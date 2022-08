Open Air Solothurn Vorverkauf für Patent Ochsner: Nun sind alle Tickets weg – weiterverkaufte Tickets werden storniert Am Mittwochmorgen wurden die letzten Patent-Ochsner-Tickets für das Open Air in Solothurn verkauft. Dafür wurde ein digitaler Warteraum eingerichtet. Die Organisatoren wollen jetzt «knallhart» gegen weiterverkaufte Tickets vorgehen. Fabio Vonarburg und Judith Frei Jetzt kommentieren 10.08.2022, 16.48 Uhr

Am Dienstagabend wurde analog angestanden. Am Mittwoch digital. Fabio Vonarburg

Wer sich pünktlich zum Verkaufsstart um 10 Uhr an den Computer setzte, hatte kaum Chancen, ein Patent-Ochsner-Ticket zu ergattern. Der Grund: Die Organisatoren hatten bereits vor dem angekündigten Start angefangen, eine virtuelle Warteschlange zu bilden. Wer die Website um 9.45 Uhr besuchte, belegte bereits eine Warteposition hinter mehr als 1000 anderen Interessentinnen und Interessenten.

OK-Mitglied Pipo Kofmehl hält dazu fest: «Um 10 Uhr kam man noch knapp in den Online-Warteraum.» Der Warteraum sei eingerichtet worden, damit das System durch die vielen Zugriffe nicht überlastet werde und zusammenbricht. «Damit konnten wir die Peaks abfedern», so Kofmehl. Das habe gut funktioniert.

Die ersten waren schon um 7.30 Uhr auf der Website

Allerdings: Zu Spitzenzeiten um 10.15 Uhr waren weit über 6000 Menschen im Warteraum, das System habe dies ausgehalten. Die ersten waren gemäss Kofmehl schon um 7.30 Uhr auf der Website am Warten.

Verkauft wurden noch etwas mehr als 3000 Tickets. Und da jeder Käufer zwei Tickets beziehen konnte, gab es bloss noch knapp mehr als 1500 Glückliche, die sich zwei Tickets für je elf Franken sichern konnten.

Dass nun einige enttäuscht sind, weil sie sich zu spät im digitalen Raum angestellt hatten, könne er verstehen. «Ja, das ist sehr ärgerlich», sagt Kofmehl. Und weiter:

«Wir haben im ganzen Prozess auch gesehen, dass wir es nicht allen recht machen können.»

Das OK habe aber auch viel positives Feedback über das gewählte Vorgehen bekommen.

Pipo Kofmehl im Kofmehl. Hanspeter Bärtschi

Überraschend grosse Nachfrage

Um 10.30 Uhr waren alle Tickets weg. «Wir haben schon erwartet, dass die Nachfrage gross ist, doch das Ausmass hat uns jetzt schon überrascht», sagt Kofmehl.

Er ist überzeugt, dass dies nicht nur mit den Bands zusammenhängt, sondern auch mit dem einzigartigen Anlass, an dem Mitten in der Altstadt gerockt wird. «Als Veranstalter hat man normalerweise Angst, dass zu wenige Leute kommen, hier arbeiten wir unter umgekehrten Vorzeichen», so Kofmehl.

Patent Ochsner: Hier beim Auftritt am diesjährigen Openair Etziken. Tom Ulrich

Für die Organisatoren des Open Airs ist die Arbeit rund um den Vorverkauf noch nicht abgeschlossen. Sie gehen nun im Internet auf Jagd. Im Fadenkreuz haben sie Tickets, die überteuert weiterverkauft werden.

Schon jetzt findet man Angebote, bei denen für ein Ticket 150 Franken verlangt wird. «Für diese Aktion müssen wir Detektivarbeit leisten», erklärt Kofmehl. Die gefundenen Tickets werden postwendend storniert. Dies sei «knallhart», aber es stehe in den AGB, dass ein Weiterverkauf nicht gestattet sei, begründet er das Vorgehen.

Was die Organisatoren mit den stornierten Tickets machen werden, sei noch nicht klar. Sobald feststehe, wie viele Tickets storniert werden mussten, werde man das weitere Vorgehen besprechen.

