Organisatoren hinken hinter her Heso, Märetfest, Streetfoodfestival: Kommen in Solothurn bald Massnahmen gegen weniger Abfall an Anlässen? Im Gemeinderat wird in rund einer Woche diskutiert, ob Einweggeschirr an Grossanlässen künftig nichts mehr verloren hat. Ein Blick bei den Organisatoren von der HESO, Streetfoodfestival, Oktoberfest und Märetfescht zeigt, dass die Politik der Realität hinterherhinkt. Judith Frei Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Am Märetfest wird nur in Mehrweggläser ausgeschenkt. Die Essensstände kennen keine Regelungen. Oliver Menge (Märetfest 2004)

Pionierin ist die Stadt Solothurn in dieser Angelegenheit nicht. Was einige Städte schon kennen (siehe unten am Artikel), soll nun auch hier eingeführt werden, wenn es nach Gemeinderätin Laura Gantenbein gehen würde: ein Mehrweggeschirr-Konzept für Anlässe mit Gastrobetrieben.

In ihrer Motion hält die Grüne fest, dass durch die Verwendung von Mehrweg- oder Recycle-Geschirr der Abfall bei Anlässen reduziert werden kann und gleichzeitig weniger Kunststoffe weggeworfen werden, die die Umwelt belasten. Händler für das Geschirr gebe es in der Region schon, so könne auch mit den kurzen Transportwegen CO 2 eingespart werden.

Grünen-Gemeinderätin Laura Gantenbein will aufräumen. Tom Ulrich / 2020

Aus der Antwort des Stadtpräsidiums geht hervor, dass jährlich insgesamt 150 Anlässe in der Stadt Solothurn bewilligt werden, vom Hochzeitsapéro bis zur Heso. Es sei zu definieren, welche Anlässe sich an diese Regelung halten müssten. Erfahrungen aus Bern zeigen, dass sich diese Regelung für kleinere Anlässe kaum umsetzen lassen und schlägt vor, dass es für Anlässe ab 500 gelten soll.

Das würde zahlreiche wiederkommende Anlässe wie die Filmtage, die Literaturtage und den Chästag betreffen. Für diese Anlässe würden Mehrkosten entstehen, gibt das Stadtpräsidium zu bedenken, verweist auf die Miete des Geschirrs, dessen Reinigung sowie den Transport und höheren Personalaufwand. Fokus auf die direkten Betroffenen: Wie stehen die Veranstalter zu einer solchen neuen Regelung?

«Der ökologische Gedanke spielt schon lange eine Rolle bei der Organisation», sagt der OK-Präsident der HESO, Urs Unterlerchner:

«Wir würden uns nicht gegen die neue Regelung wehren.»

Die Gastronomie-Stände an der Messe brauchen bereits heute vorwiegend Geschirr aus Porzellan.

Urs Unterlerchner, OK-Präsident HESO. Michel Lüthi / 2021

Doch Unterlerchner warnt davor, dass diese neue Regelung eine «Alibi-Übung» wird. Die Umsetzung einer solchen Pflicht sei für einen Anlass wie die Heso, die von über 100’000 Personen besucht wird, nicht einfach. So müsse man sicherstellen können, dass das recycelbare Geschirr nicht im Abfall lande. Gleichzeitig sei es nur ökologisch, wenn das bezogene Mehrweggeschirr aus der Region kommt und in der Umgebung gewaschen werden kann.

Das Streetfoodfestival ist ein Vorreiter

Chrigu Stuber hat schon viel Erfahrungen mit recycelbaren Geschirr an grossen Anlässen gesammelt. Er organisiert mit Freunden das Streetfoodfestival. Bei den letzten Ausgaben wurden die Aussteller gebeten, vergärbares Geschirr zu verwenden und es wurden Recycling-Abfallinseln aufgestellt, um die Wertstoffe zu trennen. «Die Aussteller haben sehr gut auf diese Forderung reagiert und wir haben gute Erfahrungen damit gemacht», erklärt Stuber.

Am rechten Bildrand sieht man die Entsorgungsstation beim Streetfoodfestival. Hanspeter Bärtschi

Damit auch die Gäste ihren Beitrag leisten, wurde ein Team eingesetzt, welches die Besucher auf die Entsorgungsstationen hinwies. Es sei nicht sinnvoll, wenn zwar unterschiedlichste, recycelbare Behältnisse benutzt werden, dann aber schlussendlich trotzdem der ganze Abfall ungetrennt in der Kebag lande.

Es seien Mehrkosten daraus entstanden. Da das Festival aber ehrenamtlich organisiert ist, habe sie das nicht gestört, sagt Stuber.

«Trotz Mehrkosten haben sich die Massnahmen gelohnt.»

Auflagen von Seiten der Stadt würde er gar begrüssen.

Am Oktoberfest in der Rythalle kommen Massgläser zum Einsatz. Carole Lauener

Auch Olcay Oruç Sahin ist einer solchen Regelung gegenüber positiv eingestellt. Er organisiert unter anderem das Oktoberfest in der Rythalle. Das Bier wird schon heute in Massgläsern ausgeschenkt, das Essen hingegen wird noch in nicht recycelbaren Tellern serviert. «Mehrweg- oder Recycle-Geschirr hat mehr Stil und transportiert eine höhere Qualität des Anlasses», ist er überzeugt. Für ihn ist aber klar, dass je nach Veranstalter der Gast am Schluss die Mehrkosten dieser Regelung tragen könnte.

Märetfescht OK Präsident Daniel Lopez. Zvg

Auch beim Märetfescht ist der Abfall immer wieder Thema. «Wir sind daran interessiert, dass möglichst wenig Abfall am Fest entsteht und dass die Stadt sauber bleibt», erklärt OK-Präsident Daniel Lopez. Schon vor 15 Jahren haben sie Mehrwegbecher eingeführt. Dabei können die Vereine die Becher bei ihnen bestellen. «Dieses System funktioniert gut», sagt Lopez.

Bei der Essensausgabe gebe es noch keine Vorgaben, doch er ist überzeugt, wenn die Regelung in Kraft treten würde, würde eine Lösung gefunden werden. Bestehen bleibe aber der Abfall, der etwa durch mitgebrachte Getränke entstehen.

Wie handhaben es andere Städte?

Die Reduktion der Abfallberge nach einem Fest ist auch in anderen Städten ein Thema. Viele sind der Stadt Solothurn um einen Schritt voraus.

Zum Beispiel Olten: Hier wurde eine entsprechende Motion zur Einführung von Mehrweggeschirr vor zwei Jahren eingereicht und stiess nur auf wenig Gegenstimmen. Die daraufhin im Oktober 2020 eingeführte Pflicht für Mehrweggeschirr beschränkt sich in der Dreitannenstadt jedoch vorläufig auf Getränke und nur für Veranstaltungen ab 500 Personen. Bei kleineren Veranstaltungen sei die Mehrweggeschirrpflicht oft nicht zweck- und verhältnismässig, wurde auf Erfahrungen andernorts verwiesen.

Hier wurde eine entsprechende Motion zur Einführung von Mehrweggeschirr vor zwei Jahren eingereicht und stiess nur auf wenig Gegenstimmen. Die daraufhin im Oktober 2020 eingeführte Pflicht für Mehrweggeschirr beschränkt sich in der Dreitannenstadt jedoch vorläufig auf Getränke und nur für Veranstaltungen ab 500 Personen. Bei kleineren Veranstaltungen sei die Mehrweggeschirrpflicht oft nicht zweck- und verhältnismässig, wurde auf Erfahrungen andernorts verwiesen. Auch in Grenchen ist, worüber die Stadt Solothurn erst diskutiert, bereits umgesetzt. Seit März 2020 ist im entsprechenden Reglement festgehalten, dass für Anlässe auf öffentlichen Grund grundsätzlich Mehrweggeschirr verwendet werden. In begründeten Fällen können Ausnahmen bewilligt werden. Zum Beispiel wenn diese mit Pfand belastetes Einweggebinde oder biologisch abbaubares Geschirr verwenden. Ein Beispiel für eine solche Ausnahme ist der Grenchenberglauf, bei dem ein Mehrweggeschirrkonzept nur schwerlich umsetzbar wäre.

ist, worüber die Stadt Solothurn erst diskutiert, bereits umgesetzt. Seit März 2020 ist im entsprechenden Reglement festgehalten, dass für Anlässe auf öffentlichen Grund grundsätzlich Mehrweggeschirr verwendet werden. In begründeten Fällen können Ausnahmen bewilligt werden. Zum Beispiel wenn diese mit Pfand belastetes Einweggebinde oder biologisch abbaubares Geschirr verwenden. Ein Beispiel für eine solche Ausnahme ist der Grenchenberglauf, bei dem ein Mehrweggeschirrkonzept nur schwerlich umsetzbar wäre. Im Kanton Bern löste die Einführung per 2019 bei vielen Veranstaltern Unsicherheiten aus. Vielen war es beinahe etwas gar schnell gegangen. Auch hier gilt die Pflicht zu Mehrweggeschirr erst ab 500 Teilnehmenden. Es sind aber Ausnahmen möglich: Wenn der Aufwand für die Umsetzung zu gross ist, oder wenn in Bezug auf die Umweltbelastung eine gleichwertige Lösung präsentiert wird.

löste die Einführung per 2019 bei vielen Veranstaltern Unsicherheiten aus. Vielen war es beinahe etwas gar schnell gegangen. Auch hier gilt die Pflicht zu Mehrweggeschirr erst ab 500 Teilnehmenden. Es sind aber Ausnahmen möglich: Wenn der Aufwand für die Umsetzung zu gross ist, oder wenn in Bezug auf die Umweltbelastung eine gleichwertige Lösung präsentiert wird. Im Kanton Basel-Stadt kennt man eine solche Regel seit 2014. Wiederum bei Anlässen ab 500 Personen. Hier sind aber zwei Punkte speziell: Erstens gilt diese Regel nicht während der drei Fasnachtstagen. Zudem ist auch der Verkauf von Esswaren von dieser Pflicht zu Mehrweggeschirr explizit ausgenommen. Zweitens wurde die Pflicht für Mehrweggeschirr per 1. September 2019 ausgeweitet. Seither gilt eine solche auch «für die Abgabe von Getränken und Esswaren zum unmittelbaren Verzehr in Gebäuden und auf Grundstücken, die im Eigentum des Kantons stehen oder vom Kanton genutzt werden». (fvo)

