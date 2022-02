Ortsplanungsrevision Solothurn: Spielregeln werden nicht geändert

Ortsplanungsrevision Spielregeln werden nicht geändert: Der Gemeinderat der Stadt Solothurn spricht sich gegen Verhandlungen aus Trotz Kritik nach erster Auflage: Warum der Gemeinderat auch jetzt gegen Einspracheverhandlungen bei der Ortsplanungsrevision ist. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 22.02.2022, 23.25 Uhr

Blick auf Solothurn bei Nacht: Die Ortsplanungsrevision nahm im Gemeinderat eine weitere Hürde. Michel Lüthi (10. März 2021)

Eine weitere Hürde ist genommen. Der Gemeinderat behandelte gestern Abend die Einsprachen zur zweiten Auflage der Ortsplanungsrevision und folgte den Anträgen der Verwaltung. Debattiert wurde zuvor aber intensiv. Zu reden gab allerdings nicht der Inhalt der Einsprachen, sondern das Vorgehen. Und zwar, ob mit den Einsprechenden noch Einspracheverhandlungen geführt werden sollen und das Geschäft zu diesem Zweck an die Verwaltung zurückgewiesen werden soll.

Im Zuge der ersten Auflage hatte man auf solche Gespräche verzichtet. Ein Fehler, wie viele Gemeinderäte in früheren Sitzungen und auch in jener gestern Abend festhielten. Pascal Walter, Sprecher der CVP/GLP-Fraktion, zeigte sich überzeugt, dass dies die ein oder andere unnötige Einsprache verhindert hätte. Dennoch sprach sich Walter dagegen aus, dass nun in der zweiten Auflage Gespräche geführt werden.

«Es macht keinen Sinn, jetzt damit anzufangen», sagte der Fraktionssprecher und zog einen Vergleich zum Sport: «Wir sind nicht in einem neuen Spiel, sondern in der zweiten Halbzeit eines bereits angepfiffenen Matches.» Man könne nicht mittendrin die Spielregeln ändern. Die Mehrheit im Rat teilte diese Sicht der Dinge.

Man hätte in der ersten Phase schon rein aus Anstand Gespräche führen sollen, sagte etwa SP-Sprecherin Annina Helmy. «Doch jetzt den Kurs zu wechseln, was zu Verzögerungen und Ungleichbehandlung führen würde, möchten wir als SP-Fraktion nicht unterstützen.»

Der Punkt der Ungleichbehandlung wurde auch noch einmal von Seiten der Verwaltung betont. So könnten sich die Einsprechenden aus der ersten Auflage, die bei der zweiten Auflage keine Einsprache einlegten, unfair behandelt fühlen, weil mit ihnen keine Gespräche geführt wurden.

Irritierte FDP, Verwaltung verteidigt sich erneut

So blieb die FDP mit ihrem Antrag auf Rückweisung zugunsten von Einspracheverhandlungen chancenlos. Bei 8 Ja-, 20-Nein-Stimmen und einer Enthaltung sprach sich der Gemeinderat gegen das Vorgehen aus, das die FDP-Fraktion bevorzugt hätte. Warum man sich für Gespräche einsetzt, führte vor der Abstimmung über den Antrag Markus Jäggi aus.

Im Namen der FDP-Fraktion zeigte er sich etwas irritiert darüber, dass die grosse Mehrheit vor vier Monaten betont hatte, dass Einspracheverhandlungen sinnvoll gewesen wären, «und jetzt sind wir wieder gleich weit und es sollen keine Gespräche geführt werden».

Wenn man schlauer geworden sei, dürfe man durchaus auf einen Entscheid zurückkommen, betonte der FDP-Gemeinderat. Auf das Argument hin, dass Gespräche die Ortsplanungsrevision nur weiter verzögern würden, verwies Jäggi auf mögliche Rechtsstreitigkeiten bis vor Verwaltungs- oder Bundesgericht, die mehr Zeit in Anspruch nehmen könnten, als nun Gespräche zu führen.

Urs F. Meyer, der Leiter des Rechts- und Personaldienstes, wies die Gemeinderäte darauf hin, dass man mit der Mehrheit der Einsprecher der zweiten Auflage aus rechtlicher Sicht gar keine Verhandlungen führen dürfe, da sie bereits Beschwerde beim Bau- und Justizdepartement eingereicht hätten. Zudem begründete er noch einmal, warum die Stadt im Zuge der ersten Auflage auf Einspracheverhandlungen verzichtet hatte. Der Grund: die Coronapandemie.

Der Wille sei da gewesen, doch als man 2020 etwa die Einsprecher im Bereich des Amag-Areals habe einladen wollen, «hiess es, sie kommen erst, wenn die Pandemie vorbei ist». Auch das Angebot für ein Gespräch via elektronische Kommunikationsmittel sei von einem Teil abgelehnt worden. Um alle gleich zu behandeln, habe man daraufhin beschlossen, gar keine Verhandlungen zu führen.

Als einer der nächsten Schritte beantragt die Stadt Solothurn nun beim Regierungsrat, die Ortsplanung von Solothurn so zu genehmigen, dass wenn Rechtsmittel ergriffen würden, die unbestrittenen Inhalte unabhängig von den bestrittenen Inhalten in Rechtskraft gesetzt werden. Damit soll ein allfälliger Stillstand in der Stadt verhindert werden.

