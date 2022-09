Patent Ochsner spielt am Open Air Solothurn

Open Air Solothurn Die Stadt Solothurn ist im Open-Air-Fieber: Das grosse Festwochenende wird mit Patent Ochsner eröffnet Die Berner Band spielt im Herzen Solothurns. Mit ihren manchmal melancholischen, manchmal poppigen Hits begeistert sie das Solothurner Publikum. Wir sind dabei. Judith Frei Aktualisiert 09.09.2022, 21.39 Uhr

Ausverkauft: Die Altstadt ist proppenvoll. José R. Martinez

Und endlich geht es los: Büne Huber von Patent Ochsner läutet das Jubiläumswochenende ein. Es sei eine grosse Freude und auch eine Befreiung, endlich hier in Solothurn auftreten zu können. «Wir haben uns vor zwei Jahren wahnsinnig auf diesen Abend gefreut und wir haben uns vor einem Jahr wahnsinnig auf diesen Abend gefreut», blickt der Frontmann der Berner Band auf die Corona-Pandemie zurück. «Und jetzt endlich ist es so weit.»

Büne Huber spricht zum Publikum. Judith Frei

Grosser Applaus in den Gassen der Solothurner Altstadt. Selbst aus den Fenstern jubeln die Solothurnerinnen und Solothurnern den Bernern zu. Die Hauptgasse ist brechend voll und trotzdem finden die Fans noch Platz zum Tanzen.

Der Hit «Fischer». Judith Frei

Schon in den ersten 30 Minuten bringt die Berner Band ihre grossen Hits: Bei Bälpmoos singt das Publikum aus voller Kehle mit. Und das Feuerwerk geht weiter.

«Ludmilla» hallt durch die Altstadt. Judith Frei

Die Feierlichkeiten in der Stadt Solothurn gehen morgen Samstag noch weiter. Das Open-Air-Menu hat mehrere Gänge: Am Samstagabend spielt Krokus und am Sonntag wird ein Solothurner Kleinkunst-Eintopf für Feinschmecker serviert.

Die Gassen sind voll. José R. Martinez Büne Huber bereitet sich vor. José R. Martinez Pipo Kofmehl und Büne Huber. José R. Martinez Die Band heizt der Altstadt ein. José R. Martinez Büne Huber José R. Martinez Backstage José R. Martinez José R. Martinez

Update folgt...