG und hat die Sanierung des ältesten Parkhauses der Stadt Solothurn in die Wege geleitet.

Pirmin Bischof, Präsident des Verwaltungsrates der Parking AG. Bild: zvg

Es ist die bislang grösste Sanierung in der Geschichte der Parking AG. Diese wird sich über drei Jahre hinziehen, wie Pirmin Bischof, Präsident des Verwaltungsrates, ausführt. Wobei: Gearbeitet wird jeweils nur im Hochsommer, während den Sommerferien. Also in jener Zeit, in der das Parkhaus sowieso nicht besonders rege besucht ist. Begonnen wird diesen Sommer. Bischof hält fest: «Das Parkhaus bleibt die ganze Zeit über offen.»

In der ersten Etappe gibt es fünfzig Parkplätze weniger

Während den Arbeiten müssen aber einige Parkfelder gesperrt werden. Am meisten diesen Sommer. Während der ersten Sanierungsetappe werden rund 50 der insgesamt 443 Parkplätze für sechs bis acht Wochen wegfallen.

Doch wie wird genau die Statik gestärkt? Der Plan ist, dass vor einigen Rühlwänden eine zusätzliche Betonmauer eingebaut wird. Diese wird einst die tragende Funktion der Stahlträger übernehmen. «Es wird jedoch noch Jahre dauern, bis die Stahlträger durchkorrodiert sind», sagt Pirmin Bischof.

Auf die Frage, wie hoch die Kosten der Sanierungsarbeiten sind, nennt der Verwaltungsratspräsident keine Zahl. Sondern hält fest, dass die exakte Höhe der Kosten noch nicht abschliessend feststeht. Der Betrag sei aber für das Unternehmen problemlos zu stemmen. Angesichts der anstehenden aufwendigen Sanierung kommt es für die Parking AG gelegen, dass mit Philipp Jenni neu auch ein Bauingenieur im Verwaltungsrat Einsitz nimmt.

Abgesehen vom Beginn der Sanierung ist es für die Parking AG ein spezielles Jahr. Das Unternehmen, das neben dem Bieltor auch noch die Parkhäuser Baseltor (Eröffnung 1990) und Berntor (Eröffnung 2005) betreibt, feiert heuer seinen fünfzigsten Geburtstag. Ein viertes Parkhaus ist derzeit kein Thema mehr für die Parking AG, die zuletzt auch ihre Krisenresistenz unter Beweis stellte.

Zu Beginn der Coronapandemie ist die Zahl der Einfahrten in die drei Parkhäuser um bis zu 60 Prozent eingebrochen. Und trotzdem: «Wir haben keine Coronahilfen von Bund und Kanton benötigt», sagt Bischof nicht ohne Stolz. Die Zahl der Einfahrten nimmt seit zwei Jahren wieder stetig zu, ein Trend der sich auch 2023 fortsetzt.

Doch noch ist man nicht zurück auf dem Stand von vor Corona. Und es ist auch noch unklar, ob man jemals wieder so viele Einfahrten wie vor Corona verzeichnet. Ein Umstand, der Bischof überhaupt nicht beunruhigt. Denn man dürfe auch nicht vergessen: «2018 und 2019 waren ausserordentlich gute Jahre.»

