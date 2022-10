Solothurn: Neuer Name für das Sportcenter Cis

Neulancierung Der Name Cis verschwindet: Damit will das Sportzentrum in Solothurn, das damit verbundene Image abstreifen Aus Cis wird das So-Active Sportzentrum. Anlässlich dieser Neulancierung gibt es am 1. November in Solothurn einen Tag der offenen Türe. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 25.10.2022, 19.18 Uhr

Das Kern-Team im So-Active Sportzentrum. Von links: Nadia Fankhauser, Petr Krcmar, Donovan Cuntapay und Farah Dayoub Linder. José R. Martinez

Cis. Bei vielen in Solothurn löst diese Wortkombination negative Assoziationen hervor. Der Grund ist das Sportzentrum auf Stadtboden, dem dieser Name gehört. Ein Sportzentrum, das immer wieder schlechte Schlagzeilen machte. Wegen des schlechten Bodens in der Sporthalle oder unzufriedener Mieter.

Dass der Name Cis unwiderruflich mit einem schlechten Image verbunden ist, darüber sind sich mittlerweile auch die Pächter im Klaren, die seit einem Jahr das Sportzentrum betreiben. Trotz ihres grossen Engagements bringen sie die negativen Assoziationen nicht weg.

Nun haben sie sich für eine radikale Lösung entschieden: Sie streichen die drei Buchstaben und geben dem Sportzentrum in Absprache mit dem Besitzer einen neuen Namen. Das Cis ist damit Vergangenheit, das So-Active Sportzentrum die Zukunft.

Auf dem Bildschirm im Sportzentrum wird über die Namensänderung informiert. José R. Martinez

Diese Neulancierung feiern die Pächter am kommenden Dienstag, 1. November, mit einem Tag der offenen Tür.

Tag der offenen Tür Sich einen eigenen Eindruck machen: Diese Möglichkeiten bietet das So-Acitve Sportzentrum, ehemals Cis, am Dienstag, 1. November. Kostenlos kann das ganze Angebot ausprobiert werden. Ab 10 Uhr geht es los, ab 13 Uhr gibt es im Restaurant Häppchen und ab 14 Uhr finden verschiedene Badminton Showmatches statt, bei dem etwa Nadia Fankhauser aber auch die Weltnummer 54 im Doppel aus Indien zu sehen ist. In der Tennishalle wird derweil der Tennissport vorgestellt – vom Juniorentraining bis hin zu den Senioren.

Dass es für viele, vor allem für die älteren Solothurner, weiterhin das Cis bleiben wird, sei man sich bewusst, erzählen sie. Doch mit dem Namenwechsel will man auch darauf hinweisen, dass nun vieles besser ist und noch besser werden soll.

Viele Veränderungen und eine gute Stimmung

Tatsächlich ist die Aufbruchstimmung auch nach einem Jahr, seit Donovan Cuntapay und Peter Krcmar übernommen haben, noch nicht verloren gegangen. Sie haben ihren Worten Taten folgen lassen und es hat sich im Sportzentrum, das nun nicht mehr Cis heisst, einiges verändert.

Der Boden in der Tennishalle wurde bereits vor einem Jahr erneuert und seit einigen Monaten ist die Halle um einiges heller. Der Unterschied, der auch vom blossen Auge auffällt, in Zahlen: Anstatt mit 200 Lux wird der Boden nun mit einer Leistung von über 500 Lux angeleuchtet.

Neuer Boden und besseres Licht: Die Tennishalle im So-active-Sportzentrum, ehemals Cis. José R. Martinez

Neu lanciert wurde auch das Restaurant, indem seit Juni wieder gegessen werden kann. Eine richtige Büez sei es gewesen, die Küche in Stand zu stellen, berichten die Pächter. Kein Wunder. «Mindestens zehn Jahre wurde hier nicht mehr gekocht», sagt Peter Krcmar. Nun gibt es von morgens bis abends warme Speisen. Am Mittag unter der Woche stehen jeweils zwei Menus im Angebot, ansonsten kann aus einer kleinen Karte ausgewählt werden. «Asian-Fusion» nennt Nadia Fankhauser den Schwerpunkt der Küche.

Ist wieder im Betrieb – das Restaurant im Sportzentrum. José R. Martinez

Die amtierende Schweizermeisterin im Badminton-Doppel ist in den letzten Monaten zum Kernteam dazugestossen. Genauso wie Farah Dayoub Linder, die sich für eine andere Veränderung verantwortlich zeichnet. Sie ist dabei, ein Eltern-Kind-Angebot aufzubauen.

Der Elki-Tennis-Kurs ist bereits gestartet und der kleine Indoorspielplatz ist fertiggestellt. Dafür wurde eine der beiden Squash-Plätze aufgegeben. Zudem ist im Aussenbereich ein Häuschen für die Kinder entstanden, indem sie sich künstlerisch austoben können. Noch ist offen, wie viel der Tageseintritt für Familien für den Spielbereich kosten wird.

Im Sportzentrum gibt es nun ein Spielzimmer. José R. Martinez

Ebenso vor kurzem gestartet ist das neue Buchungssystem für die Tennis-, Badminton- und Squashplätze. Dieses funktioniert via der neuen Website und über die neue App des Sportzentrums.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Corinne Glanzmann

Die Veränderungen zeigen auf: Es geht etwas im Sportzentrum. Ein Eindruck, den auch die Stadtpräsidentin teilt. Stefanie Ingold war schon vor Ort und machte sich ein eigenes Bild. Sie sagt: «Die Pächter zeigen Initiative und haben viele Ideen.» Ingold ergänzt aber auch:

«Die Situation ist nach wie vor, wie sie ist.»

Tatsächlich: Es ist längstens noch nicht alles rosig beim Solothurner Sorgenkind. Die Infrastruktur bräuchte dringend weitere Investitionen. Stichwort der Boden in der Sporthalle, der eigentlich schon lange nicht mehr tragbar ist und auch die Gefahr für Verletzungen birgt. Vor einem Jahr hoffte Donovan Cuntapay, dass der Boden in der Sporthalle 2022 vom Besitzer, Amman Globalbau AG, ersetzt wird. Nun hofft er auf das Jahr 2023.

Der Blick in die Sporthalle zeigt: Es hat noch viel Verbesserungspotenzial. José R. Martinez

Sein Mitstreiter Peter Krcmar sagt, man sei zwar froh über die Fortschritte, die man hätte erzielen können. Doch: «Wir müssen für alles kämpfen.» Und er sagt auch: «Es geht uns alles viel zu langsam vorwärts.» Damit meint er Gespräche zwischen der Stadt und dem Besitzer. «Alle haben in der Vergangenheit Fehler gemacht», sagt Krcmar.

Eine Vergangenheit, die man, soweit möglich, hinter sich lassen will. Für die Zukunft haben die Pächter grosse Pläne. Das So-Active soll ein Sportzentrum werden, das die Generationen aber auch die Sportarten verbindet. So prüfen die Pächter derzeit, was man künftig alles zusätzlich noch anbieten könnte. Ideen gibt es genug: von einer Kletterwand bis hin zu einer Anlage für die Skater.

