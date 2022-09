Die Bühne für das Solothurner Open Air wird aufgebaut

Dass die Bühne auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale zu stehen kommt, ist nicht selbstverständlich. Die katholische Kirchgemeinde hat in der Vergangenheit anderen Veranstaltern den Bau einer Bühne auf der über 300 Jahre alten Treppe untersagt. Die Angst war stets, dass die Treppe beschädigt wird. Der jetzige Bau ist also ein Novum. Die Musiker werden auf dem ersten der drei Treppenabsätze stehen. Die Fläche wird acht mal acht Meter gross und genau zwei Meter und 91 Zentimeter hoch sein. Eine durchschnittliche Open-Air-Bühne ist zehn Zentimeter niedriger. Gemäss Ruedi Schweizer (siehe «Nachgefragt» rechts) ist es im vorliegenden Fall gut, dass die Bühne etwas höher ist, so sieht man sie auch noch vom Märetplatz aus. Auch auf dem zweiten Treppen-Bödeli werden Elemente aufgestellt. Dort wird ein kleiner Backstage für die Künstler eingerichtet. Die ganze Bühne wiegt insgesamt 12989 Kilogramm. (jfr)