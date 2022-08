Ordnung muss sein Das wurde aus der Aare gefischt: Vom alten Pneu bis zum goldenen Ohrring Der Tauchclub Solothurn hat die Aare in der Stadt geputzt. Der Präsident erklärt, was sie alles schon gefunden haben und wieso sie nicht alles aus dem Fluss bergen. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 29.08.2022, 16.31 Uhr

Der Tauchclub Solothurn hat die Aare entrümpelt. Diese Objekte wurden aus dem Fluss gefischt.

Taucher in der Aare, so weit das Auge reicht. Am Samstagmorgen bot sich den Gästen, die beim Aaremürli einen Kaffee genossen, ein besonderes Schauspiel, das man sonst nur vom Fernsehen kennt.

Der eine Taucher übergibt den Helfern ein Skateboard, der andere einen roten Plastikeinkaufskorb mit Kleinkram. Nachdem die Pandemie die Vereinsanlässe in den vergangenen Jahren verhindert hatte, führte der Solothurner Tauchklub wieder einmal die traditionsreiche Aareputzete durch.

Der Tauchclub Solothurn hat die Aare entrümpelt. Diese Objekte wurden aus dem Fluss gefischt.

Das Boot ist voll. Es fährt los und etwas weiter unten, an der Landestelle neben dem Solheure, werden die alten Reifen, Kassettenradios, Verkehrsschilder, Gläser, Löffel und vor allem ganz viel Plastikmüll abgeladen und in die Mulden am Strassenrand geworfen.

Auf einem «Gabentisch» liegen interessantere Gegenstände: eine halbe Kokosnuss, billige Sonnenbrillen, ein Handy aus dem vergangenen Jahrtausend, goldene Ohrringe, ein Gurt, ein leeres Portemonnaie und ein Revolver – zum Glück nur ein Fasnachtsmodell für «Chäpseli». «Wir haben auch einmal eine echte Pistole gefunden», erzählt Matthias Dürig, Präsident des Solothurner Tauchklubs mit 184 Mitgliedern, aus vergangenen Jahren. «Da mussten wir natürlich die Polizei rufen, weil die Waffe ja möglicherweise bei einem Verbrechen gebraucht wurde, bevor sie jemand in die Aare warf.»

Der Tauchclub Solothurn hat die Aare entrümpelt.

Matthias Dürig ist einer der Solothurner Taucher, die ihren ersten Kurs in der Region absolviert haben, nämlich bei der Tauchschule Aare in Biberist. «Es ist härter in der Schweiz, das Wasser ist kalt, die Sicht ist schlecht», erklärt er. «Bei schwierigen Verhältnissen lernt man, sich beim Tauchen sehr gut zu konzentrieren. Und umso spektakulärer ist dann das Erlebnis beim ersten Tauchgang auf den Malediven im kristallklaren Wasser mit der farbenprächtigen Natur.»

Dieses Schild wurde geborgen. Auch dieser alte Radio kam zum Vorschein. Diese Velos lagen für einige Zeit im Flussbett.

«Wir haben schon Drohnen und Modellhelikopter gefunden», nennt Dürig ein paar überraschende Gegenstände, die in der Aare gefunden werden. Akkus und Batterien aus dem Wasser zu holen, das sei wichtig, weil diese giftig sind.

Die meisten der geborgenen Gegenstände landen im Abfall oder beim Alteisen. Aber vor ein paar Jahren habe tatsächlich ein Passant gesagt, «das ist mein Velo.» Aber das könnte ja jeder sagen. «Der Mann hat dann zu Hause den Schlüssel geholt und der passte ins Schloss», erzählt Dürig eine Anekdote.

Wieso wird Glas geborgen?

Glas und Eisen sind nicht wirklich schädlich für Fische und andere Wasserlebewesen. Warum macht sich der Tauchklub dann die Mühe, diese aus der Aare zu holen? «Glas hält sich eine Ewigkeit und zersetzt sich nicht. Wir holen es aus dem Wasser, damit sich niemand beim Baden daran verletzt», erklärt Dürig. «Wenn aber ein Velo mit Sand oder Schlamm bedeckt ist, dann lassen wir es ganz bewusst stecken, weil es dann als Rückzugsort für Fische, wie zum Beispiel Egli, dienen kann.»

Verdirbt man mit der Aktion nicht den Archäologen einer fernen Zukunft den Spass? «Es hat immer noch mehr als genug Zeug dort unten», meint Dürig mit einem Lachen. Seit es die Flyer und andere elektrisch betriebene Velos gebe, finde man übrigens deutlich weniger Velos in der Aare. «Diese E-Bikes sind viel schwerer, die wirft man nicht so einfach über ein Geländer», liefert der Präsident des Tauchklubs eine Erklärung dafür.

Der Gabentisch der Taucher.

«Der Spassfaktor ist für uns Taucher das Wichtigste», sagt Matthias Dürig über die Motivation, an der Aareputzete teilzunehmen. Finanziell schaue dabei nichts heraus. «Die Boote werden uns von der Aarewerft zur Verfügung gestellt, die Mulden von der Firma Neuenschwander. Die Stadt zahlt dem Verein einen kleinen Unterstützungsbatzen, aber das ist für uns nicht entscheidend. Die Aareputzete ist einfach ein schöner Vereinsanlass und stärkt unseren Zusammenhalt.»

