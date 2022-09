Die Reaktion auf das definitive Ende des Solothurner Märetfeschts

Nie mehr Märetfescht «Das Fest hat sich überlebt»: Das sind die Reaktionen auf das Märetfescht-Ende Schon seit längerem harzt es bei der Organisation des Märetfeschts in Solothurn. Nun haben die Verantwortlichen den Stecker gezogen. Das Fest wird aber nicht ersatzlos gestrichen. Judith Frei Jetzt kommentieren 23.09.2022, 17.21 Uhr

2019 fand das letzte Solothurner Märetfest statt. Michel Lüthi

Ausgerechnet am Tag der HESO-Eröffnung hat die Stadt- und Gewerbevereinigung (SGSo) das Aus für das Märetfescht verkündet. Dieses wird es in der gewohnten Form nie mehr geben. «Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende», sagt Charlie Schmid, der Geschäftsführer der Stadt- und Gewerbevereinigung, dazu.

Charlie Schmid, Geschäftsführer der Stadt- und Gewerbevereinigung. Michel Lüthi

«Diese Woche haben wir mit dem OK-Märetfescht gesprochen. Und da wollten wir vor der HESO proaktiv über den Entscheid informieren», führte er aus. Der Entscheid, das Märetfescht nach 44-jährigem Bestehen zu beerdigen, sei nicht leicht gefallen. Aber nach der sorgfältigen Prüfung sei es klar geworden, dass das Märetfescht keine Zukunft mehr habe.

Für das lokale Gewerbe habe ein Freiluft-Markt praktisch keine Bedeutung mehr, erklärte die SGSo in ihrer Mitteilung. «Unsere Mitglieder wünschen sich ein qualitativ hochwertiges Stadtfest, aber sie benötigen es nicht mehr als Verkaufsplattform für ihre Waren, wie das früher noch der Fall war», so Schmid.

Ein Konzept aus der Vergangenheit für die Vergangenheit

Schon seit der Absage in diesem Frühling hing die Zukunft des Märetfeschts an einem seidenen Faden – sein definitives Ende kommt nicht überraschend. Nach zu wenigen Anmeldungen der Standbetreiber sahen sich die Organisatoren vergangenen April gezwungen, das Fest abzusagen.

Seither hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die über die Zukunft des Traditionsanlasses entscheiden sollte. Die Stadt, der Tourismusdirektor und Vertreter aus der SGSo haben sich an einen Tisch gesetzt und realisiert: So kann es nicht weitergehen. «Es hatte keinen Wert, mehr Ressourcen in ein Konzept zu stecken, das nicht mehr funktioniert», sagt Schmid dazu.

Auch Jürgen Hofer, Direktor von Solothurn Tourismus, pocht auf Pragmatismus: «Das Fest hat sich überlebt. Es ist an der Zeit, dass wir den alten Zopf abschneiden.» Klar habe das Solothurner Märetfescht für lange Zeit zur DNA der Stadt dazugehört, aber die Zeiten hätten sich gewandelt. «Jetzt ist es an der Zeit, dass frischer Wind in die Stadt kommt», sagt er. Und er fügt an:

Tourismusdirektor Jürgen Hofer. Hanspeter Bärtschi

«Es ist eine grosse Chance, jetzt etwas Neues auf die Beine zu stellen.»

Denn genau das hat die Task Force vor. Anstelle des Märetfeschts soll ein Stadtfest entstehen. Diese Idee überzeugt auch Stadtpräsidentin Stefanie Ingold: «Wehmut schwingt in diesem Entscheid natürlich mit. Aber ich bin überzeugt, dass etwas Tolles entstehen kann.»

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Corinne Glanzmann

«Wir spüren den Druck und die Erwartungen, dass möglichst schnell etwas Gutes kommt», sagt der SGSo-Geschäftsführer dazu. In welcher Form dieses Solothurner Stadtfest stattfinden soll, sei noch nicht definiert. Kulturelle Anlässe sollen aber dabei mehr in den Mittelpunkt rücken, die Vereine werden selbstredend mit an Bord geholt.

Dieses Fest wird in Zukunft nicht nur von der SGSo organisiert und somit breiter abgestützt. «Wir vertreten die Interessen des Gewerbes in der Stadt. Ein Stadtfest liegt nur indirekt in dessen Interesse», erklärt Schmid diese Entwicklung.

Was sagt das OK-Märetfescht dazu?

Und was passiert in Zukunft mit dem OK-Märetfescht? Der Vertrag zwischen der SGSo und dem Verein wurde in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. OK-Präsident Daniel Lopez, der in seiner Amtszeit kein Märetfescht auf die Beine stellen konnte, ist über die Entscheidung nicht überrascht. Schon seit diesem Frühling habe es sich abgezeichnet, dass es schlecht um das Märetfescht stehe.

OK-Präsident Daniel Lopez. Zvg

Wie es nun für das OK weitergehen soll, sei noch unklar. Gerne würde der Biberister auch in Zukunft etwas für die Stadt auf die Beine stellen. Das OK könne auf langjährige Erfahrung bei der Organisation des Märetfeschts sowie bei weiteren Events in der Region Solothurn zurückschauen und sich bei der Organisation des neuen Anlasses sinnvoll einbringen. Doch bis jetzt sei noch nichts spruchreif.

Wann das erste Stadtfest in den Solothurner Gassen gefeiert wird, das steht noch in den Sternen. Einen Anlass bis nächstes Jahr auf die Beine zu stellen, sei ambitioniert, so Schmid. Ob sich das realisieren lässt, hänge nun nicht mehr nur von der Stadt- und Gewerbevereinigung ab, betont er.

