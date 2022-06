Parking AG: Immer noch weniger Einfahrten als vor Corona

Parking AG Solothurn Massiv weniger Einfahrten: Noch immer sind die Parkhäuser in Solothurn leerer als vor der Pandemie Corona hat die Parkhäuser kurzzeitig leergefegt. Bis zu 60 Prozent weniger Einfahrten verzeichnete die Parking AG Solothurn 2020. Finanziell sieht es trotzdem gut aus, wie an der Generalversammlung zu hören war. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 23.06.2022, 00.30 Uhr

März 2020: Leere Parkfelder im Parking Baseltor. Hanspeter Bärtschi

Die Läden zu, die Restaurants leer und alle Veranstaltungen abgesagt. Die Bilder der fast menschenleeren Altstadt zu Beginn der Pandemie wird vielen Solothurnerinnen und Solothurnern in Erinnerung bleiben. Wenn beinahe niemand in die Stadt kommt, dann bleiben auch die Parkhäuser leer.

Das zeigen auch die Zahlen, welche die Parking AG an der Generalversammlung präsentierte. «Jesses», murmelte ein Anwesender, als Verwaltungsratspräsident Pirmin Bischof erzählte, dass man im Jahr 2020 zeitweise 60 Prozent weniger Einfahrten verzeichnete als zu «normalen» Zeiten.

2021 hat sich die Situation in allen drei Parkhäusern im Vergleich zum Vorjahr leicht erholt. Beim Parkhaus Bieltor um 2,2 Prozent, beim Baseltor um 5,8 Prozent und beim Berntor um 3,5 Prozent. Doch noch immer werden rund 20 Prozent weniger Einfahrten verzeichnet als noch 2019.

Dass die Finanzen der AG trotzdem gesund sind, liegt auch daran, dass die Einnahmen nicht im gleichen Masse eingebrochen sind. So fielen die Nettoeinnahmen beim Parkhaus Bieltor im vergangenen Jahr «nur» 12,8 Prozent tiefer aus im Vergleich zu 2019.

«Nur auf den ersten Blick ist dies erstaunlich», führte Pirmin Bischof aus. Der Grund sind die Dauermieter. Gottlob hätten von diesen viele ihre Dauermiete nicht gekündet, obwohl viele ihren Parkplatz nicht brauchten, berichtete Bischof, der für das Jahr 2021 einen Jahresgewinn von rund 919'000 Franken verkünden konnte. «Zusammengefasst», sagte Bischof, «wir haben zwei schwierige Jahre hinter uns, aber stehen gut da.»

Auch dieses Jahr geht es aufwärts. Die Zahl der Einfahrten würden sich weiter erholen, sagte der Verwaltungsratspräsident, der sich etwas erstaunt darüber zeigte, dass sich das eigentlich beliebteste Parkhaus – das Bieltor – langsamer erholt. War es an einem Samstag sonst schwierig dort einen freien Parkplatz vorzufinden, habe es derzeit vielfach freie Plätze. Das älteste Parkhaus der Parking AG feiert im kommenden Jahr den 50. Geburtstag. Angesichts des Alters sind ab 2023 Sanierungsarbeiten vorgesehen.

Viertes Parkhaus? Noch kein Entscheid gefallen

Das Parkhaus Bieltor zu entlasten, ist eines der Argumente für ein mögliches viertes Parkhaus der Parking AG, eines am Westbahnhof. Diesbezüglich informierte Bischof, dass noch kein Entscheid gefallen und dass man auch abhängig von der SBB sei, denen das Gebäude gehören wird, in dem ein mögliches Parkhaus eine Option ist. Die SBB hätten noch nicht abschliessend entschieden, ob sie selber ein Parkhaus mit über 200 Parkplätzen betreiben möchten, oder ob sie eine Zusammenarbeit mit der Parking AG suchen. Und für die Parking AG steht noch nicht fest, ob sie das möchte: Nur wenn die Rendite-Situation stimme, würde man dies tun, versicherte Bischof und stellte in Aussicht, dass es in einem Jahr mehr zu sagen gibt.

Zum Schluss bedankte sich Pirmin Bischof bei seinem Vorgänger, bei Niklaus Studer, der Ende 2020 als Verwaltungsratspräsident zurücktrat. Bischof: «Niklaus Studer war während 30 Jahren der Kopf und das Herz der Parking AG Solothurn.»

