Olten: Passant überfallen - Polizei sucht Zeugen

Lüterswil-Gächliwil und Buchegg Weitere Fusionen könnten schon bald folgen: Diverse Bucheggberger Gemeinden sind miteinander im Gespräch

Schnottwil und Biezwil nähern sich vorsichtig an. Unterramsern kann sich eine Fusion vorstellen und will an der nächsten Gemeindeversammlung den Puls der Bevölkerung spüren. Nur Lüsslingen-Nennigkofen und Lüterkofen-Ichertswil haben keinerlei Fusionsgelüste.