Peter Wüthrich ist Präsident von Panathlon Schweiz-Liechtenstein

Panathlon-Club Es ist die Krönung seines mit Sport verbunden Lebens: Peter Wüthrich spricht über sein neues Amt Erstmals stellt der Panathlon-Club Solothurn den Präsidenten für den Distrikt Schweiz-Liechtenstein. Peter Wüthrich ist in Biberist aufgewachsen, einst einer der besten Brustschwimmer der Zentralschweiz und war 2008 als Speaker an den Olympischen Spielen. Pius Rüegger Jetzt kommentieren 17.04.2022, 05.00 Uhr

Peter Wüthrich ist der neue Präsident des Distrikts Schweiz-Lichtenstein von Panathlon International. José R. Martinez

Das gab es noch nie. Mit Peter Wüthrich stellt der Panathlon-Club Solothurn erstmals den Präsidenten des Distrikts Schweiz und Fürstentum Liechtenstein von Panathlon International. Gewählt wurde Wüthrich an der Distriktversammlung im Solothurner Kantonsratssaal.

Was ist der Panathlon-Club? Der griechische Begriff Panathlon fasst die Gesamtheit aller Sportdisziplinen zusammen. Diese Bewegung mit 283 Clubs in 24 Ländern in Europa, Amerika und Ostasien mit 13’000 Mitgliedern dient dem Sport und allen Sporttreibenden. Dieser 1960 in Venedig gegründete internationale Sportverband wird übrigens erstmals seit 2021 in seiner Geschichte mit dem ehemaligen Waadtländer Bundesrichter Pierre Zappelli von einem Nicht-Italiener präsidiert. Panathlon mit seinen ethischen und kulturellen Zielen will die Werte des Sports vertiefen, verbreiten und verteidigen. Diese Service-Clubs vermitteln Bildung und Erziehung, sollen Solidarität zwischen den Menschen und Völkern schaffen. Der schweizerisch-liechtensteinische Distrikt ist nach Italien der zweitwichtigste. Ihm gehören 32 Clubs mit 1600 Mitgliedern, die über dreissig Sportarten vertreten, an. 45 Personen stammen aus der Sektion Solothurn.

Dieses Amt stellt für den 69-jährigen in Biberist aufgewachsenen Wüthrich die Krönung seines ganz mit dem Sport verbundenen Lebensweges dar. Sein sechs Jahre älterer Bruder Kurt war Trainer im Schwimmclub Eichholz Gerlafingen und brachte ihn zum Schwimmsport. «Ich schwamm wettkampfmässig und war damals einer der drei besten Brustschwimmer in der Region Zentralschweiz», blickt Wüthrich zurück.

Dadurch wurde der Schwimmclub Bern auf ihn aufmerksam, bei dem er teilweise an Montagabenden mittrainieren durfte. Die Wettkampf-Karriere brach er zu Gunsten der militärischen ab. «Bis 21-jährig bin ich geschwommen, doch nach Rekruten- und Unteroffiziersschule hörte ich auf», erklärt Wüthrich diese Zäsur. Trotzdem blieb er später dem Schwimmclub Bern erhalten. Von 1979 bis 1991 war er dessen Cheftrainer im Halbamt.

Wie sich die Türe nach Magglingen öffnete

Doch auch hauptberuflich blieb Wüthrich dem Sport zeitlebens verbunden. Er studierte an der Uni Bern pädagogische Psychologie und schloss als lic. phil. hist. ab. Darauf aufbauend, erwarb er die eidgenössischen Turn- und Sportlehrerdiplome I und II (1975 bis 1977, 1979 bis 1980) sowie das Swiss Olympic-Diplom als Trainer II. Dieser Werdegang öffnete ihm die Türe nach Magglingen.

Von der damaligen Eidgenössischen Turn- und Sportschule (ETS) wurde er als Fachleiter Schwimmen J+S angestellt. Leiter «Lehrmittelsekretariat J+S», Sektionschef «Medien und Kommunikation» und somit Teil der Geschäftsleitung waren seine nächsten beruflichen Schritte. Danach war Wüthrich bis zu seiner Pensionierung Leiter «Lehre», der nun zur Eidgenössischen Hochschule für Sport (EHSM) mutierten Hauptabteilung des Baspos.

Einerseits diese Vita und anderseits die Mitgliedschaft im Panathlon-Club Solothurn ebneten Wüthrich den Weg an die Spitze des schweizerisch-liechtensteinisches Distrikts. An einer Trainer-Herbsttagung 2018 habe ihn der amtierende Präsident, Bernhard Segesser – profilierter Sportarzt und Mitbegründer der Rennbahnklinik in Muttenz – auf die Übernahme dieses Präsidiums angesprochen.

«Weil er mich in Magglingen und bei den Solothurner Anlässen kennen und schätzen lernte», sagt Wüthrich. «Ich habe sehr ungläubig ob dieser Ehre geschaut.»

Beim Solothurner Club ist er seit 2010 dank seines Bruders Kurt und Turn- und Sportlehrer Kurt Stammbach, die 1979 zu den Gründern gehörten, dabei. Dem Clubpräsidium 2016/18 folgte 2019 die Wahl in den Distriktvorstand, den er nun bis 2026 leiten darf.

Nationaler Anlass in Solothurn geplant

Für seine Amtszeit hat sich Wüthrich verschiedene Ziele gesetzt. Dazu gehört, dass sich die Distriktclubs besser vernetzen. «Wir müssen über den ‹Gartenhag› schauen, uns gegenseitig besuchen und vom Vorstand in die Clubs zu den monatlichen Versammlungen gehen, um als Mehrwert ein Netzwerk aufzubauen», schwebt ihm vor.

Für den 7. November 2022 initiiert er das Sportforum Solothurn. Daraus soll ein nationaler Anlass werden zum Thema «Sport und Wirtschaft» mit Impulsreferaten und Podiumsdiskussionen. Wüthrich arbeitet gerne mit Symbolen. Sein Wahlspruch lautet MIA: Motivation, Information und Aktion.

Alphornspieler und einst Mitglied bei den Bloosophoniker

Auch Kulturellem, Künstlerischem und Kulinarischem ist Wüthrich, der nach Stationen in Nidau und Twann seit 1984 wegen der Nähe zum Arbeitsort in Biel wohnt, zugetan.

In der Alten Schmitte in Leuzigen schmiedet er Eisenplastiken, betreibt den Motorflug, bläst in der Alphorngruppe Solothurn dieses schweizerische Nationalsymbol, ist aktuell Präsident des Vereins «Swiss Chamber Music Festival» in Adelboden, kocht mit der Ambassadoren-Chuchi Solothurn sowie der La Gioia Biel und war während zwölf Jahren Mitglied der Solothurner Kultguggenmusik Bloosophoniker.

Zudem moderiert Wüthrich gerne Anlässe. «So durfte ich an der Sommer-Olympiade 2008 in Peking an den Schwimmwettkämpfen auf Französisch als Speaker wirken», ist er stolz auf diese «tolle Erfahrung».

