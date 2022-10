Zentralisierung der Solothurner Stadtverwaltung beim Rötihof?

Nicht-Stapi Schüpbach Die ganze Solothurner Stadtverwaltung unter einem Dach? Der Stadt eilt es nicht, die Regio Energie hat keine Lust Ein überparteiliches Postulat fordert, dass die verschiedenen Verwaltungsgebäude zentralisiert werden sollen. Und zwar im geplanten Verwaltungsgebäude des Kantons – dem Rötihof. Das finden das Stadtpräsidium und die Regio Energie keine gute Idee. Judith Frei Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Rötihof in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

In der Stadt Solothurn gibt es 1650 Angestellte, die für den Kanton arbeiten. Die Hälfte dieser Arbeitsplätze befindet sich in Mietliegenschaften. Das will der Kanton ändern. Damit weniger Mietkosten anfallen, sollen im Rötihof an der Werkhofstrasse Arbeitsplätze zusammengeführt werden. Ein Erweiterungsbau ist dort in Planung.

Ein Bericht in dieser Zeitung zu dem Projekt liess den Solothurner Gemeinderat aufhorchen. Genauer gesagt die Fraktionen von FDP, CVP/GLP, Grünen und SVP. Man solle die Gunst der Stunde nutzen und sich auch an diesem Projekt beteiligen, wird in einem dringlichen Postulat gefordert. Die Exekutive diskutiert diesen Vorstoss am Dienstagabend.

Nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch gleich die Regio Energie Solothurn sollen doch mit dem Kanton an die Standorte Werkhofstrasse 55 und 59 ziehen. Das alles soll schon 2023 in die Wege geleitet werden.

Markus Schüpbach. Bei den Stadtpräsidiumswahlen unterlag er Stefanie Ingold. Corinne Glanzmann

Für den Erstunterzeichner Markus Schüpbach (FDP) ist klar, dass die Stadt mit einem modernen zentralen Verwaltungsbau Geld sparen kann, da die Investitions- und Betriebskosten kleiner ausfallen würden. Die finanzielle Zukunft der Stadt verlange es, dass man die laufenden Kosten möglichst tief halte, sagt er.

«Durch die auf einen ‹Chlapf› frei werdenden Gebäude gibt es unglaublich viele Möglichkeiten», sagt Schüpbach begeistert. Man denke zum Beispiel an ein Kultur- und Kongresszentrum, dass so Platz finden könnte. Es würde also auch das viel monierte Platzproblem in der Stadt lösen.

Ausserdem sei es nicht «bürgerfreundlich», dass die Standorte «verzettelt» in der Stadt sind. Die Gebäude seien auch nicht mehr zeitgemäss, man denke nur an die Barrierefreiheit. Auch der Standort der Regio Energie am Ritterquai müsse neu beurteilt werden. Das Gebäude stehe an einer «Kurhaus-Lage» – wie es Schüpbach ausdrückt –, die man publikumswirksamer und wirtschaftlich sinnvoller nutzen könne.

Wunderschöne Lage: Blick auf die Gebäude der Regio Energie. Wolfgang Wagmann

Was meint der Kanton dazu?

Das Stadtpräsidium teilt Schüpbachs Begeisterung nicht. Der Bedarf seitens der Stadt müsse zuerst nachgewiesen werden. Es sei auch nicht so pressant, wie es das Postulat erscheinen lasse, wird versichert.

Kantonsbaumeister Guido Keune habe im Gespräch mit der Leiterin des Stadtbauamts, Andrea Lenggenhager, erklärt, falls die Stadt Solothurn und die Regio Energie Interesse an einer gemeinsamen Lösung hätten, wäre eine Zusammenarbeit auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

Wieso genau sieht die Stadt keinen Bedarf? Die Stadt ist Eigentümerin von neun Liegenschaften, fast keine Büroräume werden gemietet. Die einzige Ausnahme sind zusätzliche Räumlichkeiten für das Naturmuseum. Gemietet werden vorwiegend Garagenplätze und Lagerräume für den Werkhof.

Blick auf die verzettelten Verwaltungsgebäude der Stadt

Alles anzeigen

Von den neun Gebäuden würde es sich bei vier Standorten lohnen, die Standorte zu zentralisieren, erklärt die Stadt. Der Werkhof, das Natur- und Kunstmuseum, das Museum Blumenstein und die Feuerwehr seien dagegen standortgebunden.

Bei der Stadtpolizei, der Schuldirektion, dem Gemeindehaus sowie dem Stadtpräsidium sei eine Zentralisierung denkbar. Aber: Um dies genauer abzuklären, bedürfe es eines längeren Prozesses; der Zeithorizont bis 2023 sei zu knapp. Es seien noch etliche Analysen zu machen, bis tatsächlich ein solcher Schritt spruchreif wäre.

Das Solothurner Hochbauamt. Hanspeter Bärtschi

Das Stadtpräsidium betont ausserdem, dass die Situation nicht mit derjenigen des Kantons verglichen werden darf. Die Büroräumlichkeiten seien jetzt schon in der Hand der Stadt und gut ausgenutzt. «Zurzeit besteht kein Bedürfnis nach mehr oder anderen Büroarbeitsplätzen in der Stadtverwaltung.»

Obwohl die Verwaltungsbereiche auf verschiedene Standorte verteilt sind, seien sie auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt. So würden sich beispielsweise im Gemeindehaus die Abteilungen befinden, die für die meisten Bürgerinnen und Bürger wichtig seien – Finanzen, Soziale Dienste, Liegenschaftsverwaltung, Einwohnerdienste und Steuern.

«Es ist immer einfacher, nichts zu machen»

Auch die Regio Energie hat kein Verständnis für diesen Vorschlag. Das Stadtpräsidium stellte die Frage: «Hat die Regio Energie Interesse, den Standort am Ritterquai freizubekommen, damit der Standort Ritterquai für andere Nutzungen entwickelt werden kann?» Dazu meint die Regio Energie salopp: «Ganz klar Nein.»

Die Antwort der Stadt überrascht Markus Schüpbach. Neben ihm haben noch 16 andere Gemeinderäte das Postulat unterschrieben. «Da habe ich erwartet, dass das Anliegen wenigstens seriös geprüft wird», sagt er enttäuscht: «Es ist immer einfacher, nichts zu machen.» Doch jetzt schon das Handtuch werfen, das will er nicht. An der Gemeinderatssitzung vom Dienstagabend will er seine Idee weiter verteidigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen