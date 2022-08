Solothurn: Hunderte standen für Open-Air-Tickets an

Open Air Solothurn Einige waren bereits drei Stunden vorher vor Ort: Die 1000 Tickets für das Patent Ochsner Konzert waren schnell weg Auf der Treppe der St.Ursen-Kathedrale gab es am Dienstag einen exklusiven Vorverkauf für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Solothurn. Am Schluss gab es viele glückliche, aber auch einige enttäuschte Gesichter. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 09.08.2022, 23.28 Uhr

Die Tickets für das Konzert von Patent Ochsner waren begehrt. Auf der Treppe der St.Ursen-Kathedrale bildete sich eine lange Warteschlange. Fabio Vonarburg

Einige campen für ein brandneues Smartphone vor einem Geschäft, andere strömten früher um Mitternacht in den Buchladen für einen druckfrischen «Harry-Potter»-Band. Ein solches Phänomen kennt nun auch Solothurn. Am Dienstag warteten einige bis zu drei Stunden am Fusse der St. Ursen-Kathedrale, um sich eines der begehrten Tickets für das Konzert von Patent Ochsner am Jubiläums-Open-Air der Stadt Solothurn zu sichern.