Der Event-Experte über die Bühne auf der St. Ursentreppe

Open Air Solothurn Das sagt der Experte über die Bühne auf der St. Ursentreppe: «Hier spielen die Bands ohne Platzprobleme» Das Organisationskomitee besteht aus Vertretern aus der Stadt. Ruedi Schweizer unterstützt das OK als Experte. Er erklärt, was beim Bau der Bühne auf der St. Ursentreppe beachtet werden muss. Judith Frei Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Ruedi Schweizer vor dem Lastwagen mit dem Material. Bruno Kissling

Der Berner hat langjährige Erfahrung als Tontechniker, Stagemanager und Produktionsleiter. Er bezeichnet seinen Betrieb als «Kulturmanufaktur».

Ruedi Schweizer, Sie waren Produktionsleiter und Site Coordinator für Künstler wie Pink und Robbie Williams oder als Stagemanager für die Rolling Stones im Letzigrund in Zürich oder Justin Bieber im Wankdorf, um nur wenige zu nennen. Was reizt Sie an dieser vergleichsweise kleinen Produktion hier?

Ruedi Schweizer: Das ist auch eine grosse Kiste. Es sind 2000 Jahre, das sind noch viele. (lacht)

Für was genau sind Sie verantwortlich?

Ich wurde angefragt, als Aussenstehender zu helfen. Ich rede überall drein, sonst mache ich nicht viel. (lacht) Ich habe die Pläne gezeichnet. Die Idee hat die Stadt vorgegeben. Die Bühne muss auf der Treppe sein und das Publikum in der Hauptgasse stehen. Da ist schon viel vorgegeben. Die Stadt kann ich nicht grösser machen. Meine einzige Bedingung war, dass man eine Eintrittskontrolle macht und die Publikumsanzahl beschränkt. Sonst hat man plötzlich 20000 Menschen in der Stadt.

Und das ist ein Sicherheitsrisiko?

Ja, genau. Wir haben daher mit der Polizei viele Sitzungen gehabt.

Die Treppe gibt vor, wie die Bühne zum Schluss aussehen wird. Bruno Kissling

Eine Bühne auf der St. Ursentreppe zu bauen – ist das eine Herausforderung?

Ja, für mich und die Bühnenbauer. Es ist eine alte Treppe, bei der man rundherum bauen muss. Die Bühnenbreite ist durch die Breite der Treppe schon festgelegt. Wollte man sie breiter machen, müsste man über die Brunnen bauen. Das wäre ein grosser Aufwand, der aber nicht viel bringen würde, da die Hauptgasse gar nicht viel breiter ist.

Eine kleine Bühne also?

Acht Meter mal acht Meter finde ich eine gute Grösse. Hier spielen die Bands ohne Platzprobleme.

Wenn Sie den Standort für die Bühne hätten auswählen können, wo hätten Sie die Bühne aufgestellt?

Dazu kenne ich mich zu wenig in Solothurn aus. Aber hier vor der Kathedrale scheint es gut zu sein. Für ein Stadtfest ist es sicher der richtige Ort.

Auf was muss man beim Bau achten?

Die Treppe ist hohl, deswegen mussten wir die Gewichtsbelastung der Treppe mit der Kirche abklären. Und durch die Brunnen links und rechts gibt es nur eine Variante, wie man die Bühne bauen kann. Wie sie zum Schluss aussehen wird, ist durch die Treppe vorgegeben, die schon lange hier steht.

Mit welchen Risiken rechnen Sie?

Schlechtes Wetter. Hagel oder Regen. Deswegen wollte ich auch die Publikumsbeschränkung. Aber es sieht ja immer besser aus (kontrolliert den Wetterbericht). Falls es regnet, hoffe ich, dass die Leute ihre Regenschirme zu Hause lassen

