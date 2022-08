Bürgerspital Solothurn Betagten Mann mitten in der Nacht entlassen: Umgang der soH mit Patienten sorgt in den sozialen Medien für heftige Kritik

Ein Mann muss seinen betagten Vater mitten in der Nacht vom Bürgerspital abholen – ansonsten würde dieser in ein Taxi gesteckt. Der Mann veröffentlicht die Geschichte in den sozialen Medien, wo die soH heftige Kritik einstecken muss.